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ТАСС

Патрушев: Запад не прекратит прокси-войну против РФ даже после "горячей фазы" на Украине

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

По словам секретаря Совбеза РФ, "неоднократно враг приходил с огнем и мечом" на Россию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Англосаксы не прекратят прокси-войну против России и после "горячей фазы" конфликта на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Позавчера, 27 января, мы торжественно отмечали 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мы отдаем дань памяти тысячам ленинградцев - рабочим, студентам, представителям научной и творческой интеллигенции, которые в годы Великой Отечественной войны встали на защиту родного города", - сказал Патрушев в понедельник в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете на совещании по подготовке инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности.

"Неоднократно враг приходил с огнем и мечом на нашу землю. И сейчас США, НАТО и их сателлиты руками киевского нацистского режима и различного рода наемников ведут прокси-войну против нашего народа и государства, которую англосаксонский мир не прекратит даже с окончанием "горячей фазы" конфликта на Украине", - добавил секретарь Совбеза. 

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