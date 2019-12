Al Jazeera (Катар): Триполи осуждает поддержку Каиром армии Хафтара после публикации фотографий египетско-американских броневиков

Правительство национального согласия Ливии выразило крайнее возмущение после публикаций фотографий, на которых запечатлена передача броневиков американо-египетского производства отрядам Халифы Хафтара, который объявил накануне о начале операции по захвату Триполи. Кто еще вооружает бойцов генерала?

Правительство национального согласия Ливии осудило военную поддержку, оказываемую Египтом, армии отставного генерал-майора Халифы Хафтара (Khalifa Khaftar) во время наступления на Триполи, которое началось в апреле 2019 года. Волна критики последовала после публикации фотографий, на которых были изображены египетско-американские бронеавтомобили, использовавшиеся силами Хафтара во время наступления на ливийскую столицу.

Член Высшего государственного совета Ливии Абдуррахман аш-Шатер (Abdurrahman Ashater) заявил, что прибытие новых египетско-американских бронемашин на позиции армии Халифа Хафтара приведет к серьезной эскалации ливийского кризиса.

Как сообщил в интервью "Аль-Джазире" (Al Jazeera) Аш-Шатер, египетская военная помощь была направлена для "перетасовки карт" перед берлинской конференцией, где вероятно будет представлено новое политическое решение для урегулирования ливийского кризиса.

"Я не виню государства, которые доставляют смертоносное оружие в Ливию, потому что они преследуют собственные цели, которых хотят добиться силой. Тем не менее, основная вина лежит на тех странах, которые производят оружие или имеют право его производить, а затем беспрепятственно перебрасывают в Ливию. К таким странам, например, относятся: Франция, Китай и США", - добавил он.

По мнению ливийского чиновника, военная помощь Хафтару приведет к серьезной эскалации кризиса в стране, поэтому он считает, что необходимо немедленно ратифицировать соглашение о безопасности и военном сотрудничестве, которое Правительство национального согласия недавно подписало с Турцией.

Несколько дней назад информационная служба армии Хафтара опубликовала видео под названием "Силы специальных операций 106-й военной бригады", в котором была продемонстрирована современная египетская бронетехника, впервые появившаяся у армии Хафтара во время наступления на Триполи.

Бронеавтомобиль Terrier LT-79 - это плод совместной работы Министерства военной промышленности Египта и американской компании The Armored Group. Недавно в рамках военной помощи Египет направил армии Хафтара вышеупомянутые бронемашины, чтобы он продолжал борьбу против признанного международным сообществом Правительства национального согласия.

Впервые бронеавтомобиль Terrier LT-79 был представлен на международной выставке вооружений и оборонной промышленности IDEX, которая проходила в новом выставочном центре в Каире в декабре 2018 года.

The armored vehicle appeared for the 1st time during #EDEX2018 exhibition pic.twitter.com/1SiMpndNWY

- Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) December 10, 2019