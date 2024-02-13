Войти
ЦАМТО

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение ГОЗ по производству БЛА в Удмуртии

151
0
0
Шойгу на предприятии ОПК в Удмуртии
Шойгу на предприятии ОПК в Удмуртии.
Источник изображения: РИА Новости

ЦАМТО, 12 февраля. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска ЦВО 10 февраля проверил выполнение ГОЗ по производству разведывательных и ударных БЛА предприятиями ОПК в Удмуртии.

На предприятиях концерна "Калашников" Сергей Шойгу проинспектировал работу производственных линий образцов БЛА, поставляемых в рамках ГОЗ в Вооруженные силы Российской Федерации.

Главе российского военного ведомства доложили, что с 2022 года были открыты новые цеха, запуск которых позволил увеличить объем производства беспилотных летательных аппаратов на 60%, а в перспективе – кратно нарастить их выпуск. Благодаря вводу в строй новых мощностей, производство высокоточного оружия, в том числе управляемых ракет авиационного базирования "Вихрь-1", управляемых артиллерийских снарядов "Китолов-2", зенитных управляемых ракет "Стрела", возросло в 2 раза.

Министр обороны РФ акцентировал внимание руководства предприятия на востребованности зенитных управляемых ракет.

"Это очень нужная вещь, все объекты критической инфраструктуры, экономики – нефть, газ, переработка – должны защитить этим изделием", – подчеркнул Сергей Шойгу.

Также на предприятии министру обороны РФ показали новые композитные материалы, применяемые в производстве беспилотных летательных аппаратов, существенно повышающие их живучесть.

На ведущем предприятии Группы компаний "ЗАЛА АЭРО", выпускающей барражирующие боеприпасы "Ланцет" и беспилотники-разведчики, министру обороны РФ представили новые образцы разведывательных и ударных БЛА, доработанных с учетом опыта их применения в СВО.

Сергею Шойгу также доложили о новейших инициативных разработках предприятия, основанных на алгоритмах анализа и обработки данных в режиме реального времени, передовых исследованиях в области каналов передачи данных и навигационных систем. Данные разработки позволят связать все изделия компании в единую систему, способную эффективно идентифицировать и поражать объекты противника в автоматизированном режиме.

На предприятии "Беспилотные системы" министру обороны РФ доложили о разработке специалистами компании широкого ряда БЛА самолетного и вертолетного типа с различными вариантами полезной нагрузки. Сотрудниками предприятия разработана собственная программа обучения и повышения квалификации расчетов БЛА, которая позволяет в кратчайший срок освоить и эффективно применять беспилотные летательные аппараты в ходе ведения боевых действий.

По окончании работы министр обороны РФ провел рабочее совещание с руководителями предприятий ОПК и представителями органов военного управления, в ходе которого подвел итоги.

Сергей Шойгу отметил, что большая часть задач, поставленных год назад перед предприятиями, уже решена.

"Теперь нам надо переходить к следующему этапу и решать задачи, поступившие в ходе СВО. Многие из них вам известны. Это вопросы ретрансляции, управления, наведения, целеуказания", – сказал министр обороны РФ.

"Те мощности, которые созданы, позволяют нам решать большинство из тех задач, которые перед нами сегодня стоят. Я имею в виду и борьбу с FPV-дронами, это и РЭБ в тактическом звене, и использование искусственного интеллекта", – отметил Сергей Шойгу в ходе совещания, после чего поставил руководству предприятий задачи по наращиванию темпов, количеству и качеству выпускаемой продукции за счет повышения автоматизации производственных мощностей, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Вихрь-1
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
Гособоронзаказ
Похожие новости
16.08.2021
Итоги очередного Единого дня военной приемки
05.03.2021
Беспилотный «Иноходец», танк «Прорыв» и стратегический «Кедр»
23.12.2020
Выступление Шойгу на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации
01.10.2020
Шойгу к 5-летию операции в Сирии: Каждая из выпущенных ракет поразила цели
23.01.2017
На уральском заводе рассказали о планах поставок беспилотников "Форпост"
27.12.2012
Оборонзаказ набирает обороты, но до заветных сумм пока не дотягивает
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.02 00:44
  • 59147
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.02 23:05
  • 0
Об очередном переделе мира.
  • 12.02 21:41
  • 1
НАТО повышает оперативную готовность в Северной Европе
  • 12.02 17:48
  • 11
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 12.02 14:05
  • 1
Александр Лукашенко: «Мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку!»
  • 12.02 03:00
  • 1
В США придумали способ одному оператору управлять сотней дронов одновременно
  • 11.02 18:34
  • 1
На российском предприятии ВПК в Удмуртии произошел взрыв во время испытаний
  • 11.02 09:59
  • 17
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 11.02 07:40
  • 1233
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.02 22:07
  • 401
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 09.02 21:40
  • 0
О влиянии искусственного интеллекта на ход боевых действий
  • 09.02 15:19
  • 0
Снова наступаем на одни и те же грабли
  • 09.02 12:01
  • 6
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 09.02 06:30
  • 2
Новый украинский «стратегический» ударный БПЛА Shoolika mk6 протестировали в ВСУ
  • 09.02 02:07
  • 1
General Atomics показала новый разведывательный беспилотник XQ-67A