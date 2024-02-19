Украинский дипломат заявил о планах Киева купить у Турции перспективные истребители пятого поколения KAAN

Источник изображения: topwar.ru

Украина собирается приобрести у Турции истребители KAAN, которые, впрочем, пока еще не производятся. Об этом заявил посол Украины в Анкаре Василий Боднар, выступая на турецком телевидении.

По утверждению дипломата, Украина принимает участие в разработке двигателей для данных воздушных машин. Тендер был выигран Киевом до того, как началась специальная военная операция ВС РФ. Сейчас взаимодействие с Турцией по данному истребителю продолжается. Судя по всему, у Киева есть довольно большая уверенность в том, что он приобретет эти самолеты, когда они поступят в серийное производство.

Мы не только купим их, но и будем ими пользоваться. Мы также знаем, где их использовать

- сказал посол Украины в Турции.

KAAN (TF-X) представляет собой перспективный истребитель пятого поколения, разрабатываемый корпорацией Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ). Модели истребителя были представлены в 2013 году. Турецкие военные ожидают, что новый самолет заменит в военно-воздушных силах страны истребители F-16 американского производства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что самолет совершит свой первый полет до конца 2023 года. Затем сроки первого полета были перенесены на 2024 год. Таким образом, планы Украины по приобретению перспективного истребителя нацелены на относительно далекую перспективу. Ведь еще даже не началось производство новых воздушных машин.

Стоит отметить, что Турция проводит двойственную политику. Поддерживая неплохие отношения с Россией и обеспечивая значительную часть «параллельного импорта» в нашу страну, Анкара остается важным поставщиком вооружений и военной техники для ВСУ, поставляя Украине беспилотные летательные аппараты, бронемашины и другую технику.