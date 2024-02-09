Войти
Naked Science

«Ошибки учли»: академик РАН рассказал о будущем лунной программы России

325
0
0
Луна
Луна.
Источник изображения: Flickr

Научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук и первого этапа отечественной лунной программы Лев Зеленый рассказал, какие уроки вынесли из неудавшейся миссии «Луна-25» и как в ближайшие годы Россия собирается покорять естественный спутник Земли.

Лев Зеленый — советский и российский физик, академик РАН и ее бывший вице-президент, научный руководитель Института космических исследований — в интервью «Российской газете» сообщил, что сегодня российская лунная программа находится на стадии уточнения, в нее вносят коррективы после гибели межпланетной автоматической станции «Луна-25».

«Я хотел бы подчеркнуть: Россия первой, еще в 2010 году, решила, что на новом этапе исследований будет изучать не экваториальную Луну, о которой мы уже кое-что знаем благодаря советским аппаратам и американским астронавтам, а полярную, на которой никто никогда еще не был. Никто тогда об этом не думал. Называя свой новый проект „Луной-25“, мы хотели показать, что „стоим на плечах“ гигантов советского времени и ведем нумерацию от последнего аппарата „Луна-24“, который был запущен в 1976 году», — отметил ученый.

Рассуждая об успехе индийской миссии «Чандраян-3», Зеленый напомнил, что России удалось опередить коллег на день («Луна-25» оказалась на 50 километров ближе к спутнику Земли, чем индийский аппарат, изначально стартовавший раньше), тем не менее главной цели — мягкой посадки — добиться не удалось. Официальной причиной крушений «Луны-25» стало то, что станции дали слишком сильный тормозной импульс для перехода с круговой на эллиптическую, предпосадочную окололунную, орбиту. В итоге вместо 84 секунд двигатель проработал 127 секунд, торможение оказалось слишком сильным, и «Луна-25» врезалась в поверхность спутника Земли.

Академик Лев Зеленый

Источник изображения: РИА «Новости»

Тем не менее, по словам Зеленого, все ошибки учли. Теперь на очереди — запуск орбитального аппарата «Луна-26» в 2027 году и посадка «Луны-27» в 2028-м.

«„Луна-26“ — это орбитальный аппарат, у которого большой спектр задач. Прежде всего более точное картографирование Луны, более прицельный выбор пригодного места. „Луна-26“ будет проводить эксперименты по исследованию магнитных и гравитационных аномалий Луны, окололунного пространства. И, в принципе, станет прототипом будущей орбитальной лунной системы», — рассказал академик.

В рамках миссии «Луна-27» планируют запускать не один аппарат, а два, с разницей в полгода, — они будут дублировать, то есть полностью повторять, друг друга. Но прилунение планируют в разных регионах спутника: на южном и на северном полюсах (чтобы сравнить их) либо на южный полюс и обратную сторону Луны. Место посадки можно будет выбрать с точностью до километров, подчеркнул Зеленый.

«На „Луне-27“ будет более надежная и проверенная система посадки. Лучше будет отработана система управления аппаратом. Будет больше научного оборудования. Аппарату предстоит исследовать реголит, тепловой поток в месте посадки, сейсмичность и экзосферу — пылевую оболочку Луны. Электропитание — от солнечных панелей, а во время лунной ночи — от радиоизотопного источника. Станция рассчитана на год работы», — уточнил ученый.

Макет станции «Луна-27»

Источник изображения: ТАСС

Следующий этап российской программы покорения Луны — непродолжительная миссия межпланетной станции «Луна-28» после 2027 года, которая должна привезти на Землю (в замороженном состоянии) образцы грунта из полярной области естественного спутника. Затем собираются запустить орбитальный аппарат «Луна-29», посадочный модуль «Луна-30» с луноходом (рабочее название «робот-геолог») и «Луну-31» — многоразовую посадочную платформу. Однако это уже в более дальней перспективе, предупредил Зеленый.

«Могу сказать одно: планы обсуждаются, работа идет. <…> Речь идет не просто об отдельных миссиях, а о создании полноценной высокотехнологичной инфраструктуры для освоения нашего естественного спутника. В перспективе, я надеюсь, будет построена международная лунная база. И частью ее станет лунная обсерватория — астрофизическая станция. Когда на Луне появятся постоянные базы, можно построить там космодром для старта на Марс и другие планеты», — подытожил он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
ИКИ РАН
Проекты
Луна
Похожие новости
14.08.2023
Россия запустила станцию на Луну. Чего ждать стране от первой за 50 лет лунной миссии?
01.02.2021
Российские специалисты провели более тысячи сеансов космической связи в рамках миссии ExoMars
20.07.2020
Российский космический аппарат протестируют оборудованием из США и Европы
08.05.2020
Таких не берут: США решили делить ресурсы на Луне без России
14.02.2014
"Нефритовый заяц" снова готов "прыгать"
10.02.2012
Что будет после «Фобоса»
24.11.2011
Не рокот космодрома
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.02 09:59
  • 59104
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.02 06:30
  • 2
Новый украинский «стратегический» ударный БПЛА Shoolika mk6 протестировали в ВСУ
  • 09.02 02:07
  • 1
General Atomics показала новый разведывательный беспилотник XQ-67A
  • 09.02 01:54
  • 5
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 09.02 01:48
  • 1
AP: Украина начала вербовать наемников из Колумбии на фоне истощения рядов ВСУ
  • 09.02 01:10
  • 9
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 08.02 15:38
  • 0
Steadfast Defender – масштабы и география учений выросли в десять раз
  • 08.02 11:48
  • 1
В России создали «Канатоход» для работы в Саудовской Аравии
  • 08.02 11:45
  • 1
"Рособоронэкспорт": новый самолет с арабскими партнерами могут сделать на базе Су-75
  • 08.02 09:36
  • 400
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.02 01:16
  • 1
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 07.02 22:11
  • 0
К чему готовится Европа
  • 07.02 18:45
  • 2
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 07.02 13:52
  • 2
Пора на бронетехнику, автомобильный транспорт устанавливать самонаводящиеся лазеры против БПЛА
  • 06.02 22:05
  • 2
Экзоскелет Artus защитит пальцы рабочих от чрезмерных нагрузок