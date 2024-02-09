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ТАСС

Посол РФ в США Антонов провел серьезные встречи в Белом доме и Госдепе по трагедии с Ил-76

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Посол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов.
Источник изображения: Антон Новодережкин/ ТАСС

По словам дипломата, "американские собеседники выразили соболезнования в отношении случившегося"

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Российский посол в США Анатолий Антонов провел 6 февраля серьезные встречи с представителями Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома и Госдепартамента по ситуации вокруг теракта, в результате которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили российский самолет Ил-76.

"Скажу вам откровенно, что получилось у нас не сразу. Тем не менее позавчера, два дня тому назад удалось провести серьезные встречи с сотрудниками из руководства СНБ, а также внешнеполитического ведомства США", - заявил Антонов журналистам, выступая на церемонии возложения венка к могиле государственного деятеля и дипломата Российской империи Александра Бодиско, похороненного в Вашингтоне.

Он рассказал, что посольство запросило встречи с американскими властями сразу же после теракта. "Как только случилась трагедия с военно-транспортным самолетом РФ, который в районе Белгородской области был сбит системой Patriot украинскими нацистами, мы тут же запросились в Белый дом и Госдепартамент с тем, чтобы разобраться, каково же отношение США к этому варварскому террористическому акту", - подчеркнул посол.

Во время встречи, продолжил Антонов, российские дипломаты "четко, жестко, категорично поставили вопрос о неприемлемости нынешней политики США по накачке ВСУ, режима [президента Украины Владимира] Зеленского оружием, когда США, по сути дела, подливают керосин в огонь для того, чтобы он еще больше разгорался на этой российской земле". "Предостерегли США от того, что режим Зеленского затягивает страны Запада в болото крови, лжи, коррупции, которые так известны власти Киева", - пояснил он.

Причастность США к трагедии

Посол рассказал, что предоставил сотрудникам Белого дома и Госдепартамента свидетельства, подтверждающие, что самолет был сбит американским зенитным ракетным комплексом (ЗРК) Patriot. "Мы предоставили и в Белый дом, и в Госдепартамент конкретные фотографии, которые, кстати говоря, сейчас широко опубликованы в СМИ", - указал он.

Как пояснил Антонов, американским властям была предоставлена детальная информация. "Рассказали о том, как было все это организовано, подчеркнули необходимую квалификацию для расчета этого ЗРК. Кстати говоря, по разным данным, это около 80-90 человек, и с учетом профессионального мастерства, которое необходимо для обслуживания ЗРК Patriot, - воспользуюсь прекрасными словами западных пропагандистов - скажу, что с большой долей вероятности можно говорить о том, что в составе расчета ЗРК могли находиться военнослужащие США", - указал посол.

"Разумеется, собеседники в Белом доме и Госдепартаменте отвергли это и сказали лишь одно, что еще надо разобраться, что это за ракета, как она попала на границу с РФ", - добавил руководитель дипмиссии. При этом, по его словам, "американские собеседники выразили соболезнования в отношении случившегося".

Антонов рассказал, что "подписал письма на имя [Джейка] Салливана, помощника президента по национальной безопасности, и <..> [временно исполняющей обязанности первого замгоссекретаря США Виктории] Нуланд с изложением российской позиции в отношении Ил-76 и трагедии в Лисичанске".

Расхождения России и США

По его словам, "американские собеседники выразили соболезнования в отношении случившегося".

Дипломат отметил, что Соединенные Штаты не готовы учитывать озабоченности России, между двумя странами имеются принципиальные расхождения в подходах к международной политике.

По словам Антонова, его встречи на этой неделе в Совете национальной безопасности Белого дома и Госдепартаменте показали "принципиальные расхождения в подходах к международной политике, к международной обстановке между Соединенными Штатами Америки и Россией". "Наши озабоченности учитывать не готовы. Нам было подтверждено, что Соединенные Штаты Америки будут использовать все силы и средства для того, чтобы продолжать поставки западного оружия с тем, чтобы убивать российских солдат и мирных граждан", - заявил дипломат, отвечая на вопросы журналистов.

"В этих условиях может встать вопрос, который очень часто задают журналисты, - что делать. А ответ очень прост. Надо добиваться простой, ясной, четкой, энергичной победы на поле боя в ходе специальной военной операции", - констатировал посол РФ. Выступая на церемонии Антонов отметил, что "сегодня Соединенные Штаты Америки рассматривают нас в качестве соперника". "Некоторые политики позволяют себе даже называть нас врагом. Наши интересы кардинально различаются в отношении безопасности в Европе", - отметил посол РФ.

"Тем не менее мы никогда не будем стоять на коленях", - подчеркнул глава российского диппредставительства. "Мы готовы развивать отношения с Соединенными Штатами Америки, но только на равноправных прагматических основаниях, на основе принципа равной и неделимой безопасности. К такому разговору, к таким отношениям мы готовы", - заключил он. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Ил-76
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