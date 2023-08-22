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ТАСС

Эксперты: инфраструктуру для F-16 на Украине будут уничтожать на этапе строительства

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: Ezra Acayan/ Getty Images

Для использования этих самолетов Киеву понадобится сложная инфраструктура, включающая оборудованные аэродромы, радиолокационные станции, специальное оборудование по подготовке самолета к вылету и обслуживанию после возвращения, отметил военный эксперт Виктор Литовкин

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Инфраструктура для обслуживания истребителей F-16 на Украине отсутствует, а в случае попыток ее создания она будет уничтожаться российскими войсками на этапе строительства, уверены опрошенные ТАСС военные эксперты.

20 августа Минобороны Дании сообщило о готовности передать Киеву 19 истребителей F-16, шесть первых боевых самолетов поступят на Украину до Нового года.

Как отметил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, для использования американских самолетов Киеву понадобится сложная инфраструктура, включающая оборудованные аэродромы, радиолокационные станции, специальное оборудование по подготовке самолета к вылету и обслуживанию после возвращения, а также оборудование для очистки авиационного керосина и склады для хранения ракет. "Ничего этого на Украине нет. Если они это начнут строить, то Россия не будет просто смотреть на это сквозь пальцы. ВС РФ дождутся какого-то этапа строительства и нанесут удары", - рассказал он.

Редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков уверен, что обслуживаться американские самолеты будут на территории других государств. Он отметил, что F-16 - самолет четвертого поколения, являющийся стандартной целью для комплексов противовоздушной обороны, поэтому участвовать в боевых действиях над территорией Украины он будет с дальних рубежей в попытке избежать уничтожения российскими зенитными ракетными комплексами С-300В4 и С-400. "То есть будут стараться запускать ракеты аналогично Су-24, переоборудованным под носители ракет Storm Shadow, Scalp, - не входя в зону действия ПВО. Но даже при этой тактике мы такие самолеты все равно сбиваем", - указал он.

Литовкин пояснил, что "F-16 - это однодвигательные самолеты, лишенные возможности сложных маневров в воздухе", в отличие от отечественных самолетов, у которых по два двигателя и отклоняемый вектор тяги. "Наши самолеты практически могут крутиться на одном месте, поэтому они могут уклоняться от ракет благодаря своей высокой маневренности", - сказал собеседник агентства.

Истребитель F-16 создавался в 1970-х годах на замену устаревшим Phantom и в дополнение к уже существующим F-15 - двухмоторным истребителям, способным развивать чрезвычайно большие скорости и высоты. F-16 задумывался как менее мощный, но более маневренный одномоторный самолет. В стандартный арсенал истребителя F-16 входит шестиствольная пушка (калибром 20 мм и скорострельностью 6 тыс. выстрелов в минуту), восемь управляемых ракет Sidewinder и Sparrow, а также управляемые и неуправляемые авиационные бомбы. 

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