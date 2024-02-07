В США испугались, что Залужный пойдет с армией на Киев, и приняли меры (Asia Times, Гонконг)

AT: Нуланд приехала в Киев из-за угрозы военного переворота на Украине

Страх перед военным переворотом на Украине заставил Нуланд посетить Киев со спешным визитом, пишет AT. Автор статьи предполагает, что она должна была успокоить Залужного, на которого пытаются спихнуть вину за провал "контрнаступа" и отправить в отставку.

Стивен Брайен (Stephen Bryen)

Администрация Байдена хочет, чтобы вооруженный конфликт на Украине продолжался как минимум до проведения президентских выборов в США – то есть до ноября. Однако существует велики риски того, что затягивать его так долго у Запада не получится – особенно если Россия начнет действительно крупномасштабное наступление. По этой причине начинают прорисовываться очертания нового плана, которого нет на бумаге, но реализацию положений которого уже можно увидеть на деле.

Вот пример. Когда украинский президент Владимир Зеленский решил отправить в отставку главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного, помощник госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, непосредственно отвечающая за политику США и НАТО в отношении Украины, поторопилась приехать в Киев.

Никаких совместных фотографий Нуланд и Зеленского не было. Интервью для СМИ она дала на улице, стоя возле поспешно установленного стола с несколькими микрофонами.

Зачем Нуланд столь спешно отправилась в Киев? Наверняка Белый дом приказал ей ехать туда без промедлений на тот случай, если дела в украинской столице пойдут наперекосяк. Очевидно, возникли реальные опасения насчет того, что Залужный может развернуть армию и использовать ее для охоты на Зеленского.

Пока Залужный не предпринимает никаких действий. Безусловно, он может это сделать, а поэтому следует предположить, что Нуланд в Киеве говорила больше с Залужным, нежели с Зеленским. Никаких официальных сообщений о встречах американской посланницы не было, но можно предположить, что ей была поставлена задача успокоить Залужного и простимулировать его, чтобы он вел себя должным образом.

Вашингтон не делает никаких официальных заявлений о смене "военного караула" в Киеве. Белый дом называет это "внутренним делом Украины", о котором Вашингтон говорить не намерен.

Безусловно, это полная ерунда. Вашингтон манипулирует украинской внутренней политикой с 2014 года и даже ранее, а Нуланд стала той движущей силой, посредством которой Вашингтон добивается желаемого.

Нет ничего неожиданного и в низложении Залужного. Кто-то должен взять на себя вину за провал так называемого контрнаступления украинского режима и за растрату миллиардов долларов, выделенных на поставки боевой техники и вооружения.

Неудивительно и то, что ситуация сегодня ухудшается. Скоро Украина потеряет Авдеевку, а восстановленная и усиленная российская армия будет продвигаться к Днепру, нацелившись на Киев.

Средства массовой информации до тошноты рассказывают о том, насколько все плохо в ВСУ с живой силой, и как им не хватает оружия и боеприпасов. По этой причине украинская армия мало на что может надеяться. Но настоящая проблема в том, что растущие потери личного состава ВСУ, более 1 000 человек еженедельно, сильно бьют по настроениям в обществе , которое начинает понимать, что боевые действия идут не так, как надо.

Чтобы призвать в армию побольше мужчин и женщин, Киев прибегает к суровым и непопулярным мерам, включая угрозы и запугивание. Отправка на фронт безо всякой подготовки все чаще считается смертным приговором (на самом деле, так оно и есть).

Зеленский не хочет вести переговоры с Россией, потому что Вашингтон против любого переговорного процесса, видя в нем возможное поражение НАТО. Начнись такой переговорный процесс, и НАТО разнервничается, а это чревато ослаблением американского лидерства в альянсе.

В политическом плане Зеленский все больше совпадает во взглядах с "Кракеном" и прочими войсковыми формированиями, которые настроены крайне антироссийски (и много еще чего "анти-"). Русские считают этих боевиков фашистами и нацистами.

Но как продержаться Киеву, если Россия снова начнет на Украине масштабные боевые действия? Наступление вполне вероятно, потому что оно нужно Путину, чтобы укрепить власть перед новым президентским сроком. Выборы в России назначены на 17 марта, и Путина наверняка переизберут, потому что он подавил всю реальную оппозицию. Тем не менее, ему нужна поддержка российского общества, а триумф на выборах во многом ему поможет.

Таким образом, Киев оказался в ужасном положении. Если русские реально прорвут линию боевого соприкосновения и отбросят украинские войска назад, правительство Зеленского в Киеве это вряд ли переживет.

В таких обстоятельствах уже появляются намеки на планы переезда украинского правительства на запад, возможно, во Львов, находящийся вблизи польской границы. Поляки уже заговорили о применении находящихся в приграничных районах средств ПВО для защиты Львова.

Зачем они это говорят? Причина в том, что поляки готовят план по сдерживанию русских с применением польских ЗРК "Пэтриот" и прочих средств противовоздушной и противоракетной обороны, и даже по направлению туда польских войск, усиленных другими натовскими средствами поражения. Британцы уже начали готовить общественное мнение, открыто заговорив об отправке своего спецназа на помощь Украине.

Если посмотреть на карту, станет ясно, что "вторжение" или "поддержка" силами НАТО правительства Зеленского возможны одним-единственным способом — если это будет делаться у границ с Польшей.

Это достаточно далеко от пусковых установок российских ракет, и русским будет трудно справиться с этим районом, если, конечно, не произойдет де-факто или де-юре раздел Украины, в ходе которого ее западная часть сохранит некую независимость, а остальная территория будет существовать в том виде, в каком решит Россия.

Ничего не произойдет, если русские будут и дальше медленно изматывать украинскую армию. Но как уже отмечалось выше, боевые действия на Украине достигли переломного момента по военным и политическим причинам.

Переезд украинского правительства во Львов и поддержка со стороны Польши и Британии (остальные страны вряд ли захотят хоть как-то помогать) даст Байдену определенный запас времени, хотя конечным результатом станет либо война на части европейской территории (Польша, прибалтийские страны), либо тупиковая ситуация, на которую согласятся Россия и НАТО.

Байдену пока удается выпутываться из неприятного положения. Но если события будут развиваться согласно вышеуказанному сценарию, то в среднесрочной перспективе это будет стратегическая катастрофа. Безусловно, Байден понимает, что ему не нужная новая трагедия типа Афганистана, которую он просто не переживет.

Энтузиазм британцев объясняется давлением со стороны Вашингтона. Но следует помнить, что британской армии страшно не хватает финансирования и личного состава. У нее недостаточно боевой техники, транспортной авиации и средств огневого прикрытия, в силу чего она мало что может сделать. И глупо думать, что русские не ответят на ее действия.

Поэтому возникает впечатление, что британский энтузиазм по поводу войны — это просто фейковые новости, призванные каким-то образом напугать русских. Политика Вашингтона в отношении Украины строится в основном на преувеличении ценности американского оружия и возможностей по координации усилий, а также на ложном представлении о том, что Россия выйдет из конфликта.

Но если посмотреть на ее историю, начиная со времен Наполеона, то следует сказать, что Россия отступать не собирается. Более того, глядя на британскую напыщенность, сразу вспоминаешь исход атаки легкой кавалерийской бригады под Балаклавой. Не станем ли мы свидетелями новой Балаклавы на Украине?

Нуланд при полной поддержке команды Байдена и Обамы создала катастрофу. И пока в США и в странах НАТО не возникнет противовес этой катастрофе, она будет продолжаться. Вашингтон будет и дальше сохранять риски возникновения войны в Европе, причем войны ядерной, пытаясь выпутаться из катастрофы, которую сам же и создал.

Вашингтон и Нуланд фактически пытаются переставить шезлонги на "Титанике".

Стивен Брайен (STEPHEN BRYEN) работал директором подкомитета по Ближнему Востоку сенатского комитета по иностранным делам, а также помощником заместителя министра обороны по политическим вопросам.