Истребители с вектором нефти



Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян (слева направо) на стенде России на салоне "Дубай эйршоу-2017".

Источник: Марина Лысцева Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян (слева направо) на стенде России на салоне "Дубай эйршоу-2017".Источник: Марина Лысцева

Российское представительство на Dubai Airshow 2017 говорит о серьезных планах в регионе

Ситуацию на рынке боевой авиации стран Персидского залива лучше всего характеризует фраза красноармейца Сухова: "Восток – дело тонкое". Проходящий в Дубае (ОАЭ) 15-й международный авиационно-космический салон "Дубай эйршоу" (Dubai Airshow 2017) как нельзя лучше подтверждает, что никакая внешняя респектабельность и лоск не могут скрыть жестокой конкуренции между основными игроками.

В этом году в работе салона, который берет начало в 1989 году, принимают участие 1150 компаний более чем из 50 государств. На статической экспозиции представлено 165 натурных экспонатов. Это самый солидный и хорошо организованный смотр авиационной техники в регионе Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки, на котором крупные национальные стенды развернули Великобритания, Германия, Иордания, Италия, Канада, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Турция, Соединенные Штаты Америки, Украина, Франция, Швейцария и Швеция.

“Обсуждение поставки Су-35 в Эмираты уже привело к серьезной игре на рынке боевой авиатехники”

Ряд участников входят в пул ведущих мировых разработчиков и производителей боевой авиационной техники, нацеленных на продвижение своей техники именно в этом регионе. В последние годы в странах, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), – Бахрейне, Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Омане усилились тенденции на обновление и модернизацию имеющихся авиационных парков. Однако за последнее десятилетие регион пострадал от циклических экономических последствий глобального финансового кризиса 2008 года, что усугубилось резким спадом цен на нефть со 100 до 40 долларов и, серьезно сказавшись на национальных доходах, привело к сокращению бюджетов Министерств обороны.

Поскольку в регионе отсутствуют производственные возможности для разработки и производства боевой авиационной техники, требующей к тому же организации технического обслуживания, ремонта и модернизации, основная ставка делается на импорт. Ожидается, что в 2018 году в результате роста цен на нефть примерно до 65 долларов за баррель Кувейт, Катар и ОАЭ получат необходимые финансовые ресурсы для реализации своих планов по укреплению ВВС. А в предложениях по поставкам боевых самолетов в регион недостатка никогда не было.

Оружие США занимает центральное место в растущих военных возможностях ОАЭ. Закупки в Соединенных Штатах включают 80 истребителей F-16 в 2000 году и еще 30 в 2014-м. Кроме того, Эмираты заключили контракт на приобретение американской системы THAAD, запрос на которую был сделан в 2008 году и утвержден в конце 2011-го. Этот контракт стал первым на поставку системы за рубеж.

Однако, как и Саудовская Аравия, ОАЭ, похоже, пытаются диверсифицировать источники импорта вооружений и даже наращивать внутренние производственные мощности, видимо, в силу опасений по поводу политики США. ОАЭ уже давно заинтересовались покупкой истребителя пятого поколения F-35. Вместе с тем, указывается в аналитических исследованиях, возможная поставка этих истребителей Эмиратам могла бы в какой-то степени повлиять на безопасность Израиля и поколебать его военное превосходство над соседями. Потому вероятно, что США не будут продавать F-35 Эмиратам – по крайней мере еще несколько лет после того, как Израиль получит свои собственные F-35. Влиятельное израильское лобби в сенате и конгрессе США будет всеми способами препятствовать возможной сделке.

"Су"ровая реальность

В результате такой политики США Эмираты, очевидно, начали искать возможности приобретения перспективных боевых самолетов в другом месте, в частности в России. Как известно, весной 2017 года наши страны подписали соглашение о совместной разработке легкого истребителя пятого поколения, а также соглашение о намерении приобрести партию российских Су-35. Эти самолеты поколения "4++" великолепно показали себя в боевых действиях на Сирийском ТВД, они уже приобретены Китаем, планируются к поставке в Индонезию, занимая одну из самых высоких строчек в списке экспортируемой российской боевой авиатехники.

Летчик-испытатель ОКБ Сухого Сергей Чернышев. Фото Николай Новичков

Но в свете шагов руководства Эмиратов в сторону России экспертам, и это подчеркивается во многих выпускаемых на салоне авиационных изданиях, до сих пор неясно, намерены ли ОАЭ реально реализовать соглашение о приобретении российских истребителей или же в большей степени заинтересованы в получении уступок от США на закупку истребителей F-35 либо по другим возможным сделкам.

Во всяком случае российские предложения по продаже партии Су-35 переданы Эмиратам, а в Дубае ежедневно на статической экспозиции и в летной программе демонстрируется Су-35 с бортовым номером 58. Прибывший на салон заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин представил наследному принцу Абу-Даби, заместителю главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну экспозицию Российской Федерации и, в частности, Объединенной авиастроительной корпорации, где высокого гостя проинформировали о преимуществах Су-35.

Не знаю, приводил ли Дмитрий Рогозин в своей беседе с наследным принцем реальные примеры боевого применения Су-35 в Сирии, но начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов, выступая 7 ноября на открытом заседании коллегии Минобороны России, проинформировал, в частности, о действиях в Сирии летчика самолета Су-35С старшего лейтенанта Алексея Ведящего, который за один боевой вылет с высоты шесть тысяч метров уничтожил прямыми попаданиями один танк и пять пикапов ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) с крупнокалиберными пулеметными установками.

В любом случае обсуждение поставки Су-35 в Эмираты уже привело к серьезной игре на рынке боевой авиационной техники, в которую включены военные, дипломаты и промышленники целого ряда стран.

Конкуренция по-американски

Как в дальнейшем поведут себя ОАЭ, смогут ли устоять под жесточайшим давлением, оказываемым на них Соединенными Штатами? В 2011 году Эмираты отказались заключать с французской "Дассо Авиасьон" сделку оценочной стоимостью 10 миллиардов долларов на приобретение 60 многоцелевых истребителей "Рафаль". По словам наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна, французская сторона не смогла устранить неконкурентоспособность и неприемлемость для Эмиратов коммерческих условий своего предложения. Планируемая сделка с французской стороной обсуждалась с 2008 года, однако уже накануне "Дубай эйршоу-2011" ее перспективы стали весьма призрачными, когда четвертый крупнейший нефтяной экспортер мира, каким являются ОАЭ, запросил детальную информацию о конкурирующем самолете "Тайфун" производства консорциума "Еврофайтер". Все ежедневные информационные издания на салоне обсуждали тогда противостояние "Рафаля" и "Еврофайтера" на ближневосточном авиационном рынке, в частности в ОАЭ.

Французская сторона не посчитала в то время подобное решение неудачей для себя. Как подчеркивал один из источников, близкий к подготовке сделки по продаже "Рафаля" Эмиратам, это часть переговорного процесса, и ОАЭ пытаются включить "Еврофайтер" в переговоры по цене. По мнению эмиратской стороны, французы, вместо того чтобы использовать потенциал двусторонних отношений для завершения сделки, пытались направить его на удержание цены, в связи с чем условия контракта не претерпели изменений более чем за год и не были улучшены по сравнению с другими. Так что США продолжат гнуть свою линию. Такое мнение в Дубае высказал Дмитрий Рогозин. "Работать здесь сложно, потому что на каждом углу чувствуется горячее дыхание американцев нам в спину. Всем известно, что они не собираются конкурировать с нами, как обычно, а планируют выкручивать руки нашим покупателям. Именно поэтому наше предложение должно быть лучшим и по цене, и по качеству. И только тогда оно сможет перебить наглую мохнатую руку, которая тянется и душит наших потенциальных партнеров", – подчеркнул Рогозин.

Спрос после Сирии

Рособоронэкспорт планирует поставить в этом году за рубеж продукции военного назначения на сумму около девяти миллиардов долларов. "Мы отмечаем резкий скачок спроса на боевую авиацию. Ее доля в общем объеме поставок Рособоронэкспорта в 2017 году превысит 50 процентов, – отметил в Дубае генеральный директор компании Александр Михеев. – По нашим прогнозам, общемировой тренд на повышение спроса на боевую авиацию и средства ПВО в среднесрочной перспективе сохранится. Россия закрепит и даже улучшит свои лидирующие позиции на этом рынке. Благодаря выводу на него перспективных конкурентоспособных образцов компания вполне обоснованно ожидает роста объема заказов в первую очередь со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Арабского Востока и Латинской Америки".

По словам Михеева, за последние пять лет ежегодная доля поставок данной продукции в общем объеме экспорта компании составляла не менее 40 процентов. Среди всей номенклатуры российских вооружений и военной техники, продвигаемых спецэкспортером, наибольшим спросом пользуются многоцелевые истребители, боевые и транспортно-боевые вертолеты, бронетанковая техника, артиллерия, зенитные ракетные системы и комплексы ПВО, радиоэлектронные средства. Кроме того, в последние годы получили развитие проекты, связанные с продажей лицензий, выполнением совместных опытно-конструкторских работ и деятельностью в космосе.

Основная доля поставок Рособоронэкспорта приходится на страны Северной Африки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди традиционных партнеров, которые стабильно закупают российскую продукцию военного назначения, выделяются Индия и Китай. В перечень продукции военного назначения, предлагаемой сегодня Рособоронэкспортом на мировом рынке, входит большое количество образцов российского оружия, успешно испытанных в Сирии. Это авиационные, военно-морские и сухопутные системы, традиционно пользующиеся спросом. После демонстрации возможностей этих систем в Сирии интерес к ним у иностранных заказчиков существенно возрос.

Николай Новичков, кандидат технических наук

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 44 (708) за 15 ноября 2017 года