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ТАСС

В ВСУ пожаловались, что Киев получил немного систем ПВО, несмотря на обещания Запада

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Зенитный ракетный комплекс NASAMS
Зенитный ракетный комплекс NASAMS.
Источник изображения: EPA-EFE/ TOMS KALNINS

При этом представитель командования Воздушных сил ВСУ отметил, что Киев продолжает вести консультации со странами-партнерами по этому вопросу

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Страны Запада передали Украине немного комплексов противовоздушной обороны (ПВО), несмотря на обещания удовлетворить запросы Киева. Как сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, армии страны до сих пор не хватает таких систем.

"Очень много появляется заявлений из разных стран, от разных представителей, и иногда складывается впечатление, что у нас тут [на Украине] уже все есть и всего много. Да нет, [всего] нет и [всего] немного. Нам нужно значительно больше разных систем [ПВО]. Германия заявила про дополнительные IRIS-T, также ожидаем и [американские] Patriot. Конечно, хочется больше таких систем", - сказал он в эфире телеканала "Рада" в ответ на вопрос о том, стоит ли в ближайшее время рассчитывать на усиление украинской системы ПВО. При этом Игнат отметил, что Киев продолжает вести консультации со странами-партнерами по этому вопросу.

В пятницу руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в телефонном разговоре с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном сообщил, что потребность Украины в усилении системы ПВО остается "чрезвычайно острой". Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что запасы ракет, средств перехвата для ПВО и артиллерийских снарядов, которыми располагают западные партнеры Киева, истощаются из-за интенсивности боевых действий, а также из-за глобальной нехватки боеприпасов.

Западные страны после начала специальной военной операции передали Киеву в том числе системы ПВО SAMP-T, Patriot, IRIS-T, NASAMS и Crotale, однако украинские власти заявляют, что полученных комплексов недостаточно. Как ранее отмечал Игнат, главным элементом украинской системы ПВО остается советская техника. Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что Киеву очень сложно работать с западными партнерами по вопросу поставок дополнительных комплексов Patriot. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Продукция
NASAMS
Patriot ЗРК
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