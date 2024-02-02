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ТАСС

Нуланд заявила, что боеприпасы GLSDB уже направляются в зону боевых действий на Украине

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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Источник изображения: Максим Никитин/ ТАСС

Их дальность полета составляет до 150 км

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Высокоточные управляемые реактивные снаряды GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) с дальностью полета до 150 км уже направляются в зону боевых действий на Украине. Об этом заявила журналистам в Киеве заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"США продолжают оказывать Украине поддержку, в частности новые инвестиции, новые системы вооружения, такие как Small Diameter Bomb, которые уже едут на фронт. А также восстановление оборонной промышленности для обеспечения длительной борьбы", - приводит слова Нуланд агентство РБК-Украина.

Ранее Нуланд встретилась с украинскими премьером Денисом Шмыгалем, главами МИД и Минобороны Дмитрием Кулебой и Рустемом Умеровым.

Во вторник пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что не готов уточнить сроки поставок этих боеприпасов и США "оставляют за Украиной право говорить о поставках".

Осенью 2022 года компания Boeing обратилась к администрации США с предложением приобрести у нее и поставить Украине снаряды GLSDB, производимые совместно со шведской военно-промышленной компанией SAAB. Ожидалось, что Киев получит их весной 2023 года. В феврале прошлого года газета Politico сообщила, что поставка будет осуществлена к концу 2023 года. В ноябре 2023 года источник агентства Reuters в Пентагоне указал, что США "ожидают предоставления [Украине] этого ключевого потенциала в начале 2024 года после успешных" испытаний. 

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Страны
США
Украина
Продукция
GBU-39
Компании
Boeing
SAAB
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