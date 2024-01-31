США бросили Украину. И дело не только в нулевых шансах Киева на победу (Kayhan, Иран)

Kayhan: для Запада Израиль оказался важнее Украины

Для Запада война на Ближнем Востоке и судьба Израиля оказались гораздо важнее исхода конфликта на Украине, пишет Kayhan. Киев уже проиграл, а Вашингтон не желает делать ставку на аутсайдера. Но это не самое главное. Есть еще кое-что, что заставило США принять решение в пользу Израиля.

Первое. Сегодня мир является свидетелем особого типа войны, который сравнительно редко встречается в истории войн. Однако опыт и Первой, и Второй мировых войн сыграл свою роль в формировании этого типа войны. Некоторые считают Иран и израильский режим главными осями этой войны, но в ней есть и другие игроки, от Европы и США до ряда арабских стран и Египта, но при этом уровень конфликтности между всеми сторонами не обязательно одинаков. В этом типе войны мы видим форму классических и симметричных, но в то же время – асимметричных войн, массированных воздушных бомбардировок и массовых убийств, а также убийств целенаправленных. Но при этом идет война в сфере СМИ и словно соревнование в способах террора и вандализма. Своеобразные "управляемость" и "сокрытия" можно увидеть во всех проявлениях этой войны, за исключением основного театра военных действий, наблюдаемого в секторе Газа; вероятно, если война будет "открытой", то это будет иметь слишком тяжелые последствия. Тогда война выйдет из-под контроля основных действующих игроков, и вернуть этот контроль быстро и просто уже не удастся. В любом случае, война приобрела сразу широкий масштаб и размах, и этот масштаб будет только увеличиваться с каждым днем. По словам Стивена Уолта, обозревателя "Файнэншл Таймс", такая война, даже если она не станет в итоге третьей мировой, будет, так или иначе, иметь широчайший отклик и значительные последствия во всем мире…

Второе. Когда в конце февраля 2022 года начался конфликт между Россией и Украиной, то почти все эксперты сошлись во мнении, что мир после него уже будет отличаться от того, который был до него. Некоторые на Западе посчитали, что вероятными последствиями этого конфликта будут распад Евросоюза и значительное ослабление НАТО, и они были весьма обеспокоены изменением и "перестроением" нынешнего миропорядка в пользу Востока. Потому Запад также ввязался в этот конфликт, задействовав всю свою мощь и ресурсы, ценой отказа от собственных выгод, ради Украины, полагая, что ему удастся управлять этим конфликтом, самому напрямую в нем не участвуя.Однако оказалось, что цена, которую приходится платить Западу за подобную форму участия в конфликте, будет непомерно высокой. С началом же войны в секторе Газа украинский конфликт "вдруг" стал терять для Запада свое первоначальное значение, и он начал постепенно отказывать в поддержке Зеленскому и его стране, по крайней мере, сокращая масштабы и размеры этой поддержки... И почти дня не приходит, чтобы мы не слышали от украинских чиновников и военных, что в такой ситуации "они не смогут продолжать воевать". Оказалось, что все разговоры об угрозах Евросоюзу, НАТО, в случае победы СВО России на Украине и его стране, оказались именно не более, чем разговорами!

Мы хотим объяснить значение войны в секторе Газа для Запада и тем самым сказать, что судьба этой войны и судьба Израиля для Запада гораздо важнее исхода конфликта на Украине и судьбы Зеленского. Но здесь сразу возникает важный вопрос: если исход конфликта на Украине, как многие вначале посчитали, напрямую связан с ослаблением НАТО, чреват распадом Евросоюза и перестройкой всего миропорядка, то к чему же тогда должна привести война в секторе Газа и почему ее исход для Запада намного важнее судьбы конфликта на Украине?

Третье. Прежде всего, нужно вспомнить, что, возможно, война в секторе Газа и не была бы столь важна для всех стран Запада, вовлеченных в конфликт на Украине, но это было бы до тех пор, пока в войну в секторе Газа не втянулась Америка. На данный момент война в секторе Газа и война против Израиля для Запада важнее Украины по ряду причин. Одной из причин является сам по себе отказ от помощи в прежних размерах и объемах, который мы видим в отношении Украины. Военная инфраструктура Украины почти полностью выведена из строя, а также в ходе конфликта изменилась и возрастная структура ее населения. Речь о том, что Украина, о чем уже говорили в Министерстве обороны этой страны, почти не имеет резервистов до 40 лет, и потому вынуждена отправлять на фронт либо солдат-срочников, которые воевать не умеют, либо в полном смысле слова, стариков. Президент Украины, начиная с 7 октября прошлого года, не раз и не два, а уже десятки раз повторил, что с началом войны в секторе Газа "Америка и Европа бросили нас, и уже не помогают так, как раньше". Это само по себе является атрибутом истинного значения Украины для Запада, о чем говорилось выше. Украина уже проиграла, а Запад не желает делать ставку на проигравшего! И стоит ли тратить на проигравшего столько денег?!

Чтобы не сомневаться, достаточно ознакомиться с украинскими репортажами и новостями, которые передаются в последние недели и даже месяцы. В эти дни, когда публикуется репортаж и новость об Украине, лейтмотивом становится уже не финансовая помощь и вооружение, не то, сколько миллионов или миллиардов долларов и евро израсходовано на Украину, сколько танков или ракет ей передано, а "острая нехватка сил и вооружения" в связи с прекращением поддержки Запада, "наступление российской армии" (которое пока даже не началось!), и отсутствие сомнений в поражении Украины "в подобной ситуации". Некоторые аналитические центры на Западе уже назвали наступивший 2024 год "катастрофическим" для Украины, но эти предупреждения и прогнозы никак не повлияли на изменение подхода к конфликту на Украине со стороны Запада, никак не отражаются на том, что Запад продолжает говорить о неизбежности сокращения масштабов помощи Украине. Бессмысленность дальнейшего противостояния на Украине и провал Зеленского, однозначная трактовка такого подхода Запада (поворот спиной к Зеленскому и Украине) будут, казалось бы, достаточным ответом на вопрос, почему Израиль для Запада важнее. Но мы полагаем, что основная причина заключается не в этом.

Основная причина – в том значении, которое имеет для Запада, в особенности, для США, проблема Израиля. Кто-то утверждает, что поддержка Израиля имеет для западных стран идеологические причины. По словам обозревателя "Вашингтон Пост", движущим мотивом для администрации Байдена, вступившего в противостояние в Газе и Йемене, является идеология, а не экономика и не защита мировой торговли. Но все не может определяться только идеологией. Израильский режим важен для США сразу по нескольким причинам. Очевидно, что в настоящей ситуации пришлось выбирать между Западом и Украиной. И Америку заставило выбрать множество обстоятельств, начиная от гигантского влияния сионистского лобби на власти и все благосостояние Америки и также ряда западных стран, и заканчивая неизмеримыми последствиями краха Израиля в целом регионе. Вы только представьте, что произойдет в регионе в случае провала в войне правящего режима Израиля? Как изменится баланс сил в пользу осей арабского Сопротивления, от движения "Хезболла" в Ливане до хуситов в Йемене? Какой вес и влияние приобретет тогда Иран? Все это категорически неприемлемо для Америки, и тому есть множество свидетельств и доказательств.

Четвертое. Как говорят квалифицированные менеджеры, чтобы осознать значение проблемы, нужно оценить все затраты и выгоды, посчитать, так сказать, "цену вопроса". То есть, должно быть видно, сколько на "проблему" было потрачено, и, главное, сколько выгод принесет решение проблемы для тратящего. Ведь "сумма расходов" тоже может показать значение вопроса. На Украину Запад тратил деньги только в течение без малого двух лет и утверждает, что уже "устал", тогда как в течение тех 75 лет, начиная с момента, когда США и Великобритания одобрили в ООН появление "государства Израиль", они истратили на него многие миллиарды долларов. И ни разу не было заявлено о том, что Запад "устал" от израильской проблемы! Но ошеломляющие затраты заключались не только в деньгах и экономике. Давайте выразимся яснее. Во сколько обошлось Америке создание и лживое обоснование необходимости создания "государства Израиль" в масштабах всех оккупированных территорий, а затем – поддержка израильского апартеида, и политически, и экономически и т.п.? И сколько миллионов человек погибло, пропало без вести, осталось без крыши над головой за эти 75 лет? Сколько войн это уже вызвало, давайте вспомним: 1952, 1956, 1967, 1973 и 1982 годы! Это только за ХХ век. А уже в наш век, разве запуск такого дорогостоящего проекта, как ИГИЛ*, не был направлен на "охранение" безопасности Израиля? Почему бойцы так называемого ИГИЛ* не воевали в Израиле, а воевали в арабских странах? Сколько ущерба экономике и безопасности региона, даже всего мира, нанесла так называемая "защита" территориальной целостности Израиля? Вот издание "Экономист" говорит, что только последняя война в Газе и Красном море уже разрушила всю мировую экономику. Тем не менее, вопреки всему этому, мы слышим, как США и ряд европейских стран заявляют, что хотят создать военно-морскую коалицию и начать войну с йеменскими хуситами "во имя защиты Израиля", а также, что они не готовы оказать давление на Израиль, чтобы тот остановил боевые действия в Газе и жестокие убийства палестинцев. Материалы по геноциду и апартеиду в Палестине – на столе у судей Гаагского трибунала, но колоссальные средства, которые тратились и до сих пор тратятся на режим апартеида, разве не показывают значение этого режима для Запада и Америки? И никакой суд ни разу не выдавал ордеров на арест израильского премьер-министра… Только ослабление, даже еще не полный крах израильского режима уже резко изменит соотношение сил, не только в регионе, но и в мире, в пользу сил арабского Сопротивления и в пользу Ирана – а для Запада все это категорически нетерпимо и неприемлемо! Секрет привлечения всех возможностей Запада, арабских реакционных сил и глобального сионизма на передний план в этой войне заключается в том, что силу, которая именуется "исламом", так пока и не удалось победить. И потому Запад, скорее всего, несмотря на все потраченные миллиарды долларов и евро, все же смирится с поражением Украины и победой над НАТО, даже со всеми вытекающими отсюда геополитическими последствиями, однако он никогда не сможет смириться с победой великого Исламского фронта сопротивления.

*запрещенная в РФ террористическая организация, прим. ред.

Автор: Джафар Болури

Комментарии читателей:

Али Акбар

Есть такой народ, имя которому – "неверие", оно скрывается везде, может быть разных видов: арабским, еврейским, западным, восточным, но суть его одна, и потому не так важно, кто на корабле не обладающих истинной верой окажется капитаном. Пока их настраивает друг против друга конфликт интересов, но как только они заключат сделку о пределах признания интересов друг друга, мы сразу увидим их в одном окопе, на одном корабле, на одном фронте! Мы помним священную оборону Великого дела Исламской Республики в течение 8 лет войны с Ираком, и видели, как за Саддамом, который был просто пешкой, ополчился почти весь мир! Но тотальность ислама выкристаллизовывалась в Исламской Республике (Иран). Он до сих пор противостоит врагам, с победой Ислама эта борьба будет только ужесточаться. Именно это имел в виду великий Имам Хомейни, когда сказал – защита Исламской Республики даже важнее, чем долг обязательств перед Всевышним, потому как жертва в пользу Республики, это тоже жертва во имя победы и торжества Ислама. Миропожирающая Америка, с распадом Советского Союза возомнившая себя богом всех миров, не желает, чтобы над миром развевалось чистое знамя мусульманского мира, как точно заметил автор… Она пришла на поле битвы в Газу, но горе ей, ибо она не знает, что Великий Имам сказал – грядущий век станет веком победы угнетенных над угнетателями, среди которых высокомерный и ненавистный сионистский режим. И он уже не увидит следующий год. Да будет так!

Мостафа Мохаммад

Спасибо уважаемому автору, должен заметить, что согласен с представленным анализом, но за исключением последнего предложения. Позволю поделиться скромным мнением, что Запад, после Украины, подойдет все же к тому, что и на Израиль уже не будет никакого смысла тратить деньги

Али Хаджуи

Да благословит Всевышний душу нашего Великого Имама, который сказал, что великий дьявол и преступник – Америка, а Израиль – только ее прислужник. Америка и Европа ради сохранения утраченной репутации идут все на новые преступления, однако Господь обещал, что истина победит ложь!