Россия удвоила экспозицию отечественных вооружений на выставке World Defense Show 2024

Павильон для демонстрации самолета 5-го поколения СУ-75 Checkmate на авиакосмическом салоне Dubai Airshow 2021, 14 ноября 2021 года.

Ростех представит на выставке более 100 образцов, включая боевую и транспортную авиацию, бронетехнику, дроны, высокоточные боеприпасы, стрелковое оружие, другие разработки

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российские оборонные предприятия представят в два раза больше образцов вооружений и техники на международной выставке World Defense Show - 2024 по сравнению с 2022 годом. Мероприятие пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 4 по 8 февраля.

Международная выставка по обороне и безопасности World Defense Show проводится в столице Королевства Саудовская Аравия во второй раз. Организаторы рассчитывают, что в перспективе форум займет центральное место среди аналогичных мероприятий. Организатором единой российской экспозиции традиционно выступает "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех).

В преддверии форума глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщал, что по сравнению с 2022 годом масштаб российской экспозиции вырос вдвое, и "Рособоронэкспорт" представлен на всех возможных площадках выставки. По его словам, к продукции из России, "прошедшей проверку в условиях современного боя", большой интерес проявляют представители вооруженных сил и силовых структур Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока. Свои изделия на форуме представят более 20 предприятий ОПК России, среди них - концерн ВКО "Алмаз-Антей", "Специальный технологический центр", "Ремдизель", Ростех и входящие в нее "Высокоточные комплексы", ОАК и "Технодинамика".

Ростех представит на выставке более 100 образцов, включая боевую и транспортную авиацию, бронетехнику, дроны, высокоточные боеприпасы, стрелковое оружие, другие разработки. На стенде "Рособоронэкспорта" будут демонстрироваться современное вооружение и военная техника как входящих в Ростех "Уралвагонзавода", концерна "Калашников", НИИ "Вектор" и НИИ Стали, так и других российских производителей.

Также "Рособоронэкспорт" предложит технику для флота: автономный необитаемый подводный аппарат "Клавесин 1РЭ", катер на подводных крыльях "Сагарис" и модернизированный корвет проекта 20382 с новым радиолокационным комплексом "Заслон".

Центральным экспонатом российской экспозиции станет впервые демонстрируемый в Саудовской Аравии тяжелый транспортник Ил-76МД-90А(Э) от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех). Самолет выставлен на летном поле под открытым небом.

Кроме того, Россия представит на выставке проект перспективного истребителя 5-го поколения Су-75 Checkmate, модели истребителя поколения 4++ МиГ-35 и других современных российских самолетов. Посетителей ознакомят с зарекомендовавшим себя в Сирии и в СВО боевым вертолетом Ка-52, военно-транспортными и транспортно-боевыми вертолетами, различными авиаракетами и бомбами. В частности, инозаказчикам Ростех предлагает авиабомбы спецназначения П-50Т для обучения летного состава бомбометанию и М-6 (М6Т), имитирующую воздушную цель в пассивном радиолокационном и тепловом диапазонах для обучения расчетов ПВО.

"Роскосмос" впервые представит свою экспозицию на выставке. Гостям форума покажут скафандр "Сокол-КВ-2" (АО "Главкосмос"), который космонавты используют во время взлета, посадки, стыковки и расстыковки космического корабля.

В интерактивной форме будет представлена продукция предприятий госкорпорации, а также предоставляемые космические услуги. В частности, сенсорная панель LET’S GO TO SPACE позволит ознакомиться с российскими космодромами и ракетами-носителями, с помощью которых осуществляются пуски. Панель познакомит гостей форума с российскими спутниковыми платформами и возможностями российской орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли.

Кроме того, на форуме будет продемонстрирована трехмерная модель Международной космической станции и ее российского сегмента.

На открытой статической площадке российская сторона выставит комплексы с БПЛА "Орлан-10Е" и "Орлан-30" ("Специальный технологический центр", СТЦ). Также на форуме покажут зарекомендовавший себя барражирующий боеприпас "КУБ" в экспортном варианте. Из беспилотных новинок - недавно освоенной в производстве концерном "Калашников" комплекс с беспилотником СКАТ 350 М.

Средства противодействия беспилотникам также вошли в экспозицию. В частности, "Высокоточные комплексы" покажут Систему контроля воздушного пространства. Она способна отслеживать одновременно до 20 объектов, включая малоразмерные дроны, определять их тип, высоту полета, дистанцию до них на дальности от 200 м до 30 км. Также будет продемонстрирована система радиоэлектронного подавления малых БПЛА, в частности, "Изделие РБ-504П-Э".

Еще одна новинка - созданная специалистами НИИ "Вектор" (входит в "Росэлектронику" Ростеха) система противодействия БПЛА "Серп-ВС6". "Серп" способен обеспечить защиту объектов от беспилотников, в том числе быстролетящих FPV-дронов. Линейка устройств "Серп" способна прикрыть территорию от БПЛА в радиусе до 5 км и может эффективно бороться с роем дронов.

Для борьбы с морскими дрона "Алмаз-Антей" представит модернизированную версию установки "Комар", которая стала эффективным средством борьбы с беспилотными морскими дронами благодаря включению в состав установки ракет 9М120 1 типа "Атака".

От концерна "Алмаз-Антей" в сегменте систем ПВО большой дальности будет выставлена ЗРС С-400 "Триумф", в сегменте средней дальности - ЗРС С-350Е "Витязь", ЗРК "Викинг" (экспортная версия новейшего "Бук-М3") и "Бук-М2Э", и в малой дальности - модификации ЗРК "Тор". В сегменте ПВО сверхмалой дальности на форуме представят боевую машину стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО(Э)" на базе бронеавтомобиля КАМАЗ-4386 и зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска-М1".

На стенде "Высокоточных комплексов" будут представлены переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) "Верба" и "Игла-С", а также зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1М", предназначенный для защиты военных и административно-промышленных объектов и районов от БПЛА, пилотируемой авиации, крылатых, оперативно-тактических ракет и высокоточных боеприпасов. Также будет представлен морской "Панцирь-МЕ" для вооружения кораблей.

На выставке также можно будет увидеть модели различных радиолокационных станций: "Гамма-С1ТЕ", "Подлет-К1КЕ", "Каста-2Е2", вертолетный комплекс радиолокационной разведки наземных целей 1К130Е и специализированная РЛС наблюдения космических объектов "Сула". Она позволяет отслеживать спутники, космический мусор и другие объектов на орбите на дальности до 6 тыс. км.

Мировой премьерой станет демонстрация бронемашины спецназначения ЗА-СпН "Титан" класса MRAP с дистанционно-управляемым боевым модулем. Также среди российской бронетехники в Саудовской Аравии покажут БМП-3 с динамической защитой, танк Т-90МС, защищенный санитарный автомобиль тактического звена ЗСА, бронеавтомобили "Спартак" и "Тайфун-К". НИИ стали представит комплексную защиту бронетехники, модернизированную по опыту СВО.

Из образцов оружия и экипировки для пехоты интерес представляют снайперские винтовки СВЧ и Bespokegun Raptor, автоматы АК-12, АК-15, АК-19 и АК-308, пистолет ПЛК, пистолет-пулемет ППК-20, малогабаритный огнемет с термобарической боевой частью МРО-А "Бородач", а также комплекты экипировки ВКПО 3.0 от концерна "Калашников".

Высокоточное российское оружие будет представлено широкой линейкой комплексов: от противотанкового "Корнета" и 155-миллиметрового управляемого снаряда "Краснополь-М2" до оперативно-тактического ракетного комплекс "Искандер-Э".