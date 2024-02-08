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Военное обозрение

«Объекты поражены, цели достигнуты»: Минобороны подтвердило нанесение комбинированного удара по предприятиям ВПК Украины

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Источник изображения: topwar.ru

ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям украинского ВПК. Все объекты поражены, цели достигнуты. Об этом сообщает Минобороны.

Утренний удар наносился крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также дронами-камикадзе. Никаких запусков наземных ракет типа "Искандер" или, тем более, зенитных С-300, российское Минобороны не подтверждает, это выдумки украинского Генштаба. Целями выступили предприятия ВПК Украины, выпускающие морские беспилотники, береговые ракетные комплексы, ракеты к РСЗО и взрывчатку.

Сегодня утром ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами (...) Цель удара достигнута. Все объекты поражены

- говорится в сообщении.

На линии боевого соприкосновения инициатива у российской армии, давление на ВСУ идет по всем направлениям. На Купянском российские войска продолжают бои в районе Табаевки, пытаясь расширить зону контроля, одновременно идут атаки в районе Кисловки. В районе Синьковки ВС России накрыли подразделения ВСУ.

На Красно-Лиманском наши сумели еще продвинуться в районе Ямполовки и Терны, взяв несколько ключевых высот. Противник практически признает, что на данном направлении долго не продержится и будет вынужден отойти назад. Пока же пару контратак в районе Ямполовки наши отразили.

На Донецком направлении в районе Авдеевки наши накануне сумели еще продвинуться в районе улиц Сапронова и Леси Украинки в северной части города. Бои идут ожесточенные, наши пытаются взять в оперативное окружение центральную и южную часть населенного пункта. У Артемовска имеется продвижение в районах Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки.

На Южно-Донецком наши сумели закрепиться на восточных окраинах Новомихайловки, идут бои. Нанесено поражение ВСУ в районах Урожайное и Старомайорское. На Запорожском бои в районе Работино. На Херсонском без изменений, бои в районе Крынок, наши ДРГ начали активно работать на правом берегу Днепра.

Потери ВСУ за сутки по всем направлениям: по личному составу - 1055 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - 4 бронемашины; по артиллерии - две гаубицы М777, четыре САУ "Гвоздика", САУ "Акация", гаубицы Д-30. Поражены склады авиационных средств поражения и горючего, средствами ПВО в районе Алексеевки ДНР сбит украинский истребитель МиГ-29, уничтожено 104 украинских беспилотника.

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