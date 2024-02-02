«Категорически осуждаем агрессию против Йемена»: постпред РФ при ООН высказался о действиях США на Ближнем Востоке

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Совет Безопасности ООН так и не смог выступить с резолюцией, осуждающей действия США по разжиганию конфликтов на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил постоянный представитель Российской Федерации при ООН и Совбезе ООН Василий Небензя.

По утверждению дипломата, американская делегация в Совбезе блокирует любые начинания по вопросу прекращения вооруженного насилия израильской армии в секторе Газа. Фактически США потворствуют Израилю, применяющему принцип «коллективного наказания» палестинского народа за действия ХАМАС.

Следствием такой беспомощности Совбеза ООН становится и дальнейшая эскалация конфликтов в ближневосточном регионе. Например, США и Великобритания уже предприняли агрессивные действия против Йемена, которые заставляют нас вспомнить о других военных преступлениях западных стран в Югославии, Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии, других государствах.

Категорически осуждаем агрессию против Йемена, предпринятую без соответствующих санкций Совбеза ООН

- заявил постпред РФ при международной организации.

Напомним, что США и Великобритания продолжают наносить ракетные удары по территории суверенного Йемена. Формально объясняя это мнимой заботой о безопасности судоходства в Красном море, фактически эти страны решают собственные цели в регионе, стремясь обеспечить свое доминирование и поддержать союзный Израиль, из-за действий которого в отношении палестинского народа йеменские хуситы и приступили к перехвату израильских судов.