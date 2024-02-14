В Британии потребовали пересмотреть статью 5 Устава НАТО после слов Трампа (The Guardian, Великобритания)

The Guardian: статья 5 Устава НАТО нуждается в пересмотре

Скептицизм Трампа по поводу необходимости сохранения НАТО вполне оправдан, пишет The Guardian. Сегодня альянс превратился в источник бесконечного противостояния, что демонстрирует затянувшийся конфликт на Украине. Европа должна задуматься о своей безопасности, если США выйдут из блока, пишет автор статьи.

Заявление Трампа о том, что он готов "призывать" русских атаковать тех членов альянса, которые не платят, просто возмутительно. Европе необходимо выработать видение мира — при поддержке Соединенных Штатов или без нее.

Все говорят, что Дональд Трамп "ужасен и безрассуден". В выходные он фактически призвал Владимира Путина вторгнуться на территорию стран НАТО и "сделать все то, чего он, черт возьми, хочет", если Европа не начнет тратить больше средств на собственную оборону. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что это заявление бывшего президента США "ставит под угрозу безопасность всех нас". Альянс должен служить бастионом свободы против диктатуры, и в нем нет места спорам о том, кто и за что платит.

Для начала мы могли бы указать Трампу, что наиболее возмутительные злоупотребления по отношению к НАТО совершались именно Соединенными Штатами. Требование Вашингтона, чтобы альянс поддержал его вторжение в Афганистан после терактов 11 сентября обернулось дорогостоящим и затяжным фиаско, которое не имело никакого отношения к западной безопасности и в основе которого лежал лишь американский неоимпериализм. Точно так же Вашингтон втягивал своих союзников и в другие милитаристские интервенции – от Вьетнама до Ирака и по всему Ближнему Востоку. "Выход Соединенных Штатов из империи" становится столь же кровавым, как и "выход" Великобритании. Кроме того, он еще и гораздо более неуклюжий. Ведь если бывший президент Соединенных Штатов призывает Путина начать войну против НАТО — это возмутительно.

Трамп действительно безрассуден, но так ли он неправ? Нужно признать, что он последователен. Все последнее десятилетие он активно поощряет один из периодически случающихся приступов изоляционизма в Соединенных Штатах. Он говорил, что, поскольку коммунизм умер, идея идеологических империй, столкнувшихся в глобальной борьбе, уже устарела. С его точки зрения, у западных стран полно собственных, внутренних проблем. Поэтому они не должны вмешиваться в приграничные споры других государств или во внутренние конфликты. Возможно, Великобритании и другим странам очень хотелось бы сыграть значимую роль на международной арене, как это бывало в XIX и XX веках, но, если так, они должны сами за себя платить. Пусть они сами строят бестолковые авианосцы, которые не в состоянии выйти из порта.

Если рассматривать ситуацию на более прагматичном уровне, расширение НАТО на рубеже XX и XXI столетий — включение в его состав стран Балтии и Польши — было откровенно провокационным. Реакция Путина на Украине оказалась настолько шокирующей, что Запад был прав, что помог дать ей отпор, закрыв глаза на более мелкие выходки Путина на Кавказе. Но теперь украинский конфликт зашел в тупик, из которого придется искать какой-то выход. Альянс НАТО должен превратиться в силу мира, а не бесконечного противостояния. И, если он не намеревается вечно сражаться на Украине, его долгосрочные планы остаются загадкой. Именно поэтому скептицизм Трампа оправдан.

Трудно представить себе, что Трамп действительно распустит НАТО, как он неоднократно угрожал поступить. Однако Статья 5 Устава НАТО — обещание начать войну в том случае, если хотя бы один из его членов подвергнется нападению, — нуждается в пересмотре. И это особенно актуально теперь, когда Соединенные Штаты все больше склоняются в сторону Тихоокеанского региона, а ощущение политического единства в Европе неуклонно угасает. Трудно представить себе, чтобы Путин попытался свергнуть правительства еще в каких-то восточноевропейских странах. Однако он вполне может нарушать границы и разжигать недовольство русскоязычных меньшинств в соседних с Россией странах (Россия неоднократно заявляла, что не имеет никаких территориальных претензий к странам НАТО. – Прим. ИноСМИ.). Грузия 2008 года и Украина 2014 года — это более вероятные прецеденты, нежели Украина 2022 года.

В этом случае Трамп — и не только Трамп — будет иметь полное право спросить: каким образом это касается Соединенных Штатов? И неизвестно, сможет ли Европа дать убедительный ответ.

Автор: Саймон Дженкинс (Simon Jenkins)