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Военное обозрение

Министр ВВС США объявил о реорганизации воздушных и космических сил в преддверии «конфликта с Китаем»

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Источник изображения: topwar.ru

Угроза возможного военного конфликта с Китаем растет, в Пентагоне призывают начинать к ней готовиться, иначе можно опоздать. Как заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл, грядет масштабная реорганизация Военно-воздушных и Космических сил США, поскольку нынешние ВВС не соответствуют современным требованиям и не способны конкурировать с аналогичными структурами Китая, а также других стран.

О вероятной перестройке воздушных и космических сил министр заявил еще в сентябре прошлого года. По словам Кендалла, Китай продолжает наращивать свои вооруженные силы для возможных боестолкновений с США и становится реальной угрозой. По данным американской разведки Пекин создал два новых рода войск, один из которых специализируется на нанесении ударов по авианосцам и аэродромам, а второй призван осуществлять стратегическую поддержку для информационного превосходства в киберпространстве и в космосе.

(...)Эти изменения необходимо произвести сейчас. У нас заканчивается время на оптимизацию наших сил для реагирования на стратегические вызовы во время соперничества великих держав

- заявил Кендалл, добавив, что Китай готовится к войне с Соединенными Штатами, столкновение вполне вероятно, и оно может произойти в любой момент. Поэтому США должны встретить его "во всеоружии" и, конечно же, "победить". Про Россию в этот раз ничего не было сказано, видимо, на данный момент она не представляет для США угрозы.

Преобразования в ВВС США уже фактически начались, объявлено о создании трех новых оперативно-тактических групп, две из которых будут приданы Центральному командованию ВС США, а одна отправится в Индо-Тихоокеанский регион "сдерживать Китай". На данный момент это направление в Пентагоне считают наиболее приоритетным.

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Китай
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США
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Авианосец
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