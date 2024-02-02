Премьер Бельгии заявил, что €50 млрд от ЕС для Украины пойдут на оружие и выплаты учителям

Александер Де Кроо отметил, что саммит Евросоюза должен обеспечить компромисс всех 27 стран-членов в деле обеспечения долгосрочной бюджетной помощи Украине при соблюдении прозрачности расходования средств

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Саммит Евросоюза должен обеспечить компромисс всех 27 стран-членов в деле обеспечения долгосрочной бюджетной помощи Украине на сумму €50 млрд при соблюдении прозрачности расходования средств, которые пойдут на оружие и зарплаты учителям.

Об этом заявил премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Бельгии Александер Де Кроо по прибытии на экстренную встречу на высшем уровне.

"Сегодня экстренный саммит, и на нем мы обсуждаем вопрос, как мы поддержим Украину. Как Украина будет покупать оружие, в котором она нуждается, и как она будет выдавать зарплаты своим учителям. Поэтому компромисс 27 стран ЕС имеет ключевое значение. На прошлом саммите [в декабре] было согласие 26 стран, сейчас очень важен компромисс всех 27", - сказал глава правительства, выразив надежду, что его венгерский коллега Виктор Орбан теперь поддержит это предложение.

Вопросы транспарентности

"Есть законные вопросы о транспарентности, о том, чтобы деньги расходовались целевым образом, но это общие вопросы при распределении денег ЕС, требования, которые должны быть выполнены", - отметил он.

В то же время Де Кроо намекнул, что решение о выделении денег Украине может быть принято даже без согласия Венгрии: "Мы должны достичь компромисса с 27 членами ЕС в комнате [переговоров] или без". По его словам, 26 государств "полны решимости добиться решения этого вопроса".

Как указал глава правительства, предложенное Еврокомиссией увеличение долгосрочного бюджета ЕС на период до 2027 года включает "не только помощь Украине, но и решение проблемы миграции и других насущных вопросов".

Между тем он в своей речи ни разу не назвал ни точную сумму средств, которые ЕС намерен заложить в свой бюджет для Киева, ни процедуру их перечисления (будет ли выделение денег оцениваться ежегодно, как того требовал Орбан), ни порядок финансирования этих новых расходов Евросоюза (будут ли это еврозаймы, новые бюджетные взносы стран ЕС либо привлечение каких-то иных денег).

Требования фермеров

Де Кроо также пообещал "обсудить требования фермеров на саммите ЕС".

"Вы видите, что в Брюсселе проходят крупные акции протеста фермеров. Мы должны обсудить эти вопросы на саммите. Их озабоченности частично обоснованы. Климатический переход - это ключевая задача ЕС. Аграрии приложили огромные усилия, чтобы адаптироваться к этому, и нам нужно, чтобы они оставались нашими партнерами по дискуссии об этом", - сказал глава правительства.

Он отметил, что Еврокомиссия, в частности, уже готова по просьбе государств ЕС отложить на год требование к фермерам оставлять не менее 4% своих земель под паром для обеспечения биоразнообразия в сообществе.

На акции протеста, приуроченные к саммиту ЕС, в Брюссель доставлены свыше 1 тыс. тракторов. Манифестации проходят мирно, митингующие не пытаются блокировать движение в городе или прорваться к зданию Европейского совета, где начался саммит. Там в настоящий момент нет ни одного трактора.