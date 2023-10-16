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ТАСС

Аппарат "Луна-26" с орбиты поможет выбрать место посадки "Луны-27"

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Снимок южного полярного кратера Зееман на обратной стороне Луны, сделанный автоматической станцией «Луна-25», 17 августа 2023 года
Снимок южного полярного кратера Зееман на обратной стороне Луны, сделанный автоматической станцией «Луна-25», 17 августа 2023 года.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба «Роскосмоса»

Научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый отметил, что предварительно выбраны несколько районов посадки миссии

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Данные орбитального аппарата "Луна-26", который будет отправлен к естественному спутнику Земли, помогут определить район посадки следующей миссии - "Луны-27". Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Института космических исследований РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы академик Лев Зеленый.

"У нас предварительно выбрано несколько районов посадки "Луны-27", более точный выбор мы сможем сделать в том числе благодаря данным, которые получим с "Луны-26", - рассказал Зеленый.

"Луна-26" - перспективный космический аппарат, предназначенный для дистанционных исследований поверхности естественного спутника Земли. Планируется, что находясь на полярной окололунной орбите, аппарат будет осуществлять картографирование минералогического состава поверхности спутника, картирование распределения водяного льда в его грунте, а также выполнять ряд других научных задач.

С помощью аппарата "Луна-27" планируется отработать технологии высокоточной и безопасной посадки на естественный спутник Земли, а также провести исследования Луны в районе Южного полюса.

Как рассказал в августе гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, миссии "Луна-26" и "Луна-27" запланированы на 2027 и 2028 годы соответственно. Как сообщали ТАСС в пресс-службе госкорпорации, специалисты Роскосмоса также рассматривают возможность изменения схемы перелета "Луны-26" к естественному спутнику Земли. Окончательное решение, уточнили там, будет принято по результатам технического проекта. 

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