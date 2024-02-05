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Военное обозрение

Украинские источники представили номенклатуру беспилотников ВСУ, cпособных наносить удары вглубь российской территории

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские источники опубликовали данные OSINT-анализа, в котором представлена имеющаяся у Киева номенклатура дальнобойных беспилотников, при помощи которых ВСУ способны атаковать объекты, расположенные в глубине российской территории.

Согласно информации, полученной на основе мониторинга открытых источников, в настоящее время боевики киевского режима активно применяют по меньшей мере десять различных видов дальнобойных дронов для ударов по аэродромам, промышленным предприятиям и другим объектам, расположенным на удалении от линии боевого соприкосновения, на некотором расстоянии от границы с Украиной на территории России.

Источник изображения: topwar.ru

Как можно увидеть из приведенной в опубликованном материале таблицы, помимо как минимум восьми видов БПЛА, на вооружении украинских боевиков также присутствуют как минимум две разновидности морских дронов-камикадзе. Среди применяемых ВСУ моделей присутствуют дроны UJ-22 Aiborne и UJ-25 Beaver украинского производства и БПЛА Migun-5, собирающийся на Украине из китайских комплектующих.

Такое разнообразие видов моделей беспилотников, используемых боевиками киевского режима, позволяет децентрализировать производственные процессы, что играет немаловажную роль в условиях беспрерывных атак по объектам украинской военной промышленности.

Кроме того, немаловажным, в первую очередь для западных кураторов Киева, фактором является наличие возможности испытать в боевых условиях различные системы беспилотников, чтобы получить максимально точное представление об их эффективности.

Как сообщает американское издание The Wall Street Journal, в настоящее время на Украине производится в общей сложности 62 вида различных беспилотников, среди которых, в частности, дроны, способные нести до девяти килограммов взрывчатки.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
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