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«Чандраян-3» успешно сел на Луну с планетоходом на борту

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Садящийся на Луну «Чандраян-3» в представлении художника
Садящийся на Луну «Чандраян-3» в представлении художника.
Источник изображения: ISRO

Это первая мягкая посадка на другом небесном теле для Индии, ставшей четвертой страной, которая смогла реализовать подобное на земном спутнике. Кроме того, это первая посадка в приполярной области Селены, где грунт богат водным льдом.

В 15:33 по московскому времени 23 августа 2023 года посадочный аппарат «Чандраян-3» с шестиколесным луноходом сел на естественный спутник нашей планеты. Мягкую посадку обеспечивали четыре двигателя малой варьируемой тяги.

В отличие от потерпевшей крушение четыре дня назад «Луны-25», индийский аппарат заметно массивнее, поэтому его система мягкого приземления более сложная, позволяющая мягко прилуниться в очень небольшой квадрат четыре на четыре километра. Место посадки находится на 69-м градусе южной широты Луны, то есть тоже в приполярной зоне, где до этого аппараты землян никогда не высаживались. Прилунение в приполярной зоне сложнее, чем в низких и средних широтах, где садились до этого автоматические станции СССР, США и Китая.

Научных приборов на индийской посадочной платформе заметно меньше, чем было у погибшего российского аппарата: один зонд для изучения окололунной плазмы, один прибор для определения теплопроводности верхних десяти сантиметров грунта и сейсмограф.

На борту посадочного аппарата также находится небольшой, 26-килограммовый луноход. У него есть две камеры, смотрящие вперед, лазерный спектрометр для определения состава реголита на поверхности Луны и альфа-рентгеновский спектрометр для тех же целей. Время работы лунохода ограничено 14 сутками, поскольку из-за компактности на нем нет подогревающего радиоизотопного генератора, как на советских луноходах или «Кьюриосити».

Ключевой задачей индийской миссии была успешная мягкая посадка. Дело не только в том, что ранее за пять лет из 12 посланных к Луне аппаратов девять не смогли отработать нормально, но и в том, что конкретно индийский «Чандраян-2» в 2019 году разбился при попытке мягкой посадки, уничтожив при этом свой луноход (аналогичное произошло с «Луной-25»). Успех высадки в очень сложной для этого приполярной зоне — существенный шаг вперед для индийской лунной программы.


Чандраян-3.
Источник: © ISRO

К сожалению, ее бюджет и энергетические возможности индийских носителей существенно ограничены. Поэтому на «Чандраян-3», в отличие от «Луны-25», нет приборов, способных проанализировать содержание воды в лунном грунте на глубине одного-двух метров, как и манипулятора, который может крошить даже «вечномерзлотные» лунные породы на глубину до 40 сантиметров. Это значит, что данные по лунной воде от индийской миссии будут ограниченными.

Вода, наличие которой на земном спутнике впервые установили по итогу анализа лунного грунта еще в 1970-х, долго не имела теоретического базиса у астрономов, считавших, что Селена безводна. За счет этого такие данные отвергали вплоть до XXI века как в СССР, так и в США (хотя воду нашли в пробах как американской пилотируемой, так и советской беспилотной лунных программ).

В XXI веке появились гипотезы, позволяющие понять, откуда на Луне вода. В ближайшие десять лет ученым предстоит получить подтверждения от программ изучения земного спутника — по всей видимости, в основном пилотируемых

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Страны
Индия
Китай
Россия
США
Компании
ISRO
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Луна
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