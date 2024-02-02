Взрослых не нашлось. Байден забыл о дипломатии и совершил ошибку на Украине (The American Conservative, США)

Женщина проходит между могилами солдат во время похорон Геннадия Ковшика, который был убит на передовой на востоке Украины. 16 февраля 2023 года.

TAC: администрация Байдена забыла о дипломатии и подорвала авторитет США

При администрации Байдена США забыли искусство дипломатии и выстраивают внешнюю политику на применении силы, пишет TAC. Вместо того чтобы подтолкнуть Киев к переговорам, Вашингтон настоял на продолжении боев. Это неразумное решение ударит и по самой Америке.

Алекс Литтл (Alex Little)

Давние заявления администрации Байдена о том, что “у власти в Вашингтоне снова взрослые”, сегодня кажутся пустословием, поскольку США лишь увековечивают разрушительные конфликты за рубежом вместо того, чтобы разрешать их. Страдает при этом не только дипломатический авторитет Америки, но и все, оказавшиеся в центре этих бесконечных войн.

Последний пример мы наблюдали не далее, чем в этом месяце: президент Байден в одностороннем порядке распорядился об авиаударах по Йемену, когда хуситы атаковали корабли в Красном море в отместку за ситуацию в секторе Газа. Он оправдал эти бомбардировки тем, что действия хуситов поставили под угрозу торговлю и свободу судоходства.

Однако авиаудары еще больше расшатали весь регион. Впоследствии Иран нанес ответный удар, выпустив баллистические ракеты по американским объектам на севере Ирака руками своих марионеток. После этого ядерный Пакистан, крупный получатель американской военной помощи, ударил по предполагаемым укрытиям боевиков на территории Ирана, спровоцировав, в свою очередь, налет беспилотников по американской базе, в результате чего погибли трое военнослужащих. Эти события доказывают, что конфликты на Ближнем Востоке лишь ширятся, а не утихают, и после вмешательства США в регионе началась цепная реакция.

Столкнувшись с перспективной мирового конфликта, Вашингтон по умолчанию прибегает к милитаристскому ответу: отправляет оружие, запускает ракеты или выдвигает ультиматумы. Однако эти “решения” нередко ничего не решают и, более того, всякий раз рискуют разжечь еще больший пожар. США пора скорректировать курс и воспользоваться своим мощным дипломатическим капиталом, которым они пренебрегают.

Американцы в курсе глубинных проблем внешней политики Вашингтона. Опросы, проведенные за последние несколько лет организациями “Неравнодушные ветераны Америки” и YouGov, показали, что 42% американцев хотели бы снизить военное вмешательство за рубежом, 52% против того, чтобы президент отправлял больше войск на Ближний Восток и лишь 15% американцев поддерживают увеличение военной и финансовой помощи Украине.

Однако несмотря на тягу простых американцев к сдержанности, Вашингтон, напротив, выстраивает свою внешнюю политику на применении силы.

На Ближнем Востоке такие усилия тщетны. Как отмечает Трита Парси из Института имени Квинси, своей цели — вновь открыть ключевые маршруты Красного моря для международного судоходства — Вашингтон не достигнет, поскольку эскалация напряженности с хуситами, наоборот, развязала группировке руки и позволила еще сильнее нарушать международное судоходство. Несмотря на заявления хуситов о том, что нападения на корабли в Красном море прекратятся, когда в секторе Газа будет достигнуто соглашение о прекращении огня, США повысили ставки и устроили новый виток насилия в регионе.

Бомбардировки Йемена не только не привели ни к какому сдерживанию, но и закрепили за хуситами статус борцов за дело Палестины.Тому уже был прецедент: хуситы осмелели и после того, как Саудовская Аравия и другие арабские страны вмешались в разгоревшуюся в стране гражданскую войну в 2015 году, когда повстанцы захватили столицу Сану.

Вашингтону следует отказаться от такой тактики и вместо этого работать с Израилем по линии дипломатии, чтобы заложить основу для долгосрочного прекращения огня в секторе Газа. После кровавого нападения 7 октября 2023 года Израиль вправе защищаться. Однако его противник глубоко окопался, и его трудно искоренить полностью. Тем временем погибло более 25 000 палестинцев, из которых более 10 000 — дети, а 1,9 миллиона человек лишились крова. США и Израиль должны признать, что стабилизация в регионе возможна лишь дипломатическими средствами.

Вашингтонские элиты лишь недавно смирились с тем фактом, что только дипломатия сможет положить конец российско-украинскому конфликту. Это случилось лишь после провала летнего контрнаступления Киева, которое завершилось крайне скромным территориальным продвижением — ценой большой крови ВСУ.

Увы, дипломатических стимулов у Москвы заключать мирное соглашение поубавилось: Украине не удалось одержать верх, и теперь Москва считает, что у нее есть и подходящий момент, и импульс для победы. В начале конфликта перспектив для мира было гораздо больше. Сам Зеленский подтвердил, что Украина была готова принять нейтралитет в обмен на “гарантии безопасности”. Но члены НАТО под началом США не дали Киеву вести переговоры, а убедили Украину сражаться “столько, сколько потребуется”.

Вашингтон действительно помог бы Украине, втолковав Киеву, что продолжение боевых действий не принесет долгосрочного процветания. Президент Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров заявили, что открыты для мирных переговоров — при условии, что Украина станет нейтральным государством и не будет стремиться в НАТО. Украина же, со своей стороны, настаивает на мирном плане из десяти пунктов, но при этом отказывается даже обсуждать его с Россией. США играют значительную роль в оборонительных усилиях Украины и имеют все возможности и рычаги, чтобы подтолкнуть Киев к компромиссу с Россией.

После Второй мировой самыми громкими внешнеполитическими успехами Америки были отнюдь не войны, а достигнутые умелыми дипломатами мирные соглашения.

Решение президента Ричарда Никсона в 1972 году преодолеть вашингтонское отвращение к Пекину привело к решительному прорыву в американо-китайских отношениях. Решение Никсона положило конец 25-летней изоляции Китая от Запада и заложило основу для нормализации дипломатических отношений президента Картера с Пекином в январе 1979 года. Руководство Никсона позволило США наладить отношения и способствовало сближению с Китаем. Помимо прочего, это помогло нагнести давление, столь необходимое для прекращения холодной войны с Советским Союзом.

Более свежий пример успешной американской дипломатии — ядерная сделка с Ираном или Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). После целых 20 месяцев переговоров это знаковое соглашение убедило Тегеран ограничить свою ядерную программу и одобрить график постоянных инспекций. Однако после решения администрации Трампа выйти из соглашения иранский ядерный кризис усугубился, и теперь Тегеран обладает достаточным количеством делящегося материала для создания ядерного оружия. В настоящее время потенциальный конфликт между США и Ираном все вероятнее.

Президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен эффективной дипломатии отнюдь не способствуют. Инстинктивное стремление Байдена положить конец войне в Афганистане не привело ни к сдержанности, ни к дипломатии в конфликтах за границей. Наоборот, Байден сделал обратное, поставив перед Израилем и Украиной максималистские цели, которые не только привели к массовой гибели и страданиям, но и поставили под угрозу американские интересы в этих регионах.

Блинкен с его дипломами Гарварда и Колумбийского университета слывет асом дипломатии, но оказался ничуть не лучше. Он провалил важные переговоры с китайцами в Анкоридже на Аляске в 2021 году. Вместо того, чтобы снизить напряженность, та встреча лишь усугубила антиамериканские настроения в Китае и поставила страны на путь двусторонней напряженности.

Кроме того, неудачный подход Блинкена к ситуации в секторе Газа завел конфликт в крайне острую стадию, а огромное дипломатическое влияние Вашингтона пропало втуне.

Поскольку конфликты бушуют на Ближнем Востоке и в Европе, мир ждет от США поддержки и лидерства. Увы, Вашингтон главным средством взаимодействия считает американский милитаризм, и это лишь усугубило напряженность. Вопреки всем своим посулам администрация Байдена последовательно убеждает нас, что искусство дипломатии Вашингтон благополучно позабыл. И сейчас мы оказались в опасном положении.

Алекс Литтл — магистр искусств, окончил Технологический институт Джорджии, специализируется на делах России и Средней Азии