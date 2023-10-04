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Naked Science

«Роскосмос» нашел ошибку, которая привела к падению «Луны-25»

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«Луна-25» в представлении художника
«Луна-25» в представлении художника.
Источник изображения: Wikimedia Commons

Причиной гибели «Луны-25» стала ошибка в подаче команд, аналогичная тем, из-за которых об Луну разбились аппараты трех других стран за последние четыре года.

Госкорпорация «Роскосмос» подвела предварительные итоги выяснения причин гибели «Луны-25» и назвала причиной крушения прибор БИУС-Л. Как писал Naked Science, 19 августа 2023 года российский аппарат выдал тормозной импульс для перехода с круговой на эллиптическую, предпосадочную окололунную, орбиту. Однако вместо положенных 84 секунд его двигатель проработал 127 секунд, из-за чего торможение оказалось таким сильным, что аппарат врезался в Луну.

По информации «Роскосмоса», столь длительный тормозной импульс стал результатом невключения блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей). Скорее всего, как утверждают в госкорпорации, блок не включился потому, что в один массив данных попали команды с разными приоритетами на исполнение.

«В связи с этим в бортовой комплекс управления приходили нулевые сигналы с акселерометров прибора БИУС-Л», — уточнили в «Роскосмосе».

Из-за этого программное обеспечение аппарата не смогло замерить изменение в его скорости после выдачи тормозного импульса. В итоге тормозной двигатель выключился только тогда, когда закончилась «временная уставка», то есть период его максимально допустимой по времени работы.


Место падения «Луны-25» хорошо видно в центре. Образовался кратер — впрочем, слишком малый, чтобы получить имя собственное.
Источник: © Wikimedia Commons

Ошибка в ПО — одна из основных по частоте причин крушений аппаратов, исследующих другие планеты. Посадки на других небесных телах вообще сложны, а посадки автоматические — тем более (если бы не вмешательство астронавтов и перевод на ручной управление, крахом могла бы закончиться даже первая высадка американцев на Луну).

Только за последние пять лет, с 2018 года, из 12 запусков, целью которых было доставить аппараты к естественному спутнику Земли, девять завершились полным или частичным срывом, причем чаще всего — как раз из-за программных ошибок. Некоторые из этих сбоев очень напоминают судьбу «Луны-25». Например, 11 апреля 2019 года на израильском аппарате «Берешит» произошел сбой бортового датчика ускорения (примерный аналог блока акселерометров БИУС-Л), который привел к несвоевременному выключению основного двигателя и потере контроля над аппаратом.

Аналогичная судьба постигла луноходы SORA-Q (Япония) и Rashid (ОАЭ). Они разбились 25 апреля 2023 года, потому что бортовой компьютер несшего их японского посадочного аппарата Hakuto-R перед посадкой вдруг посчитал, что данные радара неверны, и стал игнорировать их. В итоге он держал посадочные двигатели включенными дольше, чем нужно, паря над лунной поверхностью на высоте пяти километров. Когда топливо кончилось, аппарат закономерно упал на спутник нашей планеты и разбился.

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