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ТАСС

Россия представит более 200 перспективных вооружений на выставке IDEX-2023 в Абу-Даби

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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Источник изображения: © Елена Карьгина/ТАСС

Российскую делегацию возглавит заместитель председателя правительства - министр промышленности и торговли Денис Мантуров

АБУ-ДАБИ, 20 февраля. /ТАСС/. Международная оборонная выставка IDEX-2023 открывается в понедельник в Абу-Даби. Как сообщили в Рособоронэкспорте (РОЭ, входит в госкорпорацию "Ростех"), несколько образцов военной техники и вооружения предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ планируют представить на выставке впервые.

Всего в рамках организованной компанией единой российской экспозиции, которая расположится в отдельном павильоне, планируется показать иностранным партнерам более 200 перспективных образцов для всех видов вооруженных сил. Кроме того, на полях выставки планируются переговоры российской делегации с представителями силовых ведомств стран Ближнего Востока. Также РОЭ проведет в российском павильоне публичные презентации вооружения и военной техники.

В объединенном павильоне "Рособоронэкспорта" свою продукцию представят ведущие оборонно-промышленные предприятия и холдинги России, среди которых концерн ВКО "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод", концерны "Калашников", "Высокоточные комплексы", "Технодинамика", "Швабе", "Росэлектроника" и Ульяновский патронный завод.

Российскую делегацию возглавит заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Впервые за рубежом будут продемонстрированы высокоточная снайперская винтовка ORSIS 12,7 и огнемет в термобарическом снаряжении МРО-А. Натурный образец снайперской винтовки Чукавина концерна "Калашников" также будет впервые показан на зарубежной выставке.

Кроме того, впервые на Ближнем Востоке госкорпорация "Ростех" продемонстрирует потенциальным заказчикам управляемую ракету класса "воздух-поверхность" "Изделие 305Э" и реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С". Это же касается 30-миллиметрового осколочно-фугасного зажигательного боеприпаса ЗУОФ23 с возможностью дистанционного подрыва, многократно превосходящего по эффективности штатный выстрел.

Еще одной региональной новинкой станет экспортный вариант барражирующего боеприпаса, применяющегося в ходе спецоперации на Украине, - дрон-камикадзе "КУБ-Э". Посетителям покажут и самые современные образцы автоматов: 5,45-мм АК-12, 7,62-мм АК-15 и 5,56-мм АК-19. Все они, подчеркивают в "Калашникове", будут выставлены в текущем исполнении, учитывающем их опыт боевого применения.

Кроме того, будет представлен широкий спектр российских средств ракетно-артиллерийского поражения, включая оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-Э", противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-С" и "Корнет-ЭМ". Авиация будет представлена моделями легкого тактического самолета Checkmate и военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А(Э), боевыми вертолетами Ка-52Э и Ми-28НЭ, а также военно-транспортным Ми-171Ш.

Бронетехника будет представлена танком Т-90МС, бронетранспортером БТ-3Ф, боевой машиной пехоты БМП-3М, тяжелой огнеметной системой ТОС-1А, боевой машиной поддержки танков "Терминатор" и легким плавающим танком "Спрут-СДМ1". Все эти образцы, подчеркивают в "Рособоронэкспорте", уже хорошо зарекомендовали себя в регионе и прошли проверку в ходе реальных боевых действий против террористических формирований.

На выставке партнерам будет также презентован широкий спектр зенитных ракетных систем и комплексов различных дальности и назначения, среди которых С-400 "Триумф", "Антей-4000", С-350Е "Витязь", "Викинг" и "Тор" разных модификаций.

В рамках деловой программы российская делегация планирует провести встречи и переговоры с представителями вооруженных сил и других силовых ведомств ОАЭ и стран Ближнего Востока. Кроме того, ожидается обсуждение проектов по индустриальному партнерству с ведущими производителями оборонной продукции региона.

На второй день выставки посетителям российского павильона представят 57-миллиметровый многофункциональный дистанционно-управляемый боевой модуль АУ-220М и легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т, натурный образец которого будет представлен на статической стоянке. Днем позже планируются презентации "Современное стрелковое оружие российского производства" и "Эшелонированная система нестратегической противоракетной обороны". 

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Страны
ОАЭ
Россия
Украина
Продукция
2С25 Спрут-СД
Checkmate
АК-12
АУ-220М
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БМП-3М
БТ-3Ф
Ил-476
Ил-76
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