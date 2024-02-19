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ТАСС

Глава МИД Франции считает, что ЕС ждет "экономический шок" в случае победы РФ на Украине

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Премьер Франции Габриэль Атталь и его глава МИД Стефан Сежурне
Премьер Франции Габриэль Атталь и его глава МИД Стефан Сежурне.
Источник изображения: inosmi.ru

По версии Стефана Сежурне, один из главных рисков для ЕС связан с гипотетическим переходом под контроль РФ украинских плодородных земель

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Евросоюз может столкнуться с серьезными проблемами в экономике и несоразмерной конкуренцией со стороны Москвы в случае победы России на Украине. Такую точку зрения изложил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в колонке для газеты Le Monde.

По его версии, один из главных рисков для ЕС связан с гипотетическим переходом под контроль РФ украинских плодородных земель, из-за чего Москва получила бы возможность контролировать "30% мирового экспорта пшеницы", а европейские фермеры "подверглись бы давлению на рынках". Сежурне считает, что допустить такой вариант развития событий - значит "отказаться от части продовольственного суверенитета, согласиться с безудержной инфляцией и предоставить России беспрецедентные возможности для давления и принуждения".

Отдельно глава французской дипломатии призвал не допустить "окончательного перехода под контроль России" Запорожской атомной электростанции, которая расположена на территории, вошедшей в состав РФ по итогам референдума еще в 2022 году. Он полагает, что это "создало бы огромную угрозу для Европы", которая испытала бы "беспрецедентный экономический шок". Почему судьба АЭС так важна для экономики ЕС, Сежурне не уточнил.

При этом он решительно отвергает любые аргументы в пользу того, что прекращение поддержки Украины позволило бы Франции и в целом Евросоюзу заняться внутренними проблемами и побороть инфляцию, от которой они страдают уже сейчас. "Поддержка Украины означает сохранение контроля над судьбой нашей экономики и обеспечение нашей повседневной безопасности", - считает министр.

По его словам, поддерживая киевские власти сейчас, европейцы "прилагают разумные усилия" по сравнению с теми, которые бы от них потребовались в случае победы России. А победа РФ, согласно прогнозу Сежурне, - это "неисчислимые расходы на продолжение войны, новые и неконтролируемые расходы, связанные с потерей энергетического и стратегического суверенитета, длительная нестабильность из-за отказа от [европейских] ценностей и потеря авторитета [ЕС] в мире". 

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Россия
Украина
Франция
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Евросоюз
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