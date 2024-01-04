НАТО наносит двойной удар. Браслав и Поставы под угрозой.

По истечении второго года СВО на Украине гипотетическая угроза для Беларуси не только сохраняется, но и значительно повысилась. На фоне успехов ВС РФ и неудач ВСУ, западная «гидра» во главе с США, откинув всякие ограничения начала поставки самого современного вооружения для Киева. Как мы уже отмечали ранее, на Украине появились ракеты «ATACMS», которые могут запускаться с помощью уже имеющихся в украинской армии РСЗО «Himars». Кроме того, еще перед отправкой первой партии Himars-ов, США наперебой с киевским режимом обещали, что никаких поставок дальнобойных ракет к этим РСЗО не будет, а уж тем более не будут наноситься удары по территории РФ. Но насколько можно верить обещаниям представителей военно-политического руководства США и особенно Украины, мы все прекрасно знаем.

Теперь у ВСУ в арсенале полно ракет «Storm Shadow/SCALP EG» с дальностью полета свыше 250 км, под которые модернизировали еще советские Су-24М. Необходимо отметить, что «Storm Shadow/SCALP EG» относятся к типу ударных малозаметных крылатых ракет и предназначены для высокоточного поражения наземных и морских целей при полёте на сверхмалых высотах. Это делает их эффективным оружием для нанесения точных ударов по важным объектам: промышленным зданиям, ангарам, пунктам управления и узлам связи, складам боеприпасов, электростанциям надводным и подводным судам в портах и другим стратегическим и тактическим целям.

Кроме того, Байден одобрил передачу Украине истребителей F-16 и подготовку украинских пилотов, к слову, первая партия пилотов уже прошла подготовку и в скором времени ожидает «чудо-истребители» на Украине.

Таким образом, используя передовое натовское вооружение, ВСУ могут наносить удары по стратегическим объектам на территории России и в «оккупированном» Крыму. А на фоне заявлений «ястребов войны», законной целью для ВСУ, является также территория союзницы России – «окупированная» Беларусь.

Мы уже рассматривали один из возможных сценариев проведения зимней кампании ВСУ, но теплые погодные условия внесли свои поправки. Отметим лишь одно, главная цель у ВСУ осталась прежняя – это возвращение Крыма.

Теперь именно тот момент, когда F-16 будут иметь наибольшее значение и ракетами JASSM (класса «воздух-земля»), ВСУ смогут изолировать Крым, сковав переброску резервов и нарушив работу тылов, в то время как наземная группировка будет стремиться перерезать сухопутный коридор, продвинувшись на юг, к Азовскому морю.

Одновременно, с целью отвлечения сил объединенной системы ВВС и ВПВО Беларуси и России комбинированный удар будет наноситься и по объектам на территории Беларуси с юга. В глазах «подготовленной» международной общественности это будет выглядеть как «деокупация» белорусских земель и освобождение «несчастного» белорусского народа от «россиян-оккупантов».

В тоже время, страны Запада с помощью незаконных вооруженных формирований попытаются развязать внутренний вооруженный конфликт на территории Беларуси. Учитывая то, что натовские инструкторы, обучающие боевиков, применяют опыт полученный в ходе СВО, основой которого является построение обороны с опорой на населенные пункты, то один из немногих вариантов – это перейти через наиболее удаленные от воинских гарнизонов участки Государственной границы и захватить город или несколько небольших населенных пунктов. Это позволит объявить территории «независимыми» и рассчитывать на международную помощь, условно, на ввод войск НАТО и миротворческого контингента ООН. С этой целью создаются ударные кулаки НАТО на территории сопредельных с Республикой Беларусь государств.

Тот факт, что в Литве дислоцируются две батальонные тактические группы (бтгр) численностью более 3,4 тыс человек, в том числе одна из них – мбтгр ВС США размещена на удалении 15 км от Государственной границы, свидетельствует о том, что они первыми могут откликнуться на призыв о помощи «воинам-освободителям». Анализ геогафического расположения населенных пунктов на северо-западном операционном направлении, а также возможных путей подхода, показывает, что вероятной целью наемников могут стать такие райцентры в Витебской области как Поставы и Браслав. Удаленность и расположение которых подходит для внезапного нападения, захвата и подготовки к обороне. Кроме того, близость к Государственной границе этих городов, позволит террористам держать под контролем пограничный участок местности, через который будет осуществлен прорыв на территорию Беларуси, а в дальнейшем – облегчит поставку вооружения, военной техники и боеприпасов с территории Литвы, а также позволит обеспечить беспрепятственный подход войск НАТО.

Прогнозируя вероятный характер действий, реализация плана по захвату городов Поставы и Браслав будет осуществляться подготовленными прибалтийскими спецслужбами националистическими бандформированиями с территории Литвы и Латвии. Правокации на границе со стороны Литвы заблаговременно позволили «прощупать» возможности белорусских силовиков. Кроме того, на возможных путях подхода регулярных частей белорусских силовиков для проведения контртеррористической операции будут организованы засады из числа местных боевиков, входящих в так называемые спящие ячейки.

При этом для мировой общественности будет разыгран спектакль актерами из беглой белорусской оппозиции, а также объявлен «план перамога», инициировав массовые акции протеста и силового противостояния на фоне оккупации части територий и правозглашения «новой Беларуси». Вполне очевидно их дальнейшее предназначение – это развертывание гражданской войны уже на территории Республики Беларусь.

Таким образом, западные кураторы Украины, надеются чужими руками одновременно решить две проблемы с Беларусью и Россией. Поражение будет, в первую очередь, в политическом плане – Беларусь превратится в марионеточное государство, Россию перестанут принимать в мировом сообществе, а экономическая блокада разрушит экономику и позволит заполучить долгожданные природные ресурсы в «нужные» руки.

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Павел Ковалев