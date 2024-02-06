Исторический позор США: Йемен оказался сильнее "первой экономики мира" (Kayhan, Иран)

Kayhan: США и НАТО оказались бессильны перед одной из беднейших стран мира

Пока в Соединенных Штатах упорно ищут способы "сдержать Россию", их хваленую армию бьют хуситы, пишет Kayhan. Одна из беднейших стран мира держит на коротком поводке "первую экономику планеты", не давая снять блокаду. И этот факт войдет в историю.

Действия йеменцев в Красном море имеют колоссальное историческое значение, ибо являются символом беспомощности нынешних Соединенных Штатов. Это слова американского журналиста, который также еще сказал: "Мы говорим об одной из самых бедных стран мира, которая находится в конфликте с мощнейшим воинством мира, — армией Соединенных Штатов, и в некотором смысле — со всем блоком НАТО".

Американский журналист Томас Файз (Thomas Faiz) в одном из интервью отметил — то, что сейчас делает группировка Ансарулла или даже йеменцы в целом, несомненно, войдет в историю как некая поворотная веха. Ведь практически одна из беднейших стран мира, находящаяся, к тому же в состоянии гражданской войны, тоже инспирированной во многом извне, реально побеждает самые могущественные вооруженные силы на планете. Реакция НАТО и США на действия йеменцев-хуситов, продолжает журналист, оказалась образцом вопиющей некомпетентности. У американцев нет возможности снять блокаду, которую установили на море йеменцы, если только они (американцы) не начнут тотальную наземную операцию в самом Йемене, иначе говоря, не попытаются превратить его в еще один Ирак. Но организовать такую операцию сейчас, в преддверии выборов в США, это обернется для последних катастрофой, и в Белом доме и Пентагоне это прекрасно понимают. В полном смысле слова мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией, когда Соединенные Штаты, всегда известные как мировой жандарм, возможно, даже лучше сказать, как глава мировой мафии, оказались неспособны продиктовать свою волю и предстали совершенно беспомощными в том регионе мира, который долгое время был известен как "задний двор Америки".

Ансарулла продолжает атаковать Красное море

На днях Центральное командование ВС США (USCENTCOM) заявило, что йеменское движение хуситов Ансарулла атаковало корабль с флагом Соединенных Штатов в акватории Красного моря. Командование заявило, что йеменская группировка Ансарулла выпустила три баллистические ракеты по американскому кораблю "Детройт" в Аденском заливе. По данным командования, находившийся в этом районе эсминец "Грифли" перехватил две ракеты, и атака не нанесла кораблю повреждений. По сообщению информагентства "Исна", Яхья Сари (Yahya Saree), представитель вооруженных сил Йемена уточнил, что "в минувшую среду, американцы осуществили огневую поддержку двух торговых судов США, и мы в итоге столкнулись с эсминцами и военными судами Вашингтона в Аденском Заливе и проливе Баб-Эль-Мандеб". В то же время информагентство REUTERS сообщило, что, по данным британского чиновника, инцидент произошел в 111 километрах от юго-западного побережья Йемена, неподалеку от города Аден.

Сам по себе этот инцидент вроде бы может показаться не столь значительным, однако он получает совсем другое звучание вкупе с информацией, предоставленной Усамой Рабие (Osama Rabie), главой египетского администрации Суэцкого канала. На следующий день после инцидента, в четверг, он заявил, что доходы от морской торговли канала, важнейшей мировой торговой артерии, за первый месяц 2024 года снизились на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отметим, что Суэцкий канал соединяет Красное море со Средиземным, и, таким образом, является кратчайшим морским маршрутом между Азией и Европой. По Красному морю осуществляется свыше 10% всей мировой торговли.

А приведенным в начале репортажа словам американского журналиста словно вторит израильское экономическое издание "Глобус", сообщившее, что страховые компании уже прекратили обслуживать израильские и американские суда, которые намереваются пересечь Красное море, и это связано с действиями Вооруженных сил Йемена, которые пытаются противодействовать военной операции израильской армии в секторе Газа и той поддержке, которую она получает от Соединенных Штатов. Между тем Генеральный штаб Вооруженных сил Франции также сообщил, что в рамках обеспечения морской безопасности и свободного судоходства в Красном море в его воды вошел французский военный фрегат. Похоже, европейцы тоже хотят оказаться в том же тупике, в который уже давно попала здесь Америка.

Ансарулла дает крайний срок американцам и британцам

Высокопоставленный источник в представительстве ООН в Сане сообщил о новом заявлении группировки Ансарулла относительно американского и британского персонала ООН в районах, подконтрольных Ансарулла. Источник сообщил, что Ансарулла рассматривают присутствие здесь американского и британского персонала и сотрудников ООН как нежелательное. Между тем, в самом Йемене проходят масштабные демонстрации населения в поддержку сопротивления Газы; манифестанты заявляют, что они полностью поддерживают действия йеменских вооруженных сил против "агрессии Британии и США" в регионе. Массовые демонстрации йеменцев прошли в Сааде и Римэ на севере и западе страны. Участники поддерживали борьбу Палестины против агрессии и осуждали преступления израильского режима против народа Газы.

Лидер Ансарулла: наша битва продолжится

Лидер йеменского движения Ансарулла Абдул-Малик аль-Хуси (Abdul-Malik al-Houthi) заявил, что американцы несут ответственность за продолжение преступлений Израиля против Газы и неспособность мирового сообщества установить режим прекращения огня. По его словам, американцы помогают морить голодом палестинский народ с помощью блокады и бомб, которые они предоставляют оккупационному режиму. Американцы, заявил он, посылают своих офицеров и военных специалистов для руководства преступлениями сионистов против народа Газы. И фактически американцы являются причиной продолжающихся преступлений и всех тех неудач, которые прилагает мировое сообщество, чтобы вернуть мир в Палестину. Израильский режим, сказал лидер Ансарулла, совершает геноцид при полном соучастии Соединенных Штатов.

С самого начала морских инцидентов американцы не соглашались принять меры к тому, чтобы палестинцы пропорционально получали бы продовольствие и медикаменты в секторе Газа. Аль-Хуси подчеркнул, что в ответ на притеснения и агрессию при поддержке США исламская нация Йемена возлагает на себя полную ответственность за поддержку палестинского народа. "Во всех наших атаках в Красном море мы применили более 200 дронов и более 50 ракет, и наша битва продолжится до тех пор, пока в Палестину не прибудет помощь в должном объеме и не будет достигнуто полное прекращение огня", уточнил лидер группировки. Наша страна, продолжил он, и далее будет бороться, пока продовольствие и медикаменты не будут доходить до каждого палестинца и пока израильские преступления не будут остановлены. Также лидер Ансарулла добавил, что настойчивые требования Америки о поддержке наземной операции Израиля и продолжении гуманитарной блокады не повлияют на позицию Ансарулла и "не заставят группировку отступить". Наша битва продолжается, и она полностью связана с битвой в секторе Газа, подытожил Аль-Хуси.

А американцы, по его словам, свою агрессию против Йемена и поддержку израильских преступлений пытаются подать как меры якобы по "защите морского международного судоходства", причем они стараются вовлечь и другие страны путем явного обмана, чтобы и дальше защищать преступления.

Делегация Ансарулла Йемена обратилась к Москве

Делегация движения хуситов Йемена, посетив Москву, провела встречу с замминистра иностранных дел России. По сообщениям российского МИДа, заместитель главы внешнеполитического ведомства России Михаил Богданов принял делегацию движения Ансарулла во главе с Мухаммадом Абд ас-Саламом (Abd al-Salam Shah). На встрече стороны обсудили комплексное решение военно-политического кризиса в Йемене, подчеркнули важность международных усилий по созданию всех необходимых условий для проведения переговоров между йеменцами под наблюдением Организации Объединенных Наций.

Американцы намерены покинуть Сирию?

Военному присутствию Соединенных Штатов, как показывают репортажи мировых СМИ, намерены положить конец не только в Йемене, и похоже, Вашингтон уже не может этого не замечать. Подобные новости приходят от участников иракского сопротивления, а также из Сирии. После неоднократных атак сил арабского Сопротивления на американские военные базы в регионе Вашингтон задумался о необходимости вывода войск с территории Сирийской Арабской Республики. Об этом также написало одно американское издание. А все попытки Белого дома обвинить в атаках Иран выглядят попросту несуразными и нелепыми. По проблеме Сирии налицо разногласия между администрацией Белого дома и военным ведомством США. По информации американского издания Foreign Policy, Вашингтон более не заинтересован в военном присутствии на территории Сирии. Информация об этом предоставлялась со ссылкой на знакомые с ситуацией источники в Белом доме и Госдепартаменте США. Однако несколько позже Пентагон выступил с опровержением сообщений о подготовке американских военных к эвакуации военных баз на территории Сирии.

Атака дронов иракского сопротивления по оккупированным территориям

Некоторые новостные источники сообщили об атаке беспилотников иракского Сопротивления на порт Ашдод на юге Израиля. Исламское Сопротивление Ирака подтвердило в своем заявлении, что оно берет на себя ответственность за атаки на порт Ашдод, и что оно и далее будет совершать атаки "ради поддержки палестинского народа" и во имя "наказания" сионистов за преступления.

Ракетные удары "Хезболла"

В прошлый четверг днем источники СМИ сообщили об атакованных на севере Израиля военных базах, которые подверглись ракетному обстрелу со стороны ливанского движения "Хезболла". Несколько ракет были выпущены с территории Ливана по израильским военным базам Западной Галилеи. Ливанская "Хезболла" сообщила в своем заявлении, что нанесла ракетный удар по двум базам Аль-Радар и Джал-уль-Алам. О нескольких атаках БПЛА также сообщил ливанский телеканал Аль-Маядин. Кроме того, с юга Ливана по израильским позициям на равнине Шебаа (Мазария Шабъа, или Фермы Шебаа) было выпущено 8 ракет. Израильские средства массовой информации признали, что ПВО страны зачастую ничего не могут поделать для сдерживания подобных атак. Они в своих репортажах сравнили атаки ракет Хезболлы со снайперскими винтовками, которые "работают как высокоточное оружие". Также израильские издания сообщили, что Хезболла представила "тревожащие" документированные данные о том, что противотанковая ракета точно поразила радиолокационную установку в Рас-Накуре.

Атаки по центрам разведки Израиля

Боевые атаки йеменских хуситов и арабского Сопротивления, как показывают вышеупомянутые репортажи, давно вышли на новый технологический уровень, и с этим уже ничего не могут поделать ни Америка, ни Израиль. Опубликовав видео боевой операции против центров разведки и наблюдения израильского режима, сосредоточенных на базе Джал-уль-Алам, ливанская "Хезболла" уточнила, что провела эту операцию с использованием специальной ракеты. Системы ПРО израильского режима также подвергаются успешным ударам, наносимым ливанской Хезболла. К примеру, Хезболла сообщила об атаке двух дронов-смертников по платформам "Железный купол" ВС Израиля в окрестностях города Кфар-Блюм. Телеканал Аль-Маядин сообщил, что опубликованы ролики, в которых демонстрируются прицельные удары по системам "Железный купол", и эти атаки вызывают "большую тревогу". Заметим, что при этом телеканал ссылался на израильские СМИ.

Массовое сосредоточение израильских сил на северной границе

Накануне СМИ сообщили о массовом размещении израильских сил на границе с Ливаном. Радио Вооруженных сил Израиля в своем репортаже с севера страны сообщило о замеченном перемещении боевиков из Ливана на приграничных территориях, после чего значительные армейские силы были отправлены в северные районы страны и сосредоточены вдоль границы.