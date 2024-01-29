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Военное обозрение

Госсекретарь США предложил Греции в обмен на финансовый транш передать своё вооружение Украине

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Флаги Украины и Греции
Флаги Украины и Греции.
Источник изображения: profile.ru

Греция может получить от США дополнительную финансовую помощь в размере до 200 миллионов долларов, если согласится передать или хотя бы продать Украине некоторые свое вооружение. С таким предложением к премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису обратился государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Шеф Госдепа, во-первых, порадовал греческого премьера тем, что американское внешнеполитическое ведомство одобрило возможность продажи Греции самолетов F-35 и передачу вооружения на 8,6 миллиарда долларов. Явно, что это решение было принято в целях добиться большей лояльности от Афин в вопросах оказания военной помощи киевскому режиму.

Мы по-прежнему заинтересованы в оборонном потенциале, который Греция может передать или продать Украине

- подчеркивается в письме главы Госдепа США.

Интересно, что аналогичным образом США решили отблагодарить Турцию за то, что Анкара наконец согласовала вступление в Североатлантический альянс Швеции. За это Госдеп разрешил продажу Турции самолетов-истребителей F-16 и различного оборудования к ним, хотя прежде американская администрация тормозила возможность отправки самолетов.

Греция обладает достаточно внушительными запасами военной техники и вооружений, которые могут представлять интерес для украинской стороны. Однако передавать и даже продавать их Киеву Афины не спешат, и не столько из-за нежелания сильнее втягиваться в этот конфликт, сколько из соображений собственной безопасности на фоне беспокойного соседства с Турцией.

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Страны
Греция
США
Турция
Украина
Швеция
Продукция
F-16
F-35
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