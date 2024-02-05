Раскол из-за Трампа. В США сделали неожиданное заявление о НАТО (The New York Times, США)

NYT: в НАТО обсуждают будущее без США в случае победы Трампа

Перспектива возвращения Трампа возродила среди членов НАТО дискуссии о том, сможет ли альянс выжить после этого, пишет NYT. Теперь немецкие чиновники и их коллеги беспокоятся, что станет с альянсом без США.

Лидеры бьют тревогу, указывая на растущие угрозы, но канцлер Германии Олаф Шольц опасается открыто провоцировать Кремль и слишком сильно давить на немецкую общественность.

Министр обороны Германии Борис Писториус предупреждает немцев, что им следует готовиться к десятилетиям конфронтации с Россией и что необходимо быстро восстановить вооруженные силы страны на случай, если Владимир Путин решит не останавливаться на Украине.

В нескольких недавних интервью немецким СМИ Писториус сказал, что сейчас Россия полностью занята Украиной, но, по его мнению, если наступит перемирие и у президента Путина появится несколько лет на перезагрузку, он может попробовать испытать единство НАТО.

"Никто не знает, как долго все это продлится", — сказал Писториус, имея в виду текущий конфликт на Украине, и выступил за быстрое наращивание численности немецкой армии и пополнение ее арсенала.

Эти публичные заявления Писториуса служат отражением существенного сдвига в образе мыслей высшего руководства страны, которая после окончания холодной войны уделяла мало внимания своим вооруженным силам. Сейчас опасения звучат все громче, но немецкое общество по-прежнему не верит, что безопасность Германии и Европы подвергается фундаментальной угрозе, исходящей от агрессивно настроенной России.

В Германии пост министра обороны часто оказывается тупиком политической карьеры. Однако тот факт, что Писториус является одним из самых популярных политиков в стране, дает ему возможность свободно выражать свое мнение — вероятно, такой возможности нет даже у канцлера Олафа Шольца.

Пока Шольц готовится к встрече с президентом Байденом в Белом доме в пятницу, многие в немецком правительстве отмечают, что возврата к прежним отношениям с путинской Россией не будет, что они не ожидают особого прогресса на Украине в этом году и что они опасаются последствий в том случае, если Путин одержит там победу.

К тому же страхи немецких чиновников подпитываются дискуссиями о том, что может случиться с НАТО, если Дональд Трамп победит на выборах в Соединенных Штатах и получит второй шанс предпринять шаги, которые ему диктует его чутье, то есть вывести свою страну из состава альянса.

Перспектива переизбрания Трампа заставляет немецких чиновников и многих их коллег по НАТО обсуждать, сумеет ли альянс, чей 75-летний юбилей они планируют праздновать в Вашингтоне в этом году, выжить без Соединенных Штатов во главе. Многие немецкие чиновники говорят, что главная стратегическая надежда Путина — это раскол НАТО.

Для немцев это просто поразительный сдвиг в мышлении. Всего год назад альянс НАТО праздновал новообретенное чувство общей цели и единства, и многие с уверенностью предсказывали, что Путин обратится в бегство.

Но теперь, в условиях, когда на Америку нельзя положиться, когда Россия ведет себя агрессивно, а Китай — упрямо, когда конфликт на Украине зашел в тупик, а конфликт в секторе Газа вызывает у общественности крайне негативные эмоции, немецкие чиновники начинают говорить о формировании нового, сложного и проблемного мира, что будет иметь серьезные последствия для европейской и трансатлантической безопасности.

В настоящее время нарастают сомнения в том, что Соединенные Штаты и дальше будут финансировать борьбу Украины. Между тем Германия — второй крупнейший спонсор Киева — согласилась удвоить свой вклад в этом году примерно до 8,5 миллиардов долларов.

Теперь некоторые коллеги Писториуса предупреждают, что, если американское финансирование иссякнет и Россия одержит победу, следующая цель Москвы окажется заметно ближе к Берлину.

"Если Украина будет вынуждена сдаться, это не удовлетворит жажду власти России, — заявил на прошлой неделе глава немецкой разведки Бруно Каль (Bruno Kahl). — Если Запад не продемонстрирует явную готовность защищаться, у Путина больше не будет причин не напасть на НАТО".

Но, когда им задают вопросы касательно возможного конфликта с Россией или будущего НАТО, немецкие политики предпочитают высказываться осторожно.

За десятилетия, которые прошли после распада Советского Союза, большинство немцев привыкли к мысли о том, что они будут в безопасности, если будут работать вместе с Россией, а не против нее, и что Китай является необходимым партнером и критически важным рынком для немецких автомобилей и оборудования.

Даже сегодня Шольц — социал-демократ, чья партия традиционно стремилась к прочным связям с Москвой, — похоже, не хочет обсуждать гораздо более конфронтационное будущее в отношениях с Россией и Китаем, которое так ярко описывают руководители немецкой разведки и оборонного ведомства.

За исключением Писториуса, о котором мало кто знал до его назначения на пост главы Минобороны страны в прошлом году, немногие политики готовы поднимать эту тему публично. Шольц соблюдает особую осторожность, поскольку не хочет портить отношения Германии с Соединенными Штатами и не хочет слишком сильно давить на Россию и ее непредсказуемого президента.

Два года назад Шольц объявил о новой эпохе для Германии, "Zeitenwende": это исторический поворотный момент в немецкой политике безопасности, который, по его словам, будет отмечен значительными переменами в характере и объемах расходов и стратегическом мышлении. И он уже выполнил обещание выделить дополнительные 100 миллиардов евро на военные нужды в течение четырех лет.

В этом году Германия впервые потратит 2% своего ВВП на вооруженные силы, наконец достигнув цели, о которой все страны НАТО договорились в 2014 году, однако большинство экспертов предупреждает, что сейчас этого слишком мало. Кроме того, Германия взяла на себя обязательство усилить восточный фланг НАТО против России, пообещав к 2027 году на постоянной основе разместить в Литве бригаду.

Однако в других вопросах Шольц предпочитает действовать чрезвычайно осторожно. Как и Байден, он выступает против того, чтобы установить конкретные сроки вступления Украины в НАТО.

Самым ярким свидетельством его осторожности служит отказ передать Украине крылатые ракеты воздушного базирования большой дальности Taurus.

В прошлом году Великобритания и Франция передали Киеву аналоги этих ракет — Storm Shadow и SCALP, — и украинцы применяют их для нанесения ударов по российским кораблям в крымских портах, чтобы заставить Москву отвести ее военно-морской флот. Осенью Байден неохотно согласился передать Украине ATACMS — аналогичные ракеты, но меньшей дальности, которая составляет около 160 километров.

Дальность ракет Taurus превышает 480 километров, то есть украинцы смогут применять их для нанесения ударов глубоко внутри российских территорий. И Шольц не хочет так рисковать — в чем его поддержал и бундестаг, проголосовавший против резолюции, которая призывала к передаче этого оружия Киеву. Хотя это решение, очевидно, соответствует общему настроению немцев, Шольц старательно избегает этой темы.

Канцлер не хочет слишком сильно давить на Путина, и в этом немцы его поддерживают.

Опросы общественного мнения показывают, что немцы действительно хотят иметь более боеспособную армию. Но, согласно результатам исследования Фонда Кёрбера, только 38% опрошенных хотят, чтобы Германия была сильнее вовлечена в международные кризисы, — это самый низкий показатель с 2017 года, когда этот вопрос начали задавать общественности. Из этой группы 76% заявили, что действовать нужно прежде всего дипломатией, а 71% высказались против того, чтобы Германия взяла на себя роль военного лидера в Европе.

Немецкие военные чиновники недавно спровоцировали небольшую волну негодования, заявив, что страна должна быть "kriegstüchtig" — это значит, что она должна обладать способностью вести и выиграть войну.

Норберт Рёттген (Norbert Röttgen), депутат от оппозиции и эксперт по внешней политике, заявил, что этот термин представляет собой "риторический перебор" и от него следует отказаться.

"Шольц всегда говорил, что "Украина не должна проиграть, а Россия не должна выиграть". Это свидетельствует о том, что он всегда держал в уме вариант тупиковой ситуации, которая приведет к дипломатическому процессу, — сказал Рёттген. — Он считает Россию более важной, чем все страны, находящиеся между нами и ними, ему не хватает "европейского" чувства, и он не хочет брать на себя роль европейского лидера".

Рёттген и другие критики Шольца считают, что тот упускает историческую возможность возглавить процесс формирования общеевропейского оборонного потенциала, который будет в гораздо меньшей степени зависеть от американского военного и ядерного арсенала сдерживания.

Но Шольц явно чувствует себя комфортнее, полагаясь на Вашингтон, а высокопоставленные немецкие чиновники говорят, что он не доверяет президенту Франции Эммануэлю Макрону, который выступает за европейскую "стратегическую автономию". Макрон нашел довольно мало поддержки на континенте.

Даже главная европейская оборонная инициатива Шольца — скоординированная наземная противовоздушная система обороны Sky Shield, направленная против баллистических ракет, — зависит от комбинации американских, американо-израильских и немецких ракетных систем. Это разозлило французов, итальянцев, испанцев и поляков, которые не присоединились, заявив, что вместо этого следовало выбрать французско-итальянскую систему.

Реализации амбиций Шольца мешает и ослабление немецкой экономики. В прошлом году она сократилась на 0,3%, и в 2024 году ожидается примерно такая же картина. Последствия конфликта на Украине и экономические проблемы Китая, которые сильнее всего ударили по автомобильному и производственному секторам, усугубили проблему.

Хотя Шольц признает, что мир изменился, "он не говорит, что мы должны меняться вместе с ним", как сказал немецкий аналитик Ульрих Шпек (Ulrich Speck).

"Он говорит, что мир изменился и что мы вас защитим", — добавил Шпек.

Но для этого вполне может потребоваться заметно увеличить военные расходы — до 3% ВВП Германии. На данный момент мало кто в партии Шольца осмеливается предлагать подобное.

Немцы и даже социал-демократы "пришли к осознанию того, что Германия живет в реальном мире и что жесткая сила имеет значение", как сказал Чарльз Купчан (Charles A. Kupchan), эксперт по Европе из Джорджтаунского университета.

"В то же время все еще сохраняется надежда, что все это — лишь дурной сон и что, проснувшись, немцы вновь окажутся в старом мире", — добавил он.