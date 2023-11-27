Так проходит морская слава

За 70 лет британский Королевский флот катастрофически съежился

Островное положение Великобритании сделало флот основным видом британских вооруженных сил несколько веков назад. А поскольку большую часть этого периода Великобритания была сильнейшей и крупнейшей страной в мире, то ее военно-морские силы имели колоссальное геополитическое значение, будучи буквально «их всем».

МОРСКАЯ МОНАДА

К концу 1940-х годов Британия уже не правила морями, но ее ВМС, несмотря на очень большие потери во Второй мировой войне, были еще огромны. Они занимали второе место в мире по боевому потенциалу после ВМС США, имея в своем составе линкоры, авианосцы, значительное количество крейсеров, эсминцев, фрегатов и подводных лодок (ПЛ).

В 1956 году Великобритания воевала вместе с Францией и Израилем против Египта. Суэцкая кампания («Суэцкий канал как яблоко раздора», «НВО» от 06.11.20), в которой британский Королевский флот принял активнейшее участие, была проведена евреями, британцами и французами триумфально в военном плане, но закончилась полным поражением в плане политическом. В ходе бесполезных колониальных войн 1950–1960-х годов Военно-морские силы для британцев были просто «извозчиками» («Бесполезные победы», «НВО» от 08.06.18).

При содействии Соединенных Штатов Великобритания достаточно быстро создала собственное ядерное оружие. Уже в 1952 году (через семь лет после США и через три года после СССР) было проведено (в Австралии) первое испытание британского атомного заряда, в 1957 году – первое испытание водородного (термоядерного). В 1958 году британцы испытали атомную бомбу мощностью 700 кт – наиболее мощный в мире ядерный заряд, не являющийся водородным.

Основным, а с 1990-х годов единственным компонентом британской ядерной триады (которая, таким образом, уже никакая не триада, а монада) всегда был морской. При этом он строился по своеобразной схеме: сами атомные подводные лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) и ядерные боевые части (БЧ) для баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) создавались в Британии, но БРПЛ закупались в США.

В 1960-е годы из Соединенных Штатов поступило 102 БРПЛ «Поларис-А3» для построенных в Великобритании четырех ПЛАРБ типа «Резолюшн» (каждая несла по 16 БРПЛ), в начале 1980-х пришла еще 31 такая БРПЛ. В 1990-х и начале 2000-х годов из США было получено 72 БРПЛ «Трайдент-2» для четырех атомных стратегических подводных лодок типа «Вэнгард» (также по 16 БРПЛ на каждой).

Именно из этих четырех ПЛАРБ и оставшихся после испытательных пусков 58 «Трайдентов» состоит сегодня британский ядерный арсенал, который нельзя считать полностью национальным из-за сильной зависимости от США (больше ни у одной ядерной державы подобной странной ситуации нет). Начато строительство трех ПЛАРБ типа «Дредноут» для замены «Вэнгардов», они будут нести по 12 «Трайдентов». Неясно, будет ли заказана еще одна ПЛАРБ этого типа.

Великобритания является единственной страной в мире, официально обнародовавшей размер своего ядерного арсенала: 160 развернутых и 65 неразвернутых БЧ для указанных 58 БРПЛ. Хотя каждый «Трайдент» способен нести до восьми боеголовок, то есть всего на ПЛАРБ может быть 128 БЧ, но якобы британские ПЛАРБ в ходе боевого патрулирования несут всего по восемь БРПЛ по пять БЧ на каждой (проверить это, разумеется, невозможно). Впрочем, в 2022 году было заявлено, что Британия собирается иметь «не более 260 ядерных БЧ».

СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ БЫВШЕГО ГЕГЕМОНА

Королевский флот сегодня остается единственным видом Вооруженных сил Великобритании, в котором нет единиц иностранной постройки. Впрочем, импортной уже давно является значительная часть корабельного вооружения: французские противокорабельные ракеты (ПКР) «Экзосет» и зенитные управляемые ракеты (ЗУР) «Астер», американские ПКР «Гарпун», различные торпеды и, как было сказано выше, все БРПЛ. В 1960-е годы совместно с Австралией была создана противолодочная управляемая ракета (ПЛУР) «Икара», но сейчас она списана.

С конца 1950-х до начала 1990-х в составе британского флота состояли 13 подводных лодок типа «Оберон». Для замены им в конце 1980-х были построены четыре ПЛ типа «Апхолдер» – но их даже не ввели в строй ВМС Великобритании, а сразу продали в Канаду. После этого в составе ВМС остались только атомные подлодки.

ПЛАРБ были описаны выше. В 1960–1970-е годы было построено шесть атомных подводных лодок (ПЛА) ранних проектов: «Дредноут», две типа «Вэлиант», три типа «Черчилль». Последняя из «Черчиллей» под названием «Конкеррор» 2 мая 1982 года потопила аргентинский крейсер «Хенераль Бельграно», на данный момент это единственная в истории успешная атака ПЛА («Война за острова», «НВО» от 19.04.19).

В 1970–1980-е годы было построено шесть ПЛА типа «Свифтшур» и семь типа «Трафальгар». Они, в частности, несли американские крылатые ракеты морского базирования (КРМБ) «Томагавк» (всего Великобритания приобрела 195 таких КРМБ) и применяли их в ходе афганской и иракской войн, а также во время агрессии НАТО против Югославии в 1999 году.

Сейчас строится серия из семи ПЛА типа «Эстьют» (они также способны применять КРМБ). Уже введены в строй четыре такие лодки, еще три находятся на разных этапах строительства. Остается в строю также одна ПЛА типа «Трафальгар».

Кроме того, выведены из боевого состава ВМС четыре ПЛАРБ типа «Резолюшн», шесть ПЛА типа «Трафальгар», шесть ПЛА типа «Свифтшур» и пять ПЛА старых типов («Дредноут», по две типов «Вэлиант» и «Черчилль»). Командование ВМС объявило конкурс на наиболее дешевый вариант их утилизации.

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА КРУПНЕЕ?

В составе британских ВМС имелось около 30 авианосцев, построенных в годы Второй мировой войны или сразу после нее, постепенно все они были утилизированы или проданы за рубеж. Дольше всех прослужил «Гермес» – он принял участие в Фолклендской войне (с «Харриерами» на борту), а затем был продан в Индию под названием «Вираат». После войны (в 1970-е годы) было построено три малых авианосца (только под «Харриеры») типа «Инвинсибл», из них лишь сам «Инвинсибл» успел принять участие в войне с Аргентиной. Все эти корабли уже утилизированы.

После списания «Инвинсиблов» «исполняющим обязанности авианосца» был универсальный десантный корабль (УДК) «Океан», но в 2018 году он был продан в Бразилию. В последние годы введены в строй авианосцы «Куин Элизабет» и «Принс оф Уэллс», на которые будут базироваться американские самолеты вертикального взлета и посадки (СВВП) 5-го поколения F-35В (всего предполагается купить 138 таких машин). Это крупнейшие надводные корабли в истории британских ВМС.

ДИЛЕММА РАЗУМНОГО И ДОСТАТОЧНОГО

Три артиллерийских крейсера типа «Тайгер», построенные в конце 1950-х – начале 1980-х годов были отправлены на слом. Параллельно было построено восемь крейсеров типа «Каунти», оснащенных ЗУР, а затем и ПКР «Экзосет». Позже эти корабли были переклассифицированы в эсминцы, в 1980-х они были проданы или утилизированы.

В 1970-е годы было построено 14 эсминцев типа «Шеффилд», из которых два (в том числе сам «Шеффилд») потоплены аргентинцами, остальные к настоящему времени утилизированы. В ХХI веке построено шесть эсминцев типа «Дэринг», которые предназначены в первую очередь для обеспечения противовоздушной обороны новых авианосцев, именно они сейчас и находятся в строю британского флота.

Самым многочисленным классом надводных кораблей ВМС Великобритании, разумеется, являются фрегаты. В послевоенный период было построено около 70 фрегатов типов «Леопард», «Ротсей», «Линдер», «Трайбл» и др., к настоящему времени все они распроданы или утилизированы. В 1970-е годы в состав британского флота поступили восемь фрегатов типа «Амазон», из которых два погибли у Фолклендов, остальные в начале 1990-х проданы в Пакистан.

В 1980-е годы были введены в строй 14 фрегатов типа «Бродсуорд» (проект 22) трех серий, к настоящему времени они также проданы либо утилизированы. Наконец в 1990-х были построены 16 фрегатов типа «Норфолк» (проект 23), из которых три были проданы в Чили, еще три выведены из состава ВМС, остальные 10 пока находятся в строю. Начато строительство сразу трех новых типов фрегатов. Кораблей типа «Глазго» (проект 26) предполагается построить восемь, головной сейчас проходит испытания, строятся еще три. В соответствии с современными тенденциями они несут три установки вертикального пуска (УВП) по 24 ячейки в каждой – одна для КРМБ и ПКР, две для ЗУР. Эти фрегаты должны стать основой других англосаксонских флотов: девять таких кораблей должна получить Австралия («Самый дальний Запад на крайнем Юге», «НВО» от 15.09.23) и 15 – Канада («Страна кленового листа воюет только за океанами», «НВО» от 08.09.23).

Фрегатов типа «Вентура» (проект 31) ВМС Великобритании должны получить пять, из которых сейчас строятся три. Они будут нести более скромное вооружение, в частности лишь одну УВП на 32 ячейки для различных ракет. Кроме того, аналогичные корабли должны получить Индонезия (два) и Польша (три), головные уже строятся.

Наконец, ожидается начало строительства фрегатов проекта 32 пока в неопределенном количестве, фактически это будут патрульные корабли с довольно слабым вооружением. Сейчас в составе британского флота имеется восемь патрульных кораблей типа «Ривер» и около 20 патрульных катеров, но все они имеют в качестве вооружения либо одну 20-мм или 30-мм пушку, либо только пулеметы.

Минно-тральные силы ВМС Великобритании на данный момент включают девять тральщиков: шесть типа «Хант», три типа «Сэндаун» (еще по одному тральщику обоих типов используются как учебные, по одному – в отстое). Кроме того, два корабля типа «Сэндаун» будут переданы Румынии, а еще два уже формально вошли в состав ВМС Украины. Правда, не очень ясно, как именно они будут туда добираться («Последний бой украинского флота», «НВО» от 17.03.23).

Кроме того, в строю британского флота сегодня имеется два десантных вертолетных корабля-дока (ДВКД) типа «Альбион» и три десантных транспорта-дока (ДТД) типа «Бэй», но последние считаются транспортными судами. До этого основу десантных сил британского флота составляли семь танкодесантных кораблей (ТДК) серии «рыцарей Круглого стола»; один из них был потоплен аргентинцами, один («Сэр Тристрам») используется в качестве учебного, остальные утилизированы или проданы.

ТЕРЯЯ ПОЗИЦИИ

Таким образом, ВМС Великобритании, которые еще в середине ХХ века имели в своем составе несколько сотен боевых кораблей, сегодня насчитывают всего 27 единиц (четыре ПЛАРБ, пять ПЛА, два авианосца, шесть эсминцев, 10 фрегатов), не считая тральщиков, патрульных и десантных кораблей. В будущем ПЛА снова станет семь (когда «Эстьюты» полностью заменят «Трафальгары»), фрегатов – 13 (когда «Глазго» и «Вентуры» заменят «Норфолки»), но это вряд ли можно считать серьезных утешением.

Бывшая главная геополитическая сила планеты сейчас находится – в лучшем для нее случае – в самом конце десятки сильнейших флотов мира, но практически неизбежно в обозримом будущем из нее выпадет. Правда, в НАТО ВМС Великобритании пока еще третьи по силам (после ВМС США и Франции), но это в наше время достижение небольшое. Хотя и здесь обойти англичан в скором времени могут турки и итальянцы. Sic transit Gloria mundi.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.