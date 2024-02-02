Ростех представит на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии более 100 образцов вооружений

Госкорпорация Ростех представит на Международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии свыше 100 образцов вооружений. В экспозицию войдет боевая и транспортная авиация, бронетехника, беспилотники, высокоточные боеприпасы, стрелковое оружие и другие разработки.

Центральным экспонатом станет тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) от Объединенной авиастроительной корпорации. Это глубоко модернизированная версия «транспортника» Ил-76МД, получившая новый двигатель, усовершенствованное крыло, «стеклянную кабину». Увеличена дальность его полета и грузоподъемность – он может перевезти до 60 тонн груза на расстояние до 4 тысяч километров, расход топлива снижен на 12-15%.

«World Defense Show – это молодая выставка, которая проводится всего второй раз, но уже стала одним из ключевых событий для производителей вооружений из разных стран. Государства Ближнего Востока и Северной Африки проявляют высокий интерес к вооружению и военной технике, которая доказала свои характеристики в реальных боевых действиях и показала превосходство над продукцией наших конкурентов. Этим параметрам сегодня соответствуют практически все продвигаемые нами образцы для ВВС, сухопутных войск, специальных подразделений. В этом году наша экспозиция будет включать более ста разработок – практически весь спектр современных вооружений российского производства», – заявил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

В частности, в Саудовской Аравии будет представлена боевая машина пехоты БМП-3 с динамической защитой. Она выпускается Курганмашзаводом холдинга «Высокоточные комплексы» и является одной из самых совершенных машин в своем классе. БМП-3 способна развивать скорость до 70 км/ч и преодолевать водные преграды. Она очень ценится за свою надежность, высокую мобильность и огневую мощь – 100-мм орудие способно вести огонь как обычными боеприпасами, так и управляемыми ракетами.

Также посетители увидят Т-90МС – экспортную версию лучшего в мире танка Т-90М, выпускаемого Уралвагонзаводом. Машина оснащена мощным 125-мм орудием, а также усиленной динамической защитой.

Традиционно широко представлено стрелковое оружие от Группы компаний «Калашников». Это автоматы «двухсотой» серии, АК-12, АК-15, АК-19 и АК-308 и новинки – пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 и снайперская винтовка Чукавина. Кроме того, большой интерес вызовет барражирующий боеприпас «КУБ», эффективность которого уже подтверждена реальным опытом применения. На выставке он представлен в экспортном варианте.

Средства противодействия беспилотникам также вошли в экспозицию. В частности, холдинг «Высокоточные комплексы» покажет систему контроля воздушного пространства, которая способна отслеживать одновременно до 20 летательных аппаратов, в том числе малоразмерные дроны, и определять их тип, высоту полета, дистанцию до них. Также компания привезла в Саудовскую Аравию зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-Э», противотанковый комплекс «Корнет» и высокоточный управляемый снаряд «Краснополь-М2» в калибре 155 мм.

Посетители смогут увидеть малогабаритный реактивный огнемет в термобарическом снаряжении МРО-А «Бородач», предназначенный для поражения живой силы, находящейся в зданиях жилой и промышленной застройки, в оборонительных сооружениях, а также в автомобильной и легкобронированной технике. При относительно малых калибре 72,5 мм и весе 4,7 кг он обладает высокой поражающей способностью.

Кроме этого, в Саудовской Аравии будут представлены авиационные бомбы специального назначения: П-50Т для обучения летного состава бомбометанию и М-6 (М6Т) – авиабомба, имитирующая воздушную цель в пассивном радиолокационном и тепловом диапазонах, созданная для обучения личного состава ПВО и ВВС.