Ракета с британской атомной субмарины дала осечку и "плюхнулась" в океан на глазах у министра обороны (Daily Mail, Великобритания)

Атомная подводная лодка Королевского флота Великобритании Ambush прибывает на военно-морскую базу в Гибралтаре 20 июля 2016 года.

DM: британские ВМС провели неудачный пуск баллистической ракеты Trident II

Королевские ВМС провалили очередное испытание стратегического оружия, пишет Daily Mail. Ракета Trident вскоре после запуска "резко дала осечку" и упала в океан около субмарины, с борта которой и стартовала. Читатели издания сочли подобное фиаско вполне закономерным из-за общего разложения британской армии.

Министерство обороны подтвердило, что во время учений 30 января на борту атомной подводной лодки британских ВМС Vanguard "произошел форс-мажор".

"Trident 2″ успешно "покинул борт субмарины", однако ускорители первой ступени не сработали, и 58-тонная ракета "просто плюхнулась" в океан рядом с подводной лодкой и затонула, о чем изданию The Sun сообщил анонимный источник.

Официальные лица заявили, что не могут сообщить подробности из соображений национальной безопасности. Но они выразили "абсолютную уверенность" в надежности британских морских сил ядерного сдерживания и заявили, что они по-прежнему боеспособны и эффективны.

Это уже второй неудачный пуск подряд. Во время испытаний в 2016 году выпущенная с подлодки Vengeance ракета "Trident" точно так же дала осечку.

Теперь лейбористы требуют гарантий эффективности британских сил ядерного сдерживания после появления "тревожных" сообщений о неудачных пусках.

Подводная лодка Vanguard 30 января проводила учения по сценарию "условий ядерной войны" у побережья Флориды. В момент инцидента на борту этой 150-метровой субмарины находился британский министр обороны Грант Шэппс.

Ракета "Trident" должна была преодолеть расстояние в 3 500 миль, а потом упасть в воды Атлантического океана где-то между Западной Африкой и Бразилией. Но вместо этого она упала рядом с подводной лодкой.

Во время испытаний лодка находилась под водой на глубине пуска. Упавшая в воду 13-метровая ракета в нее не попала.

Приказано провести расследование с целью выяснения причин неудачного пуска. Будут проведены работы по поиску и поднятию ракеты "Trident 2″ со дна океана.

Подробности инцидента не разглашаются по "соображениям национальной безопасности". Однако военное командование уверено, что это "единичный и специфический" случай, который никак не отразится на надежности ракет "Trident".

Подводная лодка Vanguard — одна из четырех атомных субмарин своего класса, впервые вышедшая на патрулирование в 1994 году. Один такой подводный ракетоносец постоянно находится на боевом дежурстве в море.

Они оснащены ракетами в ядерном снаряжении D5 "Trident 2", которые являются основным оружием британских стратегических сил ядерного сдерживания.

На каждой субмарине такого класса можно разместить до 16 межконтинентальных баллистических ракет, но ракет "Trident" такая подлодка может взять на борт не более восьми.

Неудачный пуск в очередной раз поставил в неловкое положение королевские ВМС. В этом месяце они уже стали всеобщим посмешищем, когда флагманский авианосец пришлось выводить из программы учений НАТО из-за поломки гребного вала.

А всего 18 месяцев тому назад возле острова Уайт случилась поломка на борту другого авианосца королевских ВМС "Prince of Wales" — и тоже из-за гребного вала.

Происходит все это в период усиления международной напряженности, когда усиливаются опасения, что в предстоящие годы Британия и ее союзники будут втянуты в вооруженный конфликт.

Комментарии читателей Daily Mail:

Paul

Немедленно увеличить военные расходы до трех процентов ВВП!

Anotherusername

А смысл? Все равно эти деньги уйдут на консультантов и на пенсии для жирных котов из руководства. Их не потратят на личный состав, на боеприпасы и военную технику, в этом нет сомнений.

Roblet

В такой ситуации лучше не размахивать оружием перед лицом России...

truk808

Плюхнулась. Какое точное выражение, отражает всю сущность Британии.

dai2000

Жалкое зрелище. В случае обмена ядерными ударами все бы закончилось за 30 минут, а мы бы даже одну ракету не сумели запустить. Из четырех имеющихся у нас субмарин с ракетами "Trident" максимум две в удовлетворительном состоянии. Какое взаимно гарантированное уничтожение? Просто откровенное безумие.

al29uk

Эти ракеты твердотопливные. Им по 40 лет. Похоже, у нас больше нет сил ядерного сдерживания. Нет никакой гарантии, что эти ракеты в рабочем состоянии. Будем надеяться, что русские не захотят нас проверять.

Smiley159

Я помню, сколько было насмешливых комментариев по поводу российской ядерной угрозы. "Ракеты наверняка не работают". "Они падают с неба на землю". У нас свыше половины больших кораблей выведены из эксплуатации и находятся в ремонте. Один авианосец сломался, и наша последняя линия обороны недееспособна.

Paul

ВМС не в состоянии защитить Британию. Они только маршировать и наряжаться могут.

Notyourcheese

Министр обороны Шэппс был на борту. В этом вся проблема.

iPad_Dad

Было бы смешно, если бы не было так серьезно. И я знаю, кто смеется.

Cluedo

Нам военные расходы не по карману, мы потратили 24 миллиарда на уход за нелегальными иммигрантами.

I Am Spartacus

Надо было сбросить этого растратчика Шэппса за борт.

Songlark

Во что этот "плюх" обошелся налогоплательщикам?

Delvin Tamabreeks

Дорогой Китай! Ты можешь приходить и захватывать нас. У нас больше нет армии. Кто-то должен спасти нас от исламистов. Наше правительство этого точно не сделает.

Escargot

Не сделает, разумеется. Половина этого правительства из Индии.

Ben Hall

Мы получаем то, за что платим. А наши вооруженные силы уже много лет недофинансируются. Безопасность — штука дорогостоящая.

kero79

Зачем нам вообще этот флот? Потратим деньги на что-то полезное, наведем порядок в здравоохранении в и других системах. Ну кто будет нападать на члена НАТО? Когда в последний раз нападали на члена НАТО? Не помню, разве что Украина случайно запустила ракету на территорию Польши, где она и упала.

Captain777

Лорд Нельсон перевернулся в гробу.

SlavaRussia

И несмотря на это, они шлют деньги на Украину, отказываясь модернизировать собственные вооруженные силы.

Ross Willis

Это проклятый Путин прокрался на лодку и что-то там напортил с ракетами...

Computer says no

Хорошо хоть сама лодка не потонула.

Jane60Wild

Бесполезная американская техника, нам нужно самое лучшее, надо покупать российское.

Fedup1961

Да отдайте вы страну любому, кто захочет ее взять. Британия изменилась, ею уже сто лет правят одни идиоты.

Monkeyyy

Наплевать на оборону Британии, продолжайте отправлять миллиарды на Украину. Отвратительно.