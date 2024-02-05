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ТАСС

Порошенко считает, что ЕС должен дать Киеву необходимое оружие без каких-либо условий

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Петр Порошенко
Петр Порошенко.
Источник изображения: AP Photo/ Piotr Molecki

По словам бывшего президента Украины, реальная ситуация на фронте сильно отличается от того, что украинцам показывают по телевизору

ПАРИЖ, 3 февраля. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что страны Евросоюза должны предоставить Киеву все необходимые вооружения без каких-либо условий. Об этом он заявил в интервью газете Le Figaro.

"Европейцы без каких-либо условий должны дать нам все то оружие, в котором мы нуждаемся", - полагает он.

По словам Порошенко, реальная ситуация на фронте сильно отличается от того, что украинцам показывают по телевизору. Он заявил, что "правительство Украины надело на людей розовые очки", утверждая, что "украинская армия хорошо справляется со своей задачей". "Мы заставляем их поверить, что в конце лета мы будем пить чай в Крыму. Реальная ситуация совсем другая. В результате люди не понимают, почему необходима новая мобилизация. Они видят, как арестовывают участников акций протеста. Некоторые пугаются и бегут из страны", - сказал экс-президент.

Ранее председатель комитета по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Сената (верхней палаты парламента) Франции Седрик Перрен обратил внимание на то, что в СМИ западных стран все больше говорят об усталости общества от конфликта на Украине.  

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Страны
Украина
Франция
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Евросоюз
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