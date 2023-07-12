"Фантастика". В Британии оценили шансы Европы противостоять России без США

Длительное противостояние на Украине не понравится американским избирателям, и Байден это понимает, пишет The Telegraph. Но, если США отступят, способность Европы противостоять России в одиночку приблизится к нулю, отмечает автор.

От этой мысли некоторые лидеры наверняка лишь закатят глаза, но если Америка свернет свою поддержку, то сдержать Россию в одиночку они не смогут.

Джо Байден посетил Великобританию в преддверии саммита НАТО. И давайте без стариковских шуточек, пожалуйста! Я уже достиг того возраста, когда я не только не смеюсь, когда он падает, но и восхищаюсь, когда он встает. Вне всяких сомнений, после попытки антипутинского мятежа его ждет внушительная демонстрация единства и надежды, поскольку российские боевые действия на Украине никогда не выглядели бóльшим безрассудством.

Но даже в западном союзе появились трещины. Некоторые из нас недовольны тем, что Америка передала Киеву кассетные бомбы, а Германия не хочет видеть Украину в НАТО. Такие разногласия подчеркивают давнюю проблему расколотой Европы — она чересчур опирается на поддержку Вашингтона и опасно зависит от американской политики.

Быть может, это из-за его возраста, но Байдена можно считать хрестоматийным послевоенным президентом. Когда он только пришел в Конгресс в 1973 году, он выступал против войны во Вьетнаме. Однако с тех пор он постоянно колеблется и успел побывать и "голубем", и "ястребом". Так, он выступил против войны Буша-старшего в Персидском заливе, но одобрил великую авантюру Буша-младшего в Ираке — да еще и всячески подчеркивал свое участие в разработке Закона о борьбе с терроризмом. Вслед за американской общественностью, чей аппетит на зарубежные авантюры отпал сам собой после Вьетнама, Байден заново открыл для себя внешнеполитический реализм уже после Ирака — он в частном порядке предостерегал от бомбардировок Ливии и даже от ударов по Усаме бен Ладену в Пакистане. А после выборов 2020 года он и вовсе вывел войска из Афганистана.

Байден уселся в президентское кресло как раз потому, что хорошо себе представляет, с чем американский народ мириться будет, а с чем нет. Интуиция ему подсказала: избиратели по-прежнему мечтают управлять миром, только с безопасного расстояния.

Таким образом, Байден отреагировал на украинский кризис риторическими обязательствами в сочетании с тщательно откалиброванными по количеству поставками вооружений. Это помощи хватает, чтобы Украина не выбыла из игры, но, как сетует Киев, для победы ее недостаточно (один лишь пример: администрация отказалась предоставить F-16 на том основании, что они "сейчас не нужны", хотя бывший министр обороны Роберт Гейтс утверждает, что, если бы Вашингтон начал обучать украинских пилотов полгода назад, эти истребители вполне могли бы сегодня сыграть свою роль).

Администрация не хочет загонять Путина в угол, чтобы тот не взялся за ядерное оружие и не решил сражаться до последнего вздоха. Отсюда и недавний спор о том, кто придет на смену Йенсу Столтенбергу, уходящему с поста генерального секретаря НАТО Великобритания прочила на эту роль Бена Уоллеса — убежденного "ястреба". Но после того, как Лондон объявил о планах обучать украинских пилотов на F-16 — в одностороннем порядке, без ведома Вашингтона, — Байден решил поддержать Урсулу фон дер Ляйен. Нам представляется, что он исходит из того, что менее идеологизированный кандидат от ЕС подаст Путину сигнал о том, что урегулировать конфликт еще можно. И если Москва пожелает вести переговоры, то Запад открыт.

Критики сочли это наивностью. Если бы Байден выбрал Уоллеса, он бы дал Путину понять, что мы сдаваться не намерены, поэтому будет разумнее убраться восвояси как можно скорее. <…>

Однако длительное противостояние едва ли придется по вкусу избирателям из Айовы и Нью-Гэмпшира: согласно одному опросу, целая треть американцев уже считает украинский конфликт чересчур накладным. Некоторые республиканцы сетуют, что Байден борется не с тем врагом, а США опустошают запасы драгоценного оружия в самый неподходящий момент, когда Китай на подъеме. В чем-они правы. В прошлом году администрация называла применение кассетных бомб военным преступлением. А сейчас Байден сам решил передать это гнусное оружие Зеленскому — потому что боеприпасы кончаются не только у Украины, но и у самих США.

Байден — популист до мозга костей, однако сегодня он крайне непопулярен. На выборах в следующем году он столкнется с Роном Десантисом или Дональдом Трампом, а оба они к продолжению боевых действий относятся скептически. Трамп и вовсе пообещал покончить с конфликтом за 24 часа. Поэтому встает вопрос: что будет делать Европа в случае прекращения поддержки Украины — если, допустим, республиканцы победят, или демократы стушуются?

Центральная и Западная Европа наращивает расходы на оборону: они подскочили по сравнению с показателями десятилетней давности на 30% и сейчас выше, чем в последний год холодной войны. Финляндия вступила в НАТО, а Швеция подала заявку на членство. ЕС поддерживает Киев оружием, и континент крепит энергетическую безопасность. Украина изменила наш уголок планеты — быстро и решительно. Однако Германия запятнала свою репутацию проволочками с поставкой танков, а Франция выглядит глупо, добиваясь дипломатического решения, хотя оно уже не заслуживает доверия. Нравственный вес сместился на восток: страны вроде хозяйки саммита Литвы гораздо вероятнее выполнят поставленную НАТО задачу довести расходы на оборону до 2% ВВП.

Проще говоря, континент расколот, а его военных трат недостаточно. Мысль, что он удержит Россию в одиночку, — фантастика. А действовать и впрямь придется в одиночку — ведь развивающийся мир в лучшем случае нейтрален. Украинцы храбро сражаются, однако их наступление пока не добилось прорыва, и есть признаки, что русские лучше играют в защите, чем в нападении.

По одной из трактовок, этот конфликт — далеко не новое противостояние силовых блоков времен холодной войны. Просто одно неблагонадежное государство решило проверить, сможет ли оно действовать независимо и бросить вызов США. Однако именно этой независимости действий как раз не хватает Европе — ведь у нас не хватает оружия и, при всех наших претензиях на суверенитет, мы не мыслим и не действуем как единая цивилизация. Так что когда император нового Рима явится с визитом, нам лучше вести себя поскромнее: ведь вся наша оборона, если не выживание, полностью зависит от Америки.

Автор статьи: Тим Стэнли (Tim Stanley)

Комментарии читателей

East Riding

США сами создали украинскую проблему — пусть сами и расхлебывают.

Jeffrey Geilerarsh

Да ЕС без помощи англосферы и шагу ступить не может. Они вообще беззубые.

Ralph Hall

Ребята, если вы думаете, что ситуация складывается в пользу Украины, я вас разочарую. Русские за несколько недель завоевали пятую часть страны. А украинцы — заняли лишь несколько квадратных миль.

Russian Bot

Никакой Байден не защитник Украины. Он — лицо американского ВПК, а его интересуют лишь деловые возможности.

Stuart Glendinning

Здешние читатели убеждены, что Украине — самое место в НАТО. Но если что и приведет нас к ядерной войне, так это как раз если мы будем брать туда всяких встречных-поперечных, кому там не место.

Shane Larkin

Джо заявил: "Мы должны противостоять Саддаму Каддафи. Если его вторжение в Литву окажется безнаказанным, никто больше не сможет рассчитывать на безопасность". После чего медсестра Глэдис увела его со сцены и принесла поднос с теплым молоком и печеньем.