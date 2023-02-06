Бомборакеты и среднее ПВО: США отправят Украине пакет помощи на $2 млрд

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины с бомбами GLSDB

Более $2 млрд военной помощи выделяют Украине США в рамках нового пакета, сообщил Пентагон. ВСУ получат две системы ПВО Hawk и высокоточные управляемые ракеты большой дальности GLDSB для ракетных систем HIMARS. «Газета.Ru» изучила, какую военную поддержку Киев получит от Вашингтона.

Новый пакет военной помощи США Украине составляет $2,175 млрд. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер, передает Reuters.

«Пакет помощи Украине включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны, обычные ракеты и ракеты большой дальности»,- заявил генерал.

В рамках пакета помощи Киев получит две системы ПВО Hawk, высокоточные управляемые ракеты и дальнобойные ракеты для систем залпового огня HIMARS - GLSDB. Кроме того, ВСУ отправят дополнительные 155-мм артиллерийские и 120-мм минометные снаряды, 190 крупнокалиберных пулеметов, 181 машину с противоминной защитой, 250 противотанковых комплексов Javelin, две тысячи противотанковых ракет и снаряжение для зимы.

MIM-23 HAWK - войсковой зенитный ракетный комплекс средней дальности. Предназначен для поражения целей на дальности от 1,5 до 35 км и на высоте 60-18 тыс. метров.

Bloomberg сообщает, что ракеты GLSDB могут применяться для создания гибридного оружия дальностью до 150 км, сочетающего два устройства: авиабомбу малого диаметра весом 113 кг, управляемую спутниками GPS - GLSDB, и пусковые установки HIMARS, уже эксплуатируемые украинскими войсками.

По сути, это гибрид бомб с ракетами.

GLSDB запускается из наземных ракетных комплексов M270 и M142 HIMARS. Данный вид оружия был создан в результате модифицирования бомбы малого диаметра, к которой добавили ракетный двигатель. По данным агентства, снаряды будут закупаться ВВС США у компании Boeing.

Согласно сайту компании SAAB, которая производит GLSDB вместе с Boeing, эти боеприпасы управляются по GPS, могут продираться через электронные помехи и используются в любых погодных условиях. Бомбы эффективны против бронетехники. GBU-39, которая функционирует как боеголовка GLSDB, имеет небольшие складные крылья, которые позволяют ей пролететь более 100 км, если ее сбросить с самолета, и точно поражать цели диаметром 1 метр.

При этом, согласно официальным заявлениям, Соединенные Штаты не собираются передавать Киеву ракеты ATACMS дальностью около 300 км, которые председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса Майкл Маккол предлагал использовать для нанесения ударов по Крыму.

Пентагону потребуется около девяти месяцев, чтобы передать снаряды Киеву.

В WSJ сообщалось, что Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи киевским властям 3 февраля. Предполагается, что в его состав войдут противопехотные мины Claymore, снаряды Excalibur и вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot.

«Мы будем поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется», - заявляла 2 февраля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

США в общей сложности в рамках военной помощи Украине выделили уже $27 млрд, сообщила 1 февраля газета The Wall Street Journal.

Пока не привело к «буму среди подрядчиков Пентагона» - из-за сбоев в цепочке поставок, жестких регуляций рынка труда и процесса закупок вооружений, который может растягиваться на годы.

Производители оружия и снарядов пытаются отреагировать на военный спрос, однако пока им это не удается.

Причиной тому - временной разрыв между заявлениями Пентагона о размере военной помощи Украине и фактическими объемами трат на закупки. Например, пока Минобороны Соединенных Штатов заключило контракты с производителями оружия менее чем на $10 млрд.

Кроме того, исполнительный директор Raytheon Грег Хейс подчеркивает, что ВСУ «очень быстро» расходуют боеприпасы. В частности, к декабрю прошлого года ВСУ потратили то, что США производили в течение 13 лет.

Петр Николаев