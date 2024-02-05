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Военное обозрение

Глава офиса президента Украины назвал потребность в системах ПВО «очень острой» на фоне заявлений о сбиваемых ракетах РФ

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Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи в Киеве. 4 ноября 2022 года
Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи в Киеве. 4 ноября 2022 года.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Украинской армии не хватает средств противовоздушной обороны. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в телефонном разговоре с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Как и следовало ожидать, Ермак вновь просил системы противовоздушной обороны у США. Он назвал потребность ВСУ в средствах ПВО «очень острой», и это на фоне постоянных заявлений командования воздушных сил Украины о сбиваемых российских ракетах и дронах.

Таким образом, представители киевского режима в своих заявлениях постоянно противоречат сами себе. То командование ВСУ отчитывается, что силы ПВО якобы сбивают едва ли не все ракеты и беспилотные летательные аппараты, запускаемые ВС РФ по украинским объектам. То и сам президент Зеленский, и глава его офиса Ермак просят у Запада новые зенитные ракетные комплексы, потому что ситуация без них «критическая».

Естественно, Ермак опять выразил благодарность и Байдену, и Салливану, и в целом американской администрации за поддержку Украины. В контексте так и не решенного вопроса с выделением новой финансовой и военной помощи Киеву, такая риторика украинского режима вполне понятна. Украинские власти очень надеются на то, что США все же продолжат финансировать режим в Киеве и вооружать ВСУ. Ведь без поддержки со стороны Вашингтона режим просто рухнет.

Европейские страны без США не потянут помощь Украине, в чем уже открыто признался канцлер Германии Олаф Шольц, понимающий, что именно на его страну, ну и на Францию, ляжет основная нагрузка в случае прекращения американской поддержки. Не Чехии же или Эстонии выступать в роли спонсоров киевского режима.

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Эстония
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