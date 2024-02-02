Войти
Ростех

Ростех представит на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии более 100 образцов вооружений

295
0
0
Источник изображения: Объединенная авиастроительная корпорация

Госкорпорация Ростех представит на Международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии свыше 100 образцов вооружений. В экспозицию войдет боевая и транспортная авиация, бронетехника, беспилотники, высокоточные боеприпасы, стрелковое оружие и другие разработки.

Центральным экспонатом станет тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) от Объединенной авиастроительной корпорации. Это глубоко модернизированная версия «транспортника» Ил-76МД, получившая новый двигатель, усовершенствованное крыло, «стеклянную кабину». Увеличена дальность его полета и грузоподъемность – он может перевезти до 60 тонн груза на расстояние до 4 тысяч километров, расход топлива снижен на 12-15%.

«World Defense Show – это молодая выставка, которая проводится всего второй раз, но уже стала одним из ключевых событий для производителей вооружений из разных стран. Государства Ближнего Востока и Северной Африки проявляют высокий интерес к вооружению и военной технике, которая доказала свои характеристики в реальных боевых действиях и показала превосходство над продукцией наших конкурентов. Этим параметрам сегодня соответствуют практически все продвигаемые нами образцы для ВВС, сухопутных войск, специальных подразделений. В этом году наша экспозиция будет включать более ста разработок – практически весь спектр современных вооружений российского производства», – заявил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

В частности, в Саудовской Аравии будет представлена боевая машина пехоты БМП-3 с динамической защитой. Она выпускается Курганмашзаводом холдинга «Высокоточные комплексы» и является одной из самых совершенных машин в своем классе. БМП-3 способна развивать скорость до 70 км/ч и преодолевать водные преграды. Она очень ценится за свою надежность, высокую мобильность и огневую мощь – 100-мм орудие способно вести огонь как обычными боеприпасами, так и управляемыми ракетами.

Также посетители увидят Т-90МС – экспортную версию лучшего в мире танка Т-90М, выпускаемого Уралвагонзаводом. Машина оснащена мощным 125-мм орудием, а также усиленной динамической защитой.

Традиционно широко представлено стрелковое оружие от Группы компаний «Калашников». Это автоматы «двухсотой» серии, АК-12, АК-15, АК-19 и АК-308 и новинки – пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 и снайперская винтовка Чукавина. Кроме того, большой интерес вызовет барражирующий боеприпас «КУБ», эффективность которого уже подтверждена реальным опытом применения. На выставке он представлен в экспортном варианте.

Средства противодействия беспилотникам также вошли в экспозицию. В частности, холдинг «Высокоточные комплексы» покажет систему контроля воздушного пространства, которая способна отслеживать одновременно до 20 летательных аппаратов, в том числе малоразмерные дроны, и определять их тип, высоту полета, дистанцию до них. Также компания привезла в Саудовскую Аравию зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-Э», противотанковый комплекс «Корнет» и высокоточный управляемый снаряд «Краснополь-М2» в калибре 155 мм.

Посетители смогут увидеть малогабаритный реактивный огнемет в термобарическом снаряжении МРО-А «Бородач», предназначенный для поражения живой силы, находящейся в зданиях жилой и промышленной застройки, в оборонительных сооружениях, а также в автомобильной и легкобронированной технике. При относительно малых калибре 72,5 мм и весе 4,7 кг он обладает высокой поражающей способностью.

Кроме этого, в Саудовской Аравии будут представлены авиационные бомбы специального назначения: П-50Т для обучения летного состава бомбометанию и М-6 (М6Т) – авиабомба, имитирующая воздушную цель в пассивном радиолокационном и тепловом диапазонах, созданная для обучения личного состава ПВО и ВВС.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
АК-12
БМП-3
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Искандер
Корнет
Краснополь
КУБ
ПКМ
Система поражения "Ратник"
Т-90 "Владимир"
Шмель РПО
Компании
Высокоточные комплексы
Курганмашзавод
ОАК
Ростех
Уралвагонзавод
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
Похожие новости
02.02.2024
Рособоронэкспорт вдвое увеличил присутствие России на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии
17.02.2023
"Ростех" впервые покажет на Ближнем Востоке снайперскую винтовку Чукавина
16.08.2022
В парке "Патриот" открывается форум "Армия-2022"
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
27.02.2017
Танковый прорыв: что IDEX 2017 принес России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.02 04:17
  • 58947
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.02 03:37
  • 1
О Черном море в свете СВО
  • 02.02 02:10
  • 8
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 01.02 19:24
  • 60
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 01.02 16:50
  • 390
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 01.02 15:41
  • 0
Амбиции Грузии на пути к НАТО: Перспективы и ожидания
  • 01.02 12:47
  • 3
Северный флот заявил о планах в 2024 году продолжить укреплять позиции в Мировом океане
  • 01.02 12:08
  • 0
«Force de frappe» в Европе
  • 01.02 03:22
  • 1
Названы преимущества подводных «Лад»
  • 01.02 03:16
  • 1
Первый мозговой чип Neuralink успешно установлен живому человеку
  • 01.02 03:11
  • 1
«Калашников» представит в Эр-Рияде изделия, испытанные в ходе СВО
  • 01.02 02:47
  • 1
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 01.02 01:43
  • 3
В KMZ заявили о готовности запустить серийное производство морских дронов
  • 01.02 00:10
  • 1
О назначении и возможном применении ВС РФ
  • 31.01 19:15
  • 2674
Как насчёт юмористического раздела?