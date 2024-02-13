Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение ГОЗ по производству БЛА в Удмуртии

ЦАМТО, 12 февраля. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска ЦВО 10 февраля проверил выполнение ГОЗ по производству разведывательных и ударных БЛА предприятиями ОПК в Удмуртии.

На предприятиях концерна "Калашников" Сергей Шойгу проинспектировал работу производственных линий образцов БЛА, поставляемых в рамках ГОЗ в Вооруженные силы Российской Федерации.

Главе российского военного ведомства доложили, что с 2022 года были открыты новые цеха, запуск которых позволил увеличить объем производства беспилотных летательных аппаратов на 60%, а в перспективе – кратно нарастить их выпуск. Благодаря вводу в строй новых мощностей, производство высокоточного оружия, в том числе управляемых ракет авиационного базирования "Вихрь-1", управляемых артиллерийских снарядов "Китолов-2", зенитных управляемых ракет "Стрела", возросло в 2 раза.

Министр обороны РФ акцентировал внимание руководства предприятия на востребованности зенитных управляемых ракет.

"Это очень нужная вещь, все объекты критической инфраструктуры, экономики – нефть, газ, переработка – должны защитить этим изделием", – подчеркнул Сергей Шойгу.

Также на предприятии министру обороны РФ показали новые композитные материалы, применяемые в производстве беспилотных летательных аппаратов, существенно повышающие их живучесть.

На ведущем предприятии Группы компаний "ЗАЛА АЭРО", выпускающей барражирующие боеприпасы "Ланцет" и беспилотники-разведчики, министру обороны РФ представили новые образцы разведывательных и ударных БЛА, доработанных с учетом опыта их применения в СВО.

Сергею Шойгу также доложили о новейших инициативных разработках предприятия, основанных на алгоритмах анализа и обработки данных в режиме реального времени, передовых исследованиях в области каналов передачи данных и навигационных систем. Данные разработки позволят связать все изделия компании в единую систему, способную эффективно идентифицировать и поражать объекты противника в автоматизированном режиме.

На предприятии "Беспилотные системы" министру обороны РФ доложили о разработке специалистами компании широкого ряда БЛА самолетного и вертолетного типа с различными вариантами полезной нагрузки. Сотрудниками предприятия разработана собственная программа обучения и повышения квалификации расчетов БЛА, которая позволяет в кратчайший срок освоить и эффективно применять беспилотные летательные аппараты в ходе ведения боевых действий.

По окончании работы министр обороны РФ провел рабочее совещание с руководителями предприятий ОПК и представителями органов военного управления, в ходе которого подвел итоги.

Сергей Шойгу отметил, что большая часть задач, поставленных год назад перед предприятиями, уже решена.

"Теперь нам надо переходить к следующему этапу и решать задачи, поступившие в ходе СВО. Многие из них вам известны. Это вопросы ретрансляции, управления, наведения, целеуказания", – сказал министр обороны РФ.

"Те мощности, которые созданы, позволяют нам решать большинство из тех задач, которые перед нами сегодня стоят. Я имею в виду и борьбу с FPV-дронами, это и РЭБ в тактическом звене, и использование искусственного интеллекта", – отметил Сергей Шойгу в ходе совещания, после чего поставил руководству предприятий задачи по наращиванию темпов, количеству и качеству выпускаемой продукции за счет повышения автоматизации производственных мощностей, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.