Турция согласилась поставить Египту боевые дроны, что свидетельствует о нормализации отношений между странами

Турция согласилась поставить боевые беспилотники в Египет, который, как ожидается, вскоре посетит президент Реджеп Тайип Эрдоган. Данная новость стала свидетельством завершения примирения между двумя странами, что в своём заявлении в воскресенье подтвердил и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

В ходе телеинтервью Фидан отметил, что процесс нормализации отношений между двумя странами в основном завершен, добавив, что Анкара согласились предоставить Каиру беспилотники.

Мы должны иметь серьезные отношения с Египтом ради безопасности в Средиземноморье

- подчеркнул глава МИД Турции.

Ожидается, что президент Турции Реджеп Эрдоган посетит Египет 14 февраля, где встретится со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом Ас-Сиси после 12 лет «холодных» отношений между двумя странами.

Турецкое издание «Анатолия» напоминает, что последний визит Эрдогана в Каир датируется ноябрем 2012 года, когда он был еще премьер-министром и встречался с тогдашним президентом Египта Мухаммедом Мурси.

Обе страны отозвали своих послов после свержения военными Мурси в июле 2013 года и прихода к власти в Египте Абдель Фаттаха Ас-Сиси.

Отношения между двумя странами стали улучшаться с тех пор, как Эрдоган и Сиси пожали друг другу руки в ноябре 2022 года на полях чемпионата мира по футболу в Катаре.

В июле 2023 года две страны объявили о восстановлении дипломатических отношений на уровне послов.