Myśl Polska (Польша): поражение США в Афганистане

Операция в Афганистане обернулась катастрофой для США и НАТО, престиж которого пострадал. Попытки принести в Афганистан свою цивилизацию не принесли никаких результатов, кроме огромных трат. Ситуация выглядит хуже, чем во время операции СССР. Американская империя отступает. Как далеко зайдет этот процесс?

Начатая США почти 20 лет назад операция в Афганистане подходит к концу. Как так вышло, что самая долгая война американцев завершается их поражением?

Президент Дональд Трампа уже в прошлом году принял решение о выводе войск из Афганистана, а Джо Байден сохранил его в силе и обозначил временные рамки: до 11 сентября 2021 года. Сам шаг вполне понятен: 20 лет усилий, к которым подключился весь Североатлантический альянс, не дали результатов. До стабилизации ситуации в Афганистане все еще далеко, а талибы регулярно переходят к наступательным действиям, занимая очередные провинции и устраивая атаки в Кабуле.

Все это выглядит хуже, чем во время операции СССР в этой стране, разница только в том, что Москва не втянула в войну другие страны восточного блока. США, в свою очередь, обратились к союзникам по НАТО за поддержкой, ссылаясь на Пятую статью Вашингтонского договора. Это был своего рода шантаж, поскольку отказавшиеся придти на помощь страны могли предполагать, что если они сами подвергнутся нападению, американцы поступят с ними так же.

В итоге никто не отказался, более того, свои контингенты направили даже лишь претендующие на членство страны, как Грузия и Украина, в целом их оказалось больше 50. На пике военной операции в 2010 году в Афганистане находилось более 130 тысяч военных.

США намеревались не только наказать талибов, которых обвиняли в помощи "Аль-Каиде" (запрещенная в РФ организация, - прим.ред.) Усамы бен Ладена, но и еще, пожалуй, принести свою цивилизацию в Афганистан - страну, которая находится от либеральной американской системы настолько далеко, насколько только можно себе вообразить.

Неоконсерваторы хотели доказать таким образом, что случай Ирака, где отказались от вестернизации и вернули систему, опирающуюся на ислам, был исключением из правил, эксцессом, который больше не повторится. Кроме того, они хотели продемонстрировать, что советская операция, нацеленная на насаждение в Афганистане коммунизма в советской версии, провалилась только потому, что сама эта система была ущербной.

Американский проект, претворять который в жизнь помогало множество союзников (в том числе Польша), обошелся очень дорого. Согласно данным министерства обороны США, расходы лишь за период до 2019 года составили более 737 миллиардов долларов. По более точным оценкам, эта сумма могла доходить до 975 миллиардов. Союзники американцев тоже несли серьезные расходы, например, Великобритания потратила более 56 миллиардов долларов.

Чтобы понять, насколько огромны эти цифры, достаточно вспомнить, что на экономическую помощь в рамках плана Маршалла, благодаря которому Западная Европа смогла восстановиться после войны, США выделили в 1948-1952 годы 13,3 миллиарда долларов, что соответствует сегодняшним 143 миллиардам. Получается, что на операцию в Афганистане Вашингтон потратил как минимум в пять раз больше, чем на весь план Маршалла. Чего удалось достичь, вложив такие огромные средства? В принципе, ничего. Что касается экономики, то единственным эффектом был многократный рост объемов производства героина.

С того момента, когда в Афганистане свергли режим талибов, а силы США и НАТО установили там благосклонно относящееся к ним правительство, площадь маковых плантаций увеличилась в восемь раз, а объем производства опия возрос с 200 до 8 тысяч тонн (87% мирового объема). В этом секторе трудятся 10% жителей Афганистана, создавая 60% производимых в стране товаров и услуг. Героин, который делается из опийного мака, благодаря этому стоит дешево. Цена так называемого коричневого героина упала на 45%, он стал доступен в том числе молодежи, которая располагает небольшими суммами карманных денег. Это пока единственный заметный эффект операции НАТО, имевшей целью насаждение в Афганистане демократии.

Пожалуй, добиться планировалось не этого. Что касается создания современной экономики и демократии, то не вышло ничего. Кроме того, почти 100 миллиардов долларов было потрачено на формирование, вооружение и обучение афганской армии, которая должна была стать заменой западным войскам после стабилизации ситуации в стране. Эти силы, которые обошлись так дорого, оказались совершенно бесполезными. Сейчас они распадаются, даже не стараясь противостоять наступлению талибов.

Мы видим повторение ситуации, имевшей место в Южном Вьетнаме и в Ираке, где созданные США вооруженные силы тоже не были способны оказывать сопротивление в долгосрочной перспективе. Это показывает, что либеральный Запад совершенно несовместим с восточными цивилизациями, а устойчивое насаждение там либеральных западных порядков не представляется возможным.

Попытка внедрить в Афганистане демократию западного образца тоже провалилась. Взглянем на последние президентские выборы в этой стране. Они проходили в два тура, а победителем на фоне обвинений в фальсификациях стал получивший всего 18% голосов зарегистрированных избирателей Ашраф Гани. Это сложно назвать сильным мандатом на управление государством.

В XIX веке несколько британских операций в Афганистане завершились полным крахом. В 1839 году англичане заняли Кабул, Джалилабад, Кандагар. Казалось, что они прочно закрепились, но постепенно сопротивление оккупантам нарастало. В конце концов вспыхнуло восстание, и англичанам пришлось отступить. В целом они потеряли 17 тысяч человек. Их трагическую судьбу представляет картина Элизабет Томпсон (Elizabeth Thompson) "Остатки армии", на которой изображен врач Уильям Брайдон (William Brydon), в одиночестве подъезжающий к стенам Джалилабада. Он был единственным англичанином, которому удалось спастись при отступлении из Кабула. Англия потерпела одно из величайших поражений в своей военной истории.

Если бы Дональд Рамсфелд, который был министром обороны США, вспомнил об этом полотне и более тщательно обдумал свое решение о вторжении в Афганистан в 2001 году, нынешней безвыходной ситуации можно было бы избежать. Рамсфелд скончался, так что он избавлен от лицезрения образов катастрофы, которую создал.

Уинстон Черчилль сказал однажды: "Чем дальше заглядываешь в прошлое, тем лучше видишь будущее". Рамсфелд не хотел оглядываться в прошлое, поэтому повторил прежние ошибки. Англию поражение 1842 года тоже ничему не научило. В 1878 году она предприняла новую попытку вторжения, захватив Кабул, Кандагар, Джелалабад и Хост, но позже встретила сопротивление. Аюб-хан, правивший в провинции Герат, выступил против англичан, хотя те обладали значительным технологическим перевесом.

Британские военные были вооружены винтовками Мартини-Генри, позволявшими совершать 20 выстрелов в минуту и поражать цели на расстоянии в 300 метров. Афганцы располагали устаревшими мушкетами со скорострельностью не более двух выстрелов в минуту и гораздо меньшей дальностью. Несмотря на это очевидное превосходство 27 июля 1880 года англичане потерпели поражение в битве при Майванде в провинции Кандагар. Афганцы, вооруженные старыми мушкетами, мечами и копьями разбили их в пух и прах. На поле боя остались 1 757 убитых англичан, остальные бежали. Потери могли бы оказаться еще больше, но афганцы не стали их преследовать, удовольствовавшись захватом лагеря с оружием и провиантом. После этой неудачи британские силы в течение нескольких месяцев оставили Афганистан, не видя перспектив достижения намеченных политических целей.

Сейчас ситуация США выглядит даже хуже, поскольку британцы в XIX веке отступали на территорию соседней Индии, которая тогда была их колонией, а у американцев нет по соседству с Афганистаном никаких союзников. Когда они начинали вторжение в 2001 году, дела обстояли иначе. Тогда США поддерживали все, не только члены НАТО. Пакистан был их союзником, Россия предоставила доступ к своему воздушному пространству для переброски грузов находившимся в Афганистане войскам, а Узбекистан и Киргизия позволили создать американские базы на своей территории.

Позже, когда отношения между Вашингтоном и Москвой ухудшились, последняя предприняла шаги, в результате которых воздушным силам США пришлось эти базы покинуть. Президент Узбекистана Ислам Каримов вступил в военный союз с Россией и приказал американцам покинуть базу "Ханабад", которая играла важную роль при проведении военных операций в Афганистане. В 2014 году силы НАТО заставили уйти с киргизской базы "Манас", которая служила перевалочным пунктом для переброски людей, техники и провианта воюющей в Афганистане натовской коалиции.

В итоге пришлось использовать аэродром в румынской Констанце, которую отделяло от Кабула более 4 тысяч километров. Одновременно из-за обострения отношений между США и Пакистаном в этой стране были закрыты все пять американских баз. Ситуация выглядит сейчас так, что американцы не могут использовать для переброски грузов или сил, а также эвакуации людей ни один из аэродромов в соседствующих с Афганистаном странах.

Многие сравнивают нынешние события с эвакуацией из Сайгона в 1975 году. На самом деле сегодня американцы находятся в более сложном положении, поскольку Сайгон был морским портом, а людей, которых эвакуировали даже с крыши посольства, доставляли на вертолетах прямо на борт авианосца. Вертолеты потом сбрасывали в океан. В Кабуле провести такую операцию невозможно, поскольку дальность полета вертолетов не позволит им добраться до авианосца "Рональд Рейган", задача которого стоит в том, чтобы оказывать поддержку выводу войск из Афганистана.

Американским силам в любом случае придется до самого конца удерживать под контролем как район, в котором находится их посольство в Кабуле, так и международный аэропорт в этом городе. В противном случае, в том числе если талибы подойдут настолько близко, что смогут обстреливать взлетную полосу, эвакуация окажется невозможной. Назревает катастрофа: может возникнуть необходимость оставить американский персонал на милость талибов. Избежать такого развития событий могла бы помочь Россия, у которой есть большая военная база в Таджикистане, но действия США показывают, что те ее помощи не хотят. Скоро мы увидим, как будет выглядеть конец всего этого.

Поражение в Афганистане затронет не только США, но и Североатлантический альянс, члены которого, откликнувшись на призыв американцев, приняли участие в операции. Это станет экзистенциальной или по меньшей мере серьезной угрозой для авторитета, сплоченности и жизнеспособности НАТО. Генерал Брент Скоукрофт (Brent Scowcroft), бывший советник по национальной безопасности двух президентов, ставил вопрос прямо: "Если Альянс понесет поражение в Афганистане, это будет означать его конец". Совершенно очевидно, что если бы такой ситуации не сложилось, президент Эммануэль Макрон не начал бы говорить о "смерти мозга НАТО" и не задавался бы вопросом о том, насколько надежными союзниками остаются американцы.

Польша тоже понесла из-за этой злополучной операции серьезные потери. В целом мы отправили в Афганистан 33 тысячи военных и гражданских, 45 человек погибли, а примерно 1 тысяча получили серьезные ранения или пострадали в результате несчастных случаев. Многим потребуется длительное лечение, в том числе из-за посттравматического шока. В период лишь до 2014 года мы потратили на операцию 6 миллиардов злотых (примерно 1,3 миллиарда евро). Говорилось, что мы извлечем из нее пользу, поскольку военные смогут ознакомиться с реальным полем боя. Однако это кажется сомнительным, поскольку как польские условия, так и противник разительно отличаются от того, с чем солдаты столкнулись в Афганистане.

Сейчас сложно сказать, чем в итоге закончится натовская экспедиция в Афганистан. Мы видим, что американская империя начинает отступать, но никто не может сказать, на какой точке она остановится. Выйдет ли она лишь из Афганистана или оставит регион в целом? Уже сейчас Пентагон говорит о планирующемся выводе значительных сил с Ближнего Востока. Или, как это, несомненно, сильно преувеличивая, говорил Трамп, к 2024 году под угрозой окажется само существование Соединенных Штатов?

Станислав Леви (Stanisław Lewi)