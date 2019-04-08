Россию не спросим: Украина грозит учения с НАТО в Черном море

Киев намерен действовать в Черном море без оглядки на Россию

Украина и НАТО будут вместе проводить масштабные учения в Черном море без разрешения России - предупредил глава украинского МИДа Павел Климкин. В России призвали Североатлантический альянс "не переходить красную черту". Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Москва ждет новых провокаций со стороны Киева. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини назвала Черное море общим европейским.

Украина и НАТО договорились действовать вместе в акватории Черного моря без разрешения российской стороны, заявил глава украинского МИДа Павел Климкин. Дипломат отметил, что украинская сторона около четырех месяцев вела переговоры с НАТО.

"Мы просто будем это делать. Никто не будет спрашивать, говорить: это можно, а это нельзя", - заявил украинский дипломат.

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что страна не будет спрашивать разрешения Москвы вести "наблюдение с моря, с воздуха и из космоса", передает НСН.

В ответ на это председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал Североатлантический альянс остановиться в своих планах в этом регионе и "не переходить красную черту".

По его словам, расширение военного присутствия НАТО в Черном море - провокация, за которой стоят, прежде всего, Соединенные Штаты, передает ФАН.

"Цель этих провокаций - иметь основания для создания новых военных баз поближе к границам России. Поражает наглость, с которой они вторгаются в наши государственные интересы", - подчеркнул крымский политик.

Россия, по его словам, на все провокации будет отвечать достаточно жестко в рамках закона и своих государственных интересов. Гемпель также указал, что у России в целом, и Крымского региона в частности достаточно сил, чтобы обеспечить безопасность российским гражданам.

"Я убежден, что

наши вооруженные силы в состоянии дать отпор любому провокатору в наших территориальных водах",

- заключил он.

В Черном море с 5 по 13 апреля проходят масштабные многонациональные морские учения НАТО Sea Shield ("Морской щит 19").

"14 румынских военных кораблей и 6 военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции с участием 2200 военнослужащих будут выполнять совместные боевые задачи в Черноморском регионе", - указала миссия НАТО в Европе.

Накануне стало известно, что страны НАТО будут проводить совместные учения с украинскими и грузинскими военными, обмен информацией, а также совершать заходы в порты акватории Украины и Грузии - соответствующие меры согласовали страны Североатлантического альянса на сессии глав МИД в Вашингтоне.

По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, принятые меры помогут улучшить осведомленность руководства военного союза о ситуации в черноморском регионе. Генсек альянса подчеркнул, что Россия продолжает военное усиление в Черном море, поэтому НАТО "сохранит свое внимание и присутствие в этом жизненно важном регионе".

Комментируя эти планы, пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к происходящему. По его словам, Москва не понимает, что конкретно имеется ввиду НАТО, поскольку ситуация с Керченским проливом и судоходством в Черном море всем известна. Он добавил, что в соответствии с международным правом Россия действует последовательно и верно.

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет также отметил, что

принятие в США пакета мер по усилению своего влияния в Черном море способствует развитию второго Карибского кризиса.

По его словам, заявления американской стороны являются агрессией и провокацией против России, защищавшей свои границы в Керченском проливе. В случае принятия пакета мер Москва приступит к ответным мерам, уточнил российский парламентарий.

Ранее президент Украины Петр Порошенко попросил Раду одобрить его решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в учениях в нынешнем году.

В частности, речь идет о проведении украинско-американских учений "Rapid Trident-2019", "Sea Breeze-2019", украинско-румынских учений "Riverine-2019", многонациональных учений "Кленовая арка-2019" и украинского-британских учений "Warrior Watcher-2019".

В феврале нынешнего года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москве следует ждать новых провокаций против России со стороны Киева.

По его словам, провокации - это единственный для Украины способ напомнить о себе международному сообществу, в особенности США и Евросоюзу, доверие которых к Киеву стремительно падает.

В октябре прошлого года Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в ходе выступления в Европарламенте заявила, что Черное море является "европейским".

"Позвольте мне напомнить, что Черное море - это европейское море, и мы не хотим быть очевидцами очередного военного усиления в нашем ближайшем регионе", - сказала европолитик.

Она также добавила, что милитаризация Азовского моря может обернуться дестабилизацией ситуации во всем Черноморском регионе.

Рафаэль Фахрутдинов