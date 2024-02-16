Эрдоган назвал искренними слова Путина о ситуации вокруг итогов переговоров РФ и Украины

Турецкий лидер добавил, что работал вместе c РФ и "продолжал прилагать усилия до того, как бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался от мирных усилий"

АНКАРА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент России Владимир Путин был искренним, когда высказывался относительно судьбы стамбульских переговоров по украинскому кризису. Об этом он сказал журналистам на борту самолета по возвращении из Египта.

"Честно скажу, в этих заявлениях господина Путина есть искренность. На встречах в рамках Стамбульского процесса, мы предприняли всевозможные искренние шаги. Министры провели встречи с российской стороной. Мы работали с ориентиром на результат, но мира установить не удалось. Мы не можем бросить это только потому, что не смогли добиться тогда результатов. Мы не откажемся от стремления к миру и продолжим делать все возможное для обеспечения мира", - цитирует Эрдогана телеканал TRT.

Турецкий лидер добавил, что "работал вместе [c РФ] и продолжал прилагать усилия до того, как бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался от мирных усилий". "Недавно к нам приезжал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, и мы обсуждали с ним эти вопросы. Если господин Путин проведет с нами обмен мнениями один на один, или если приедут соответствующие министры из России, мы будем вести этот процесс вместе с ними и постараемся добиться результатов", - указал он.

Эрдоган заявил, что продолжает контакты с целью мирного разрешения ситуации на Украине и с Путиным, и с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Мы можем снова попытаться и открыть дверь к миру [в контексте конфликта на Украине], управляя процессами, ориентированными на результат и свободными от внешнего влияния. Мы продолжаем эти поиски в ходе контактов как с господином Путиным, так и с господином Зеленским. Мы с самого начала подчеркиваем, что справедливый мир лучше войны, и стремимся делать все свои шаги с этим пониманием. Если мы хотим мира, мы обязательно найдем способ его достичь", - сказал он.

О срыве переговоров по Украине в Стамбуле в 2022 году Путин сказал во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Российский лидер заявил, что Россия никогда не отказывалась от диалога по Украине, но после прекращения переговоров в Стамбуле в марте 2022 года не собирается делать первый шаг. При этом условия урегулирования - это предмет обсуждения. По словам Путина, "это предмет переговоров, которые с РФ никто не хочет вести или, точнее сказать, хотят, но не знают как". О том, почему Лондон сорвал переговоры в Стамбуле, Путин сказал, что "не знает и не понимает", видимо, "была общая установка" и у "всех сложилась иллюзия, что Россию можно победить на поле боя".