Reuters: Индия дистанцируется от России как поставщика вооружений, разворачиваясь в сторону США

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Индия уходит от российского оружия, как единственного возможного к закупке, постепенно дистанцируясь от России в оборонной сфере. Об этом пишет Reuters.

Россия постепенно уходит с индийского рынка вооружений, Нью-Дели начал дистанцироваться от Москвы, поскольку возможности последней по поставкам вооружений и комплектующих значительно снизились в связи с конфликтом на Украине. По данным агентства, Индия разворачивается в сторону Запада, вернее в сторону США, которые значительно усилили свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

За последние 20 лет Индия потратила на закупки вооружений порядка 60 млрд. долларов, причем 65% закупленного приходилась на Россию. Однако в последние 5 лет экспорт российского оружия в Индию снизился на 37%, при этом значительно вырос в Китай и Египет. Сейчас Индия не планирует подписывать с Россией никаких крупных сделок, хотя Москва предлагала Нью-Дели закупить вертолеты Ка-52, истребители "Су" и "МиГ", причем с условием совместного производства. Но индийцы предпочли заключать соглашения с западными странами, делая ставку на собственное производство с использованием западных технологий.

Мы вряд ли подпишем какое-либо крупное военное соглашение с Россией. Это будет красной чертой для Вашингтона

- заявил эксперт по России Нандан Унникришнан.

Как заявляют индийские аналитики, Нью-дели продолжать сотрудничество с Россией, но оно уже не будет иметь таких объемов, как раньше. Индия начинает склоняться к западным технологиям. США, в свою очередь, стремятся как можно сильнее влезть на оружейный рынок Индии, да и вообще превратить Индию в логистический хаб, разместив здесь мощности по ремонту кораблей и самолетов не только США, но и союзников по региону.