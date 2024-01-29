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ТАСС

Шольц заявил, что ФРГ одна не может нести на себе столь большую нагрузку по помощи Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: Ирина Яковлева/ ТАСС

Канцлер Германии отметил, что в конфликте "сейчас наступил решающий момент"

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что другие страны ЕС должны предоставить больше помощи Украине, поскольку Германия в одиночку не в состоянии нести на себе столь большую нагрузку.

"Не должно быть так, что Германия имеет столь большую долю [в общем объем помощи Украине]", - сказал Шольц, выступая на конференции Социал-демократической партии Германии. "Делать многое должно быть нашим вкладом, но все остальные должны тоже многое делать", - добавил он, сообщив, что 1 февраля на саммите ЕС поднимет вопрос распределения нагрузки в вопросе оказания помощи Киеву.

По мнению Шольца, в конфликте на Украине "сейчас наступил решающий момент". Канцлер снова заверил Киев в солидарности со стороны Германии и напомнил, что Берлин в 2024 году выделит на поддержку Украины свыше €7 млрд, что составит больше половины всей помощи со стороны стран ЕС.

Социал-демократы на конференции в Берлине избрали Катарину Барлей основным кандидатом на выборах в Европарламент (ЕП, 9 июня). 55-летняя зампред ЕП получила 98,66% голосов делегатов.

Шольц, коснувшись выборов в ЕП, призвал к "ясному вотуму против правых". "Выборы в Европарламент являются шансом это сделать, поддержав демократические партии, а не правые", - отметил канцлер. 

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