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Соединенные Штаты, противореча собственным многочисленным заявлениям о нежелании дальнейшей эскалации конфликта на Украине, продолжают снимать все новые ограничения на предоставление Киеву новейших видов вооружений, которыми ВСУ способны, и непременно будут, наносить удары вглубь российских территорий. Вызвано это, очевидно, как нарастающими неудачами украинской армии, так и нежеланием Конгресса США пойти навстречу администрации Байдена в части выделения 61 млрд долларов военно-финансовой помощи Киеву.

При этом Пентагон не скрывает, что использует конфликт на Украине в том числе для испытаний в реальных боевых условиях некоторых видов вооружений, в том числе ранее не применявшихся армией США. Таковыми станут модифицированные боеприпасы GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), разработанные совместно американской корпорацией Boeing и шведской компанией Saab Group. Бомбы малого диаметра (SDB) наземного базирования, очередное испытание которых накануне завершило Министерство обороны США, могут быть поставлены на Украину в ближайшее время в рамках контракта, заключенного с Киевом в прошлом году, о чем ранее сообщило «Военное обозрение».

Главным преимуществом данных боеприпасов, которые запускаются из РСЗО M270 и M142 HIMARS, считается их низкая стоимость, что достигается в основном за счет использования подлежащих списанию в армии США ракетных двигателей реактивных снарядов М26. В сравнении с баллистическими ракетами ATACMS по цене более одного миллиона долларов и даже снарядами GMLRS за 168 тыс. долларов, служащая боевой частью GLSDB авиабомба GBU-39 обходится Пентагону в 40 000 долларов. В окончательную стоимость боеприпаса добавляется остаточная цена реактивного двигателя и незначительные расходы на работы по сборке. Кроме того, у Пентагона скопился излишек бомб SDB, оставшихся после скоропостижного завершения войны в Афганистане.

Первые успешные испытания переделанной для наземных пусков «авиабомбы малого диаметра» от «Боинг» были проведены в 2015 году. На демонстрации 2017 года GLSDB поразила движущуюся цель на расстоянии 100 километров, а в 2019 снаряд пролетел 130 километров. Правда, поражена была цель на море. При этом заявленная дальность полета GLSDB достигает 150 км, что в два раза больше, чем у реактивных снарядов GMLRS РСЗО M270 и M142 HIMARS, состоящих на вооружении ВСУ. Снаряд также можно запускать из собственного пускового контейнера.

Помимо повышенной дальности, модифицированный ракетный боеприпас обладает и другими преимуществами по сравнению со стандартными боеприпасами американских РСЗО. Типичные ракеты MLRS летят по баллистической траектории, SDB с ракетным двигателем может быть запущена на высоту и планировать по выбранной траектории. После отстыковки от двигателя GLSDB разворачивает крылья и направляется к цели, используя инерциальную лазерную головку самонаведения SAL, дополненную спутниковой навигацией GPS/INS. Ракета постоянно маневрирует, что затрудняет ее обнаружение и поражение силами ПВО.

Помимо высокой точности наведения на цель, GLSDB способна осуществлять 360-градусный охват для больших и малых углов атаки, облет местности для поражения труднодоступных целей или возврата к цели позади отстыкованной ракеты-носителя. В обратном направлении усовершенствованный снаряд способен поражать цель в 70 километрах против направления выстрела.

Пока неизвестно, в каком количестве новые боеприпасы поступят из США на Украину. Накануне американское издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что первую партию GLSDB ВСУ могут получить уже сегодня, 31 января. Это будет первый экспорт и первое боевое применение комплекса GLSDB. Очевидно, что наличие недорогих модифицированных бомб с ракетными приводами на складах Пентагона позволяет беспрепятственно отправлять их для ВСУ без согласования допфинансирования в Конгрессе. Как не вызывает сомнений и то, что украинские националисты, как это было в предыдущих случаях, незамедлительно начнут применять GLSDB для нанесения ударов по гражданским объектам и мирным жителям на территории России.