Business Insider: Китаю даже не нужно вторгаться непосредственно на Тайвань, чтобы втянуть США в войну

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Как пишет американское издание Business Insider со ссылкой на ведущих экспертов США, красной линией для военного вмешательства США на Тайване, вероятно, является не вторжение со стороны Китая, а менее масштабные действия, такие как, например, блокада острова.

Это основано на отчете вашингтонского Центра стратегических и международных исследований по внешней политике (CSIS), который был опубликован 22 января. Центр провел опрос о ситуации вокруг Тайваня среди 52 американских экспертов, включая ученых, людей с большим опытом работы в правительстве США и экспертов аналитических центров.

Согласно отчету, около 79% опрошенных заявили, что они уверены в том, что американские военные вмешаются, если Пекин осуществит морскую блокаду Тайваня, окружив остров своими силами. Процент опрошенных, которые считают неизбежным военное вмешательство США, возрастает до 88, если блокада будет сопровождаться нанесением Китаем ударов по Тайваню.

96% опрошенных экспертов заявили, что США вступят в войну на стороне Тайваня, если Китай решит вторгнуться на остров. При этом у американских экспертов нет такой же уверенности относительно союзников Вашингтона. Так, лишь 33% сказали, что блокада Тайваня приведет к созданию международной коалиции во главе США. 60% экспертов уверены, что союзники США окажут военную помощь, если Китай вторгнется на остров.

CSIS также опросил 35 экспертов из Тайваня, которые были менее оптимистичны в отношении вмешательства США. 60% опрошенных указали, что американские военные помогут в ответ на блокаду, а 72% считают, что США вмешаются, если Китай вторгнется на остров.