Посол по особым поручениям МИД РФ: Северный морской путь открыт для всех государств без дискриминации

Москва. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо России в Арктическом совете Николай Корчунов в интервью "Интерфаксу" по случаю Дня дипломатического работника рассказал о перспективах участия России в ключевой организации арктического сотрудничества, последствиях наращивания военного присутствия НАТО в регионе и будущем Северного морского пути.

- По мнению многих аналитиков, Арктика в ближайшие годы станет ареной противостояния глобальных сил, с учетом ресурсов, имеющихся в регионе, его стратегического положения. Верите ли вы в такую перспективу, чем это чревато для глобального мира и безопасности?

- Многие аналитики действительно в связи с возрастающим значением Арктического региона в мировой экономике, в области морской логистики, растущим спросом на минеральные ресурсы, востребованные в контексте глобального энергоперехода, а также его стратегического положения, с одной стороны, и деградирующей военно-политической обстановкой в регионе – с другой, в последнее время стали указывать на возрастающую военно-политическую напряженность.

Среди факторов, усиливающих эту тенденцию, можно выделить решение Североатлантического альянса о расширении НАТО и включении Арктического региона в сферу своих интересов, стремление военного доминирования НАТО в регионе, ставки стран Альянса на вооруженные силы в качестве одного из наиболее действенных инструментов реализации национальных интересов, наращивание военного присутствия НАТО в регионе и рост задач не оборонительного, а наступательного характера. Эти действия подкрепляются конфронтационной риторикой руководства НАТО при замороженных по инициативе западных стран встречах на уровне начальников генеральных штабов арктических государств, служивших важным механизмом укрепления доверия в военной сфере.

- Какова сейчас ситуация с деятельностью Арктического совета (АС), с учетом того, что страны АС фактически приостановили свое взаимодействие с Россией в рамках организации? В 2023 году председательство в организации перешло к Норвегии, что сейчас происходит с Арктическим советом, сохраняются ли какие-то контакты? Вы ранее говорили, что если Россию не будут приглашать на мероприятия Арктического совета, мы можем выйти из этой организации, каковы планы российской стороны в отношении дальнейшего участия в АС?

- Деятельность Арктического совета в данный момент вызывает озабоченность в связи с ограничением вовлеченности некоторых стран АС в его работу. Организация функционирует на самых низких оборотах. Попытки норвежского председательства возобновить работу Арктического совета в полном формате пока не встречают поддержки со стороны всех стран-членов АС, некоторые из которых, судя по всему, взяли линию на ослабление роли этой организации в архитектуре международного арктического сотрудничества.

Перспективы дальнейшего участия России в Совете увязываем с возобновлением его работы и тем, насколько его деятельность будет соответствовать российским интересам, включая цели и задачи, утвержденные Президентом Российской Федерации В.В.Путиным в Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации на период до 2035 года, а также Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике.

- С учетом глобальной нестабильности, возрастания конфликтогенности, в частности в регионе Красного моря, насколько растет роль Северного морского пути как одной из основных мировых транспортных артерий? Может ли он заменить ближневосточные транспортные коридоры? Готова ли Россия полностью взять на себя обеспечение безопасности этого маршрута, и должен ли он быть открытым для всех государств? Будем ли мы дифференцировать условия его использования в зависимости от дружественности государств?

- Конечно, мы обеспокоены ситуацией в регионе Красного моря. Россия, как ответственный участник международных экономических отношений, делает в этой роли все возможное для эффективной работы мировой морской транспортной системы коммуникаций. В частности, в 2022 году Правительство Российской Федерации утвердило План развития Северного морского пути (СМП) до 2035 года, который предполагает строительство ледокольного флота, судов обеспечения, портовых сооружений и иные мероприятия по развитию СМП, в том числе с целью обеспечения безопасного судоходства. Северный морской путь открыт для всех государств, здесь нет какой-либо дискриминации.

В связи с логистическим кризисом на Красном море мы готовы гарантировать максимальную безопасность и экологичность судоходства по Северному морскому пути для всех грузоотправителей, включая коммерческое и научное судоходство, осуществляемое в соответствии с международными правилами и российским законодательством.

После пандемии приоритеты крупнейших логистических компаний мира сместились с максимизации прибыли на устойчивость и безопасность судоходства. Особенностью Северного морского пути является абсолютно безопасное, устойчивое и экологичное судоходство. В последние годы мы наблюдаем рост интереса к перевозкам по СМП со стороны логистических компаний, заинтересованных в хеджировании рисков. На Северном морском пути начинают появляться регулярные контейнерные линии.

- Госдеп США в декабре 2023 года сообщил, что Соединенные штаты в одностороннем порядке расширяют претензии на границы своего континентального шельфа, как в России расценивают это решение, будут ли предприниматься какие-либо меры реагирования? Будем ли ставить этот вопрос в международных организациях, чтобы он решался в соответствии с международным правом?

- Решение Госдепа США требует серьезного политико-правового анализа, прежде всего с точки зрения применимых норм международного права, в частности, положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, носящей универсальный характер, а также роли и значения Комиссии по границам континентального шельфа. Это экспертный орган, дающий прибрежным государствам рекомендации по вопросам, касающимся установления внешних границ их континентального шельфа. Границы шельфа, установленные на основе этих рекомендаций, являются окончательными и обязательными для всех.

Российская Федерация для обеспечения своих прав и интересов, если они будут нарушаться какой-либо страной, будет реагировать в соответствии с международным правом, в том числе и на международных площадках.

Утверждать, что шаги США могут привести к реальному конфликту в этом регионе, в том числе между США и Канадой, пока преждевременно. Мы надеемся, что и США, и Канада будут ответственно соблюдать существующие договоренности, в том числе в рамках Илулиссатской декларации 2008 года, в которой пять арктических государств, включая США и Канаду, подтвердили намерение разрешать споры дипломатическими методами.

- В Москве ранее предупреждали, что Россия может предпринять ответные меры, в том числе превентивные, в связи с усилением потенциала НАТО в Арктике. Потребует ли присоединение к альянсу Финляндии и скорое вступление в НАТО Швеции соответствующих шагов, в том числе мер военного реагирования?

- Они уже предприняты и будут продолжать выстраиваться соразмерно вызовам и угрозам в сфере военной безопасности.