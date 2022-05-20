Как российская артиллерия проламывает украинскую оборону

Артиллерия в ходе специальной военной операции не так часто упоминается, как эффективные удары «Калибров» и «Искандеров». Однако выясняется, что именно пушки сегодня играют едва ли не решающую роль на полях сражений на Украине. Как применяют сегодня это оружие и за счет чего сохраняется его эффективность?

Если пехота – это "царица полей", связь – "нерв армии", то артиллеристов называют "богами войны". Это в полной мере прямо сейчас подтверждается в ходе специальной военной операции на Украине, где исход сражения определяется зачастую именно точным артиллерийским выстрелом. Артиллерийские дуэли, контрбатарейная борьба стали наиболее эффективными методами ведения боевых действий – пушки снова в тренде.

За последние десятилетия роль артиллерии не то чтобы принизилась, просто не было возможности ее массового применения, как, к примеру, во время Великой Отечественной войны. Однако пушки остались в цене и получили свое развитие как в самоходной, так и буксируемой артиллерии. Увеличился калибр, дальность стрельбы и точность поражения. Все это очень пригодилось российской армии во время нынешней спецоперации, когда необходимо точечно поразить объект противника, вычистить позиции для продвижения пехоты и танков.

"Роль артиллерии имеет знаковое значение для любой армии, – рассказал газете ВЗГЛЯД экс-командующий 40-й армией генерал-полковник Борис Громов. – В Афганистане практически каждая наша позиция была укреплена несколькими расчетами самоходных артиллерийских установок, не говоря уже об отдельных артиллерийских полках, которые были в составе каждой дивизии. Артподготовка предшествовала каждой боевой операции, от локальных до крупномасштабных. Ее огнем поддерживались действия отдельных отрядов, тех, кто попадал в засаду и вызывал порой огонь на себя.

Если вспомнить операцию "Магистраль", которую мы проводили в провинции Хост в 1987–1988 годах, то именно благодаря артиллерийским ударам по заранее обнаруженным позициям моджахедов удалось практически без потерь взять хорошо укрепленный перевал Сатэ-Кандав и выйти на заданные позиции. Уверен, что и сейчас артиллерия способствует успешному продвижению наших войск на Украине".

Российская армия использует в ходе проведения спецоперации весь ряд имеющихся артиллерийских средств. Наиболее эффективная из них – это 152-мм САУ "Коалиция-СВ" с дальностью поражения целей до 70–80 километров. Ее скорострельность, благодаря автоматическому заряжанию, составляет до 16 выстрелов в минуту, что позволяет создать "шквал огня", когда снаряды ложатся в цель как из пулеметной ленты.

И если "Коалиция" способна наносить удары из глубокого тыла, то в передовых порядках армии действуют уже хорошо известные 152-мм самоходные гаубицы "Мста-С" и "Мста-М", поражающие цели на дальности до 30 километров, и САУ 2С3 "Акация-М", которая бьет на 20 километров. Сейчас Минобороны РФ продемонстрировало работу этих артиллерийских систем при залповом огне. О том, что происходило в зоне поражения (а целями были бронетехника, укрепленные позиции, командные пункты ВСУ), можно только догадываться. Сами российские военные отмечают высокую эффективность артиллерийского огня такого калибра – один снаряд выводит из строя как бронетехнику, так и защищенные объекты.

И все же со времен и Афганистана, и тем более Великой Отечественной с точки зрения тактики в работе артиллерии появилось качественное отличие. Во время спецоперации на Украине оно выявилось в полной мере. Речь идет, конечно же, об активном применении беспилотников для корректировки работы артбатарей.

Тысячи специализированных разведывательных БПЛА применяет Россия на Украине, и значительная часть из них предназначены для плотного взаимодействия с артиллерийскими частями. Самым распространенным беспилотником такого типа является "Орлан-10".

Это подтверждают и российские генералы, совсем недавно командовавшие крупными соединениями российской армии. Они подробно описывают преимущества корректировки огня с помощью БПЛА.

"Невозможно представить современный бой без применения артиллерии, – рассказал газете ВЗГЛЯД экс-командующий 58-й армией генерал-лейтенант Анатолий Хрулев. – Это известно по всем учебникам и наставлениям, которые изучаются еще в военных училищах и академиях. Современный бой требует непрерывного взаимодействия артиллерии с мотострелковыми и танковыми подразделениями, при этом необходимо четкое взаимодействие для корректировки огня и его максимальной эффективности. При грамотном распределении сил и поставленным задачам можно добиться результата меньшими силами и средствами, а один артиллерийский дивизион может перелопатить меньшим расходом боеприпасов площадь, которую по учебникам должны "утюжить" два или три дивизиона.

Искусство артиллерийского боя в нашей армии никогда не забывалось, его постоянно совершенствовали во время учений, всевозможных конкурсов на меткость стрельбы. Все это пригодилось во время войны с Грузией в 2008 году. Работали не пять-шесть пристрелочных, а сразу на поражение – с первого выстрела. У меня тогда был один дивизион "Акаций", который прикрывал нашу батальонную тактическую группу на подступах к Цхинвалу, с грузинской стороны огонь вели как минимум четыре дивизиона. В этой контрбатарейной борьбе мы их переиграли за счет скрытности, смены позиций и точности первого удара".

Армия Украины тоже делает ставку на применение артиллерии, которой в ВСУ имелось достаточно большое количество. Сейчас не случайно Запад старается поставить Киеву именно артиллерийские системы, причем очень достойные, среди которых есть и 155-мм американские гаубицы М777 с дальностью стрельбы до 30 километров. В версии М777 ER с использованием активно-реактивных выстрелов эта пушка способна поражать цели на расстоянии до 70 километров (хотя сообщается, что именно такие поставлены Украине не были). В любом случае российские военные успешно уничтожают украинские гаубичные позиции с использованием средств воздушной разведки и нанесением массированных ударов артиллерии.

На момент начала спецоперации в составе ВСУ самым многочисленным типом САУ на Украине являлась 122-мм 2С1 "Гвоздика", которых насчитывалось более 230 единиц. Именно они активно применялись для обстрелов Донецка и Луганска. Второй по численности САУ на Украине являлась 2С3 "Акация" с 152-мм орудием – их тоже было около 230 единиц. Дальность стрельбы составляет 17 километров (в российской модификации Уральского завода транспортного машиностроения – более 20 км).

Украина свои установки не модифицировала и ограничилась лишь капитальным ремонтом, который был осложнен еще и отказом от поставок комплектующих из России.

Аналогичная ситуация и с 203-мм САУ 2С7 "Пион" из 97 установок, которые эксплуатировались на 10%. При этом Украина позиционирует "Пион", способный вести огонь на 47 километров, как некое "оружие возмездия". В России этот тип артиллерийского вооружения снят с производства.

Были на Украине и 152-мм САУ "Мста" в количестве 35 единиц – устаревшие модификации, оставшиеся еще с советских времен. Равно как и 18 САУ 2С5 "Гиацинт" и 40 единиц установок 2С9 "Нона-С" на базе БТРД – десантный вариант, которые используют силы специальных операций ВСУ. Используют военные Украины и 122-мм пушку Д-30, которая выпускалась с 1960 года. Таких насчитывалось порядка 130 единиц.

"Преимущество российской артиллерии в ходе специальной военной операции на Украине над артиллерией неприятеля обусловлено целым рядом причин, – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин. – Во-первых, это своевременный подвоз боеприпасов, который позволяет иметь запас в 3–4 боекомплекта на каждое орудие, что дает возможность постоянного ведения огня. Во-вторых, это стандартный тип калибра, в основном 152-мм, а украинская армия сталкивается с "раскалибровкой", когда к американским гаубицам банально не хватает необходимых снарядов.

Наконец, украинские военные поднаторели в позиционной войне, когда приходилось вести огонь с одних же и тех же позиций, а к маневрированию они оказались не готовы. Российская же армия в ходе многочисленных внезапных проверок и масштабных учений овладела мастерством перемещения, смены позиций, отточила точность ведения огня. А еще получила более современные вооружения, позволяющие уничтожать противника с большей дальности и с гарантированным поражением".

Виктор Сокирко