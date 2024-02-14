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НАТО рвется в бой против России. Исход этого столкновения уже предрешен (Sohu, Китай)

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Государственные флаги России и США
Государственные флаги России и США.
Источник изображения: © РИА Новости Владимир Трефилов

Sohu: НАТО решилась на войну против России, альянс ждет поражение

Западу мало конфликта на Украине — он пытается открыть второй фронт против России, пишет пользователь Sohu. НАТО надеется на победу в этой глобальной конфронтации, однако это невозможно: Москва ответит на любой вызов, в том числе ядерный.

Бои на Украине еще не закончены, а НАТО уже не терпится развернуть второй фронт. Россия вынесла Западу серьезное предупреждение: хочешь сражаться — сражайся, но вот разве Москва проиграет в этой битве?

В последнее время стало понятно, что отношения между Москвой и Североатлантическим альянсом достигли опасной критической точки. Западный блок не просто активно развязывает опосредованную войну на Украине, но еще и концентрирует на границах с этой страной свои силы, проводит крупнейшие с 1988 года военные учения. Без сомнений, это накаляет и без того очень напряженную обстановку. Украинский конфликт еще не закончился, но НАТО своими действиями показала, что ей не терпится открыть второй фронт. Вот что еще стоит упомянуть: на фоне масштабных маневров альянса британские ВМС готовятся впервые с 2016 года запустить межконтинентальную баллистическую ракету Trident 2. Пуск снаряда без боеголовки будет произведен в Атлантическом океане, с атомной подводной лодки HMS Vanguard, которая уже семь лет стоит на ремонте в Плимуте. После испытаний корабль вернется в британский флот ядерного сдерживания.

Всем ясно, что Лондон выбрал для запуска именно тот момент, когда НАТО проводит у российских границ масштабные учения, — не позже и не раньше. Вероятно, это означает, что во время маневров Североатлантический альянс хочет использовать атомное оружие. Другими словами, он собирается отработать сценарий ядерного столкновения с Россией. В определенной мере эта провокация — не обычная "игра мускулами", то есть демонстрация силы, а чистой воды объявление войны, предупреждение, что западный блок готов, что он учел даже худший исход развития события — ядерный. Но россияне, будучи воинственной нацией, этого не испугались — они немедленно вынесли США и Европе собственное серьезное предупреждение.

Как заявил недавно заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, всем "каскам с натовскими символами, которые сегодня чванливо бряцают оружием недалеко от наших границ" стоит помнить, что они точно "станут законной целью для наших вооруженных сил и будут безжалостно уничтожены как враги". Из его слов понятно: страна приняла брошенный альянсом вызов. Раз уж западный блок хочет развязать новый виток войны, России бояться нечего, хотите сражаться — так давайте, все равно в конечном счете проиграет не Москва, и это подтверждается тремя важными высказываниями Владимира Путина.

На заседании форума "Все для победы!" глава государства заявил: "Если сравнивать натовское современное вооружение и вооружение последнего периода советского времени, то в чем-то оно [советское] уступает, но кстати, не всегда. А если брать наше новейшее вооружение, то оно явно всех превосходит". При этом Россия модернизировала свои стратегические ядерные силы на 95%, а морские — практически на 100%. Этого достаточно, чтобы они стали надежными опорами стратегической безопасности страны. Помимо прочего, с самого начала украинского кризиса американская и европейская экономики демонстрируют отрицательный рост, а вот российская показывала положительную динамику даже в разгар конфликта. Это свидетельствует о том, что происки Запада не увенчались успехом — Москва одержала явную победу.

Исходя из вышесказанного, несложно увидеть, почему Россия смогла дать США и Европе такой твердый ответ, — слова Путина прекрасно это иллюстрируют. Его заявление можно разделить на три части. Во-первых, новое российское оружие превосходит натовское, а значит, национальная армия может эффективнее использовать свои средства разведки и поражения противника для оперативного реагирования и подавления врага. Во-вторых, если Североатлантический альянс осмелится начать атомную войну, Москве нечего бояться: ее надежная опора, стратегические ядерные силы, дадут решительной воинственной нации уверенность — надо сражаться, значит, так и будем делать! В-третьих, Запад хотел истощить российскую экономику с помощью украинского кризиса, но не ожидал, что чем дальше страна борется, тем богаче и увереннее становится. Если так будет продолжаться, западная экономика совсем не факт, что сможет довести Россию до упадка. А потому неважно, начнется ли новый конфликт, — Москва все равно в нем не проиграет.

Автор: Взгляд великой державы (强国视角)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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