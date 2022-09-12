НАТО пытается вырваться в арктические лидеры. Россия этого не допустит

Станет ли Арктика новой ареной противостояния НАТО и России?

Китайско-российское сотрудничество в Арктике насторожило НАТО, сообщает "Хуаньцю шибао". Альянс собирается усиливать военно-стратегическое присутствие в регионе. Но Москва не намерена угрожать суверенитету Арктики.

С углублением противостояния Запада и России, особенно после эскалации украинского конфликта, Арктика, крайне важная в стратегическом и военном отношении, оказалась в центре геополитической борьбы. Во время августовского визита в Канаду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "российско-китайское сотрудничество в арктическом регионе не отвечает интересам стран Североатлантического альянса", и теперь блок усиливает свое присутствие в Заполярье. Вскоре после этого Соединенные Штаты опубликовали новость о назначении "арктического посла". С какой стороны ни посмотри, инвестиции Москвы в Крайний Север нервируют страны НАТО — в этой "игре мускулами" они не хотят отставать. Почему "полярному фронту" придается такое значение? Действительно ли ледяной заснеженный мир Арктики может стать новой ареной противостояния России и Североатлантического альянса?

"Арктика рискует превратиться в театр военных действий"

"В отличие от генсека НАТО, любой белый медведь знает, кто настоящий хозяин Арктики". 31 августа российское издание "Свободная пресса" опубликовало статью об указе "Об основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года", утвержденном Владимиром Путиным в 2020 году. Он предусматривает оснащение дислоцированной в регионе армии современным вооружением и техникой и строительство необходимой инфраструктуры. В статье приводилось заявление МИД России о том, что "Арктика рискует превратиться в театр военных действий". Причиной может служить политика других стран – заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО усугубили ситуацию.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа, высказал свое мнение на этот счет. Хотя генсек НАТО и упоминал о "желании альянса усилить свое присутствие в Арктике", назвав ее "кратчайшим путем для российских ракет и бомбардировщиков в Северную Америку", и затрагивал тему расширения деятельности Китая, было неясно, насколько сильно блок хочет нарастить военное присутствие в регионе. Храмчихин полагает, что сейчас мощь России в Заполярье превосходит мощь всех стран НАТО вместе взятых, но как будет развиваться ситуация в будущем, сказать сложно. Российский эксперт Александр Шарковский заявил, что экстремально низкие температуры, лед и снег создадут серьезные препятствия для освоения территории, а у основных игроков блока в Арктике — США и Канады — нет сильного ледокольного флота. Он добавил: "Давайте вспомним, как на совместных учениях Trident Juncture в 2018 году американская подлодка застряла во льдах".

Российские "Известия" недавно процитировали слова военного историка Никиты Буранова о том, что альянс пытается "вырвать" из рук России Северный морской путь и получить с него дивиденды. "НАТО может создать на территории арктических регионов Канады и северных регионов Норвегии военно-морские круглогодичные базы. Также альянс попробует организовать вооруженный ледокольный флот. Отталкиваясь от этого, он попытается усилить свое военное присутствие, а значит и пересмотреть существующие договоры в свою пользу. Он присматривается к крупным морским нефтяным и газовым месторождениям в Арктике".

На самом деле в апреле 2021 года США и Норвегия подписали соглашение о строительстве военных баз, в том числе трех авиа- и двух военно-морских. При этом у Соединенных Штатов уже есть восемь баз в арктическом регионе. К ним добавляются базы союзников: Дания (пять баз), Норвегия (пять баз), Исландия (одна база). Итого – 19. Если Америка договорится со Швецией и Финляндией, которые собираются присоединиться к блоку, она получит доступ еще к девяти.

По словам военного эксперта Андрея Клинцевича, НАТО очень беспокоит лидерство Москвы в Арктике. "Россия строила базы, которые работают там в круглосуточном режиме, круглогодично. Они только сейчас по этому поводу начали задумываться. У России целая линейка вооружения, приспособленного для ведения боевых действий в условиях экстремально низких температур, в то время как обычная техника НАТО там бесполезна. Кроме того, у России есть очень большой опыт в применении гражданской техники в данном регионе".

В настоящее время Северный флот ВМФ России насчитывает 41 подводную лодку (восемь из них оснащены баллистическими ракетами) и 38 надводных кораблей, в том числе находящийся в ремонте авианосец "Адмирал Кузнецов". В него также входят мотострелковые бригады и бригады морской пехоты, они дислоцированы на границе с Норвегией. Сухопутные войска в Арктике оснащены специальным вооружением и техникой – полярным ЗРПК "Панцирь-СА" и танком Т-80БВМ. Константин Соколов, вице-президент Российской академии геополитических проблем, сообщил о планах по восстановлению не менее десяти аэропортов – они могут использоваться для истребителей. В регионе находится "Северный клевер" – уникальная полностью автоматизированная военная база, где 150 военнослужащих могут прожить полтора года в полной изоляции. Весной 2021 года три атомные подводные лодки ВМФ России впервые одновременно пробили арктический лед в ходе учений. Это свидетельствует об ударных возможностях страны в Заполярье.

В марте газета "New York Times" написала, что по мере обострения геополитических противоречий борьба за суверенитет и ресурсы региона будет накаляться. "Увеличение числа американских военных учений на Аляске – ответ на усиление провокаций России в Арктике". Обсуждая расширение западных санкций, некоторые депутаты Госдумы даже предложили "вернуть России суверенитет над Аляской".

Стратегическая ценность Северного морского пути выше экономической

После эскалации украинского конфликта корпорация "Би-би-си" опубликовала статью с громким заголовком "Попадут ли арктические районы Северной Америки под влияние России?" В ней канадские чиновники и эксперты по безопасности предупредили, что полярный регион вскоре столкнется с угрозой со стороны Москвы и что Канада не готова к этому. Согласно анализу, есть разные варианты развития событий: от мелкомасштабных столкновений и рейдов на военные объекты до атак на подводные лодки в Северном Ледовитом океане. В случае открытого конфликта Россия может воспользоваться своим ракетным преимуществом, а сеть противоракетной обороны Канады малоэффективна и требует модернизации.

В состав Арктического совета входит восемь стран, территории которых находятся за полярным кругом. Из них наибольшим влиянием обладают США и Россия, за ними следуют Канада, Дания и Норвегия, а Финляндия, Швеция и Исландия замыкают список. Первые пять государств часто называют "арктической пятеркой". После начала конфликта на Украине Запад ввел жесткие санкции против Москвы, что коснулось и сотрудничества в регионе. 3 марта этого года семь стран из восьми приостановили свою деятельность в Арктическом совете и его вспомогательных органах, а в июне объявили о возобновлении работы над проектами – но уже без участия России.

Дун Лиминь, специалист по полярным вопросам в Школе международных отношений и государственного управления Китайского океанологического университета, сообщил корреспонденту "Хуаньцю шибао", что в мае этого года китайские ученые провели онлайн-конференцию с учеными из Датского института международных исследований и обсудили будущее Арктического совета в рамках украинского кризиса. Датские ученые опротестовали "закрытие" совета. Хотя многие страны Северной Европы придают большое значение координации с НАТО по вопросам стратегического характера и безопасности, они не намерены отказываться от контактов и сотрудничества с Россией, особенно в "низкополитических" областях.

"Некоторые ученые обеспокоены тем, что к лету 2040 года Северный Ледовитый океан полностью освободится ото льда", — статья российского новостного сайта E-news обратила внимание на усиление влияния Северного морского пути на мировую экономику, связанное с глобальным потеплением. Арктический регион богат нефтью и газом, изменение климата начинает притягивать взгляды еще и к его водным и рыбным ресурсам. Северный морской путь включает Северо-Восточный проход, Северо-Западный проход и Центральный проход. По мнению редактора журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова, разногласия между США и Россией по поводу Северо-восточного прохода обострятся. Будущая борьба между Вашингтоном и Москвой за право на разработку и использование Северного морского пути – это еще одна тема, способная расширить пропасть между НАТО и Россией. Обе стороны пытаются усилить контроль над Севморпутем, толкуя Конвенцию ООН по морскому праву в свою пользу.

Сергей Караганов, эксперт НИУ ВШЭ, допустил, что наряду с уже начавшейся битвой за полярные ресурсы может возрасти и военная напряженность. Это связано с глобальным потеплением и стремлением использовать потенциал Северного Ледовитого океана в собственных целях, что еще больше осложняет ситуацию.

Стоит отметить, что прошлогоднее перекрытие Суэцкого канала привело к горячим диспутам на тему перспектив Северного морского пути. Господин Дун утверждает, что стратегическая ценность СМП превышает экономическую. Хотя в чрезвычайных условиях его можно использовать как альтернативу традиционному маршруту, он не заменит полностью Суэцкий канал. На это есть несколько причин, например, ограниченное количество портов. Если строительство не подешевеет, коммерческая отрасль сделает выбор в пользу традиционных морских путей. Кроме того, несмотря на то, что Северный морской путь позволяет снизить торговые расходы, слишком мало компаний могут позволить себе воспользоваться этим преимуществом – и СМП не может полностью раскрыть свой потенциал.

Управление Северным полюсом зависит от "заинтересованных сторон"

Эскалация украинского конфликта сделала антироссийский курс почти "политкорректным" в западных странах. Это неизбежно затронет международное арктическое сотрудничество в краткосрочной перспективе, что демонстрирует приостановленная работа Арктического совета. Однако Дун Лиминь отмечает, что все вопросы управления регионом, включая охрану окружающей среды, изменение климата, сотрудничество в области безопасности на море, не требуют непосредственного участия России, так как обычно ими занимается научное сообщество. Более того, Москва неоднократно выражала готовность возобновить сотрудничество в Арктическом совете, а северные страны готовы поддерживать контакты с Россией в этой сфере.

Какой бы запутанной ни была ситуация, Москва будет отстаивать свои ключевые интересы в Арктике. Как сообщается, Заполярье охватывает 18% территории РФ, там проживает более двух миллионов человек. Регион богат природными ресурсами: там располагается 13% неразведанных мировых запасов нефти и 30% неосвоенных запасов газа, а также залежи урана, золота, алмазов, редкоземельных элементов, есть рыбные ресурсы. Более 80% горючего газа и 17% нефти (включая газовый конденсат) России также находится именно там.

На конференции "Арктика: устойчивое развитие" Владимир Путин заявил, что Арктика – не место для реализации геополитических заговоров. Он подчеркнул, что в условиях западных санкций Москва должна уделять особое внимание проектам и планам в этом регионе.

Заместитель председателя Правительства РФ Юрий Трутнев сообщил, что Россия реализовала в Заполярье более 460 проектов, обеспечив рабочие места 30 тысячам человек. Ведение подобной деятельности создает спрос на высокотехнологичную и наукоемкую продукцию государства и стимулирует ее производство.

В ответ на замечания Генерального секретаря НАТО пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил следующее: "Арктика — это зона нашей экономической, хозяйственной деятельности, зона обеспечения нашей безопасности, собственно, сфера наших жизненных интересов. Взаимодействие с другими странами, тем более с КНР, направлено исключительно на дальнейшее развитие этой Арктической зоны и не может представлять угрозы ни для одной другой страны или объединения". Алексей Чудновский, российский экономист, считает, что сейчас важнее всего защитить мир в Арктике.

С 2014 года Дун Лиминь оказывает помощь в организации Российско-китайского арктического форума, который проводится совместно Китайским океанологическим университетом и Санкт-Петербургским государственным университетом. Он сказал, что с академической точки зрения, российские ученые придают большое значение экономическим возможностям, которые приносит потепление климата. Наиболее важные из них – разработка водных путей и нефтегазовых ресурсов. Стратегические интересы России тоже в центре внимания, и тут главное препятствие – это относительная нехватка средств. На Арктический форум в 2017 году российская сторона пригласила чиновников и бизнесменов из региона, надеясь наладить двустороннее сотрудничество. Ученые Дальнего Востока приветствуют инвестиции китайских предприятий. Области сотрудничества между учеными двух стран включают научные исследования, технологии, образование, туризм, рыболовство.

Китай можно назвать "заинтересованной стороной" в Арктике. Господин Дун верит, что Северная Европа неоднозначно относится к участию КНР в полярной деятельности. С одной стороны, инвестиционные и рыночные преимущества Пекина могут дать импульс экономическому развитию региона, уравновесить арктические силы США и России и усилить голоса скандинавских стран. С другой стороны, Америка – а вместе с ней и Европа – рассматривает Китай как своего главного стратегического конкурента. Дун Лиминь считает, что управление Северным полюсом через международные механизмы зависит от таких "заинтересованных сторон", как Дания, потому что только через них небольшие страны могут регулировать обстановку в регионе.

Авторы: Ли Мин (李明), Ван Чжэнь (王臻), Гу Ди (谷棣)