Al Jazeera (Катар): Триполи осуждает поддержку Каиром армии Хафтара после публикации фотографий египетско-американских броневиков

Правительство национального согласия Ливии выразило крайнее возмущение после публикаций фотографий, на которых запечатлена передача броневиков американо-египетского производства отрядам Халифы Хафтара, который объявил накануне о начале операции по захвату Триполи. Кто еще вооружает бойцов генерала?

Правительство национального согласия Ливии осудило военную поддержку, оказываемую Египтом, армии отставного генерал-майора Халифы Хафтара (Khalifa Khaftar) во время наступления на Триполи, которое началось в апреле 2019 года. Волна критики последовала после публикации фотографий, на которых были изображены египетско-американские бронеавтомобили, использовавшиеся силами Хафтара во время наступления на ливийскую столицу.

Член Высшего государственного совета Ливии Абдуррахман аш-Шатер (Abdurrahman Ashater) заявил, что прибытие новых египетско-американских бронемашин на позиции армии Халифа Хафтара приведет к серьезной эскалации ливийского кризиса.

Как сообщил в интервью "Аль-Джазире" (Al Jazeera) Аш-Шатер, египетская военная помощь была направлена для "перетасовки карт" перед берлинской конференцией, где вероятно будет представлено новое политическое решение для урегулирования ливийского кризиса.

"Я не виню государства, которые доставляют смертоносное оружие в Ливию, потому что они преследуют собственные цели, которых хотят добиться силой. Тем не менее, основная вина лежит на тех странах, которые производят оружие или имеют право его производить, а затем беспрепятственно перебрасывают в Ливию. К таким странам, например, относятся: Франция, Китай и США", - добавил он.

По мнению ливийского чиновника, военная помощь Хафтару приведет к серьезной эскалации кризиса в стране, поэтому он считает, что необходимо немедленно ратифицировать соглашение о безопасности и военном сотрудничестве, которое Правительство национального согласия недавно подписало с Турцией.

Несколько дней назад информационная служба армии Хафтара опубликовала видео под названием "Силы специальных операций 106-й военной бригады", в котором была продемонстрирована современная египетская бронетехника, впервые появившаяся у армии Хафтара во время наступления на Триполи.

Бронеавтомобиль Terrier LT-79 - это плод совместной работы Министерства военной промышленности Египта и американской компании The Armored Group. Недавно в рамках военной помощи Египет направил армии Хафтара вышеупомянутые бронемашины, чтобы он продолжал борьбу против признанного международным сообществом Правительства национального согласия.

Впервые бронеавтомобиль Terrier LT-79 был представлен на международной выставке вооружений и оборонной промышленности IDEX, которая проходила в новом выставочном центре в Каире в декабре 2018 года.

Terrier lt-79 armored vehicles manufactured by the #Egyptian AOI in cooperation with #TAG appear with the #LNA units destined to participate in supporting the military operations against #GNA in #Tripoli. The armored vehicle appeared for the 1st time during #EDEX2018 exhibition pic.twitter.com/1SiMpndNWY - Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) December 10, 2019

Главный сторонник

Член Высшего государственного совета Белькасем Дебрез (Belkasem Debrez) назвал Египет главным региональным сторонником Хафтара, который оказывает ему неограниченную поддержку. По его словам, ранее Каир также предоставлял Хафтару боеприпасы и оружие для начала наступления на ливийскую столицу.

"Эта бронетехника ничем не лучше той, что предоставили Хафтару ОАЭ. Ливийская армия и дополнительные подразделения Правительства национального согласия смогут ее уничтожить", - добавил глава комитета по безопасности Высшего государственного совета.

В своем заявлении для "Аль-Джазиры" Дебрез пояснил, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси (Abdel Fattah as-Sisi) больше не заинтересован в добрососедских отношениях с ливийцами и не обращает внимание на международный мониторинг, инициированный Советом Безопасности ООН в отношении ливийской ситуации.

Дебрез призвал Правительство национального согласия направить ноту протеста Организации Объединенных Наций и Совету Безопасности против стран, оказывающих военную поддержку Хафтару, после подтверждения упомянутых нарушений.

Неограниченная поддержка

Мустафа аль-Маджаи (Mustafa al-Madjai), официальный представитель военной кампании Правительства народного согласия Ливии под названием "Вулкан гнева", назвал неограниченной военную поддержку, оказываемую Каиром армии Хафтара в нарушение ливийского суверенитета.

"Мы не хотим недооценивать эту бронетехнику, но, в конце концов, она будет уничтожена мощью наших войск и превратится в лом после бомбардировок ливийских военно-воздушных сил", - добавил аль-Маджаи.

В заявлении для "Аль-Джазиры" он отметил: "Наши силы уничтожили новейшее и наиболее эффективное вооружение ополчений Хафтара, включая бронетехнику из ОАЭ, китайские самолеты, российское оружие, купленное эмиратцами, египетские боеприпасы и американские ракеты, которые Франция передала Хафтару".

По мнению аль-Маджаи, продолжающиеся поставки оружия Хафтару усугубляют страдания мирного населения и приводят к увеличению числа невинных жертв, которые постоянно подвергаются нападениям со стороны его бойцов, что является явным нарушением международных резолюций.

Частичное влияние

Как утверждает военный эксперт Адиль Абдель Кафи (Adel Abdel Kafy), эта египетская бронетехника оказывает лишь частичное влияние на военную ситуацию и не изменит нынешний баланс сил. По его словам, бронетехника может обеспечить защиту во время передвижения ополчений, однако Правительство национального согласия обладает оружием, необходимым для уничтожения бронеавтомобилей, а потому любые военные акции Хафтара обречены на провал.

Абдель Кафи призвал Правительство национального согласия согласиться с предложением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана положить конец боевикам Хафтара в Триполи, а также принять руку помощи в борьбе с терроризмом, нелегальной миграцией и обеспечении безопасности ливийских границ.

Он полагает, что Хафтар намерен продолжать наступление на столицу до берлинской конференции благодаря непрекращающейся помощи региональных игроков в виде военной техники, беспилотников и боеприпасов, и никто не помешает их поставке через ливийские границы на глазах у международного сообщества.

Появление в стране египетской бронетехники совместного с американцами производства представляет собой очередное нарушение эмбарго на поставку оружия, объявленного в отношении Ливии Советом Безопасности ООН в 2011 году. Как ранее на этой неделе заявили эксперты ООН, ОАЭ и Иордания лидируют как страны, поддерживающие Хафтара в его войне против Триполи.

Махмуд Мухаммед (محمود محمد)