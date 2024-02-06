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Украине поставят американские истребители F-16 c ракетами дальностью поражения в 300-500 километров. Об этом заявил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев, не назвав при этом конкретный тип боеприпасов.

Вероятнее всего, речь может идти об американских малозаметных крылатых ракетах AGM-158 JASSM, которые являются единственным типом крылатых ракет "воздух-земля" с такими характеристиками, который возможно применять с самолетов F-16. Согласно данным от компании-производителя этих боеприпасов, ракета AGM-158 JASSM способна поражать цели на расстоянии до 370 километров, однако при этом существует более совершенная модификация JASSM ER, максимальная дальность полета которой составляет 925 километров. Боевикам киевского режима, вероятнее всего, будет поставлен базовый вариант ракеты.

Ракета JASSM обладает малой радиолокационной заметностью. Системы наведения этого боеприпаса, наряду с коррекцией посредством GPS, используют инфракрасные головки самонаведения, которые задействуются на конечном участке полета. Круговое вероятное отклонение от цели этой ракеты не превышает 2,5 метров.

Исходя из того, что ракета оснащена проникающей боевой частью WDU-42/B массой 450 кг, украинские ВС, вероятнее всего, собираются применять их для ударов по объектам в ближнем тылу ВС РФ, подобно тому, как в настоящее время используются ракеты Storm Shadow/SCALP с самолетов Су-24.

Наиболее эффективным способом противодействия атакам авиации ВСУ будет уничтожение самолетов на земле. Учитывая, что F-16 требуют определенных условий эксплуатации и технического обслуживания, Украина обладает очень ограниченным количеством аэродромов для их базирования.