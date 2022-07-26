Эрдоган "сводит с ума" Байдена из-за России

Лидер Турции остается головной болью для Байдена, несмотря на его помощь в сделке с Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал "головной болью" для американского лидера Джо Байдена, пишет The New York Times. Связано это с тем, что Анкара зачастую проводит политику, которая расходится с повесткой западных стран и "сводит с ума" администрацию американского лидера.

Майкл Кроули

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган помог в заключении соглашения о вывозе украинского зерна, однако его действия на других фронтах вызывают беспокойство у американских чиновников серьезное

Майкл Кроули (Michael Crowley)

Вашингтон – Когда в пятницу, 22 июля, Россия и Украина подписывали соглашение о вывозе украинского зерна, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл роль великодушного государственного деятеля.

Сидя рядом с генеральным секретарем ООН во дворце Долмабахче в Стамбуле, Эрдоган заявил, что соглашение, которое Турция помогла заключить, принесет пользу "всему человечеству".

Администрация президента Байдена с радостью встретила новости о подписании соглашения, которое поможет смягчить глобальный продовольственный кризис, усугубившийся в результате начала военной операции России на Украине и блокады украинских портов. Но чиновники выразили сомнения в том, что Москва действует из благих побуждений, а Россия нанесла ракетный удар по украинскому портовому городу Одесса менее чем через сутки после подписания договора. Тем не менее, представитель Белого дома похвалил Эрдогана за его усилия.

Однако Эрдоган остается источником серьезного раздражения для чиновников администрации Байдена.

За несколько дней до подписания соглашения о вывозе украинского зерна турецкий авторитарный лидер вновь пригрозил наложить вето на планы НАТО по приему Швеции и Финляндии в ряды альянса в ближайшие месяцы – такой шаг Турции поставит администрацию Байдена и весь альянс в крайне затруднительное положение теперь, когда им приходится противостоять России. А конгресс недавно выразил опасения по поводу обещания, данного Байденом на саммите НАТО в Испании, – обещания продать Турции несколько десятков истребителей F-16.

Во вторник Эрдоган отправился в Тегеран на встречу с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и президентом России Владимиром Путиным. По словам аналитиков, фотографии, на которых два главных противника Америки позируют вместе с Эрдоганом, лидером страны-члена НАТО, противоречат западному нарративу о глубоко изолированных Иране и России.

Затем, в пятницу, представитель Белого дома вновь выразил опасения по поводу угрозы Эрдогана начать на севере Сирии новое наступление на позиции поддерживаемых Соединенными Штатами курдских боевиков, которых он считает террористами.

Все эти действия Эрдогана, вместе взятые, – а также неспособность Байдена сдержать его, – подчеркивают уникальность позиции турецкого лидера как члена военного альянса, чья политика часто расходится с повесткой его западных союзников. И такая позиция Эрдогана часто приводит американских чиновников в бешенство.

"В НАТО Эрдоган ведет себя как Джо Манчин, – сказала Элизабет Шакелфорд (Elizabeth Shackelford), бывшая сотрудница дипломатической службы, упомянув имя консервативного сенатора-демократа из Западной Вирджинии, который старается блокировать реализацию внутриполитической программы Байдена. – Он в нашей команде, но он часто делает вещи, которые явно вредят нам. И я не вижу, чтобы что-то менялось".

Но представители администрации Байдена говорят, что нельзя попросту сбросить Эрдогана со счетов. Его страна занимает стратегическое положение на стыке Востока и Запада, что позволяет ему брать на себя роль посредника в переговорах с еще более проблемными соседями – об этом свидетельствует соглашение по украинскому зерну, которое позволяет создать демилитаризованный коридор через Черное море для сельскохозяйственного экспорта Украины.

По словам одного высокопоставленного американского чиновника, проблемное поведение Эрдогана во многом связано со слабостью его политических позиций внутри Турции, где уровень инфляции в прошлом месяце вырос почти до 80%. В надежде отвлечь внимание от состояния турецкой экономики Эрдоган стал прибегать к откровенным проявлениям национализма и разводить демагогию по поводу угрозы со стороны Рабочей партии Курдистана и курдских группировок в Сирии.

Масштабные инициативы НАТО, такие как предложение расширить альянс, включив в него Швецию и Финляндию, требуют единодушного одобрения всех участников альянса. Как сказал Байден в мае, он надеется, что этим двум странам удастся "быстро" присоединиться к альянсу и что для Путина это станет серьезным стратегическим ударом.

Но Эрдоган выдвинул возражения, пожаловавшись на то, что оба потенциальных новых члена альянса оказывали финансовую и политическую поддержку Рабочей партии Курдистана, которую Соединенные Штаты включили в список террористических организаций. Американские официальные лица и чиновники НАТО опасаются, что, если запланированное расширение альянса будет сорвано, это станет крупной пропагандистской победой для Путина, который долгое время старался разобщить альянс.

Лидеры НАТО выдохнули с облегчением после того, как на июньском саммите НАТО Эрдоган договорился с лидерами Швеции и Финляндии, которые пообещали бороться против террористических организаций и присоединиться к соглашениям об экстрадиции с Турцией, которая хочет привлечь к ответственности членов Рабочей партии Курдистана, живущих в этих странах.

По всей видимости, Байден очень обрадовался этому прорыву. "Я хочу искренне поблагодарить вас за то, что вы сделали, уладив ситуацию касательно Финляндии и Швеции", – сказал Байден, обращаясь к Эрдогану в присутствии репортеров.

В этом соглашении на двух страницах в общих чертах говорится о том, что Швеция и Финляндия "оперативно и тщательно рассмотрят запросы Турции о депортации и экстрадиции лиц, подозреваемых в террористической деятельности". Как сообщают турецкие чиновники, они ожидают экстрадиции более 70 человек. Пока неясно, согласятся ли на это Швеция и Финляндия и как отреагирует Эрдоган, если они не согласятся.

В понедельник Эрдоган предупредил, что он все еще может "заморозить" расширение НАТО, если его требования не будут удовлетворены.

На саммите в Испании Байден также сказал Эрдогану, что он поддерживает продажу 40 американских истребителей F-16, которые Турция запросила осенью прошлого года, а также техническое перевооружение тех нескольких десятков истребителей, которые уже имеются в распоряжении Анкары. Турция хочет получить эти самолеты отчасти потому, что администрация Трампа отменила планы по продаже Турции новейших истребителей F-35 в 2019 году после того, как вопреки предостережениям Соединенных Штатов Эрдоган купил у России зенитные ракетные комплексы С-400.

Байден отрицал, что он предложил Турции самолеты, чтобы убедить Эрдогана поддержать расширение НАТО. "В этом не было никакой услуги за услугу, мы просто должны их продать, – сказал он. – Но для этого мне нужно одобрение конгресса, и я думаю, что мы можем его получить".

Однако конгресс может и дать своего согласия. Пока остается неясным, будет ли Эрдоган блокировать расширение альянса НАТО до тех пор, пока ему не удастся заключить сделку по истребителям F-16.

В июле Палата представителей одобрила поправку к ежегодному законопроекту о военной политике, требующую от Байдена подтверждать, что любая сделка о продаже истребителей отвечает жизненно важным национальным интересам Америки и что Турция не будет использовать самолеты для нарушения воздушного пространства Греции, ее соседки по Эгейскому морю и союзницы по НАТО, с которой Анкара ведет ожесточенный территориальный спор.

Член Палаты представителей Крис Паппас (Chris Pappas), демократ от штата Нью-Гэмпшир и автор этой поправки, также сослался на покупку Эрдоганом российских ракетных комплексов и двоякую позицию Анкары в отношении военной кампании России на Украине.Эрдоган назвал вторжение России "неприемлемым", однако он не стал присоединяться к антироссийским санкциям, введенным Соединенными Штатами и их союзниками.

"Всему есть предел, – сказал Паппас. – В вопросе Украины Турция пытается усидеть на двух стульях. Анкару нельзя считать надежным союзником, на которого можно рассчитывать".

"Я считаю, что администрации Байдена необходимо занять более жесткую позицию", – добавил он.

Как только Белый дом официально запросит одобрение конгресса на продажу самолетов, Байдену потребуется поддержка других влиятельных членов, которые ранее резко критиковали Эрдогана, в том числе поддержка председателя комитета Сената по международным отношениям Боба Менендеса (Bob Menendez).

Ранее Менендес публично выражал сомнения в разумности членства Турции в НАТО. А в июне на слушаниях по вопросу о расширении состава НАТО он сказал, что "позиция Турции в этом процессе лишь служит интересам Путина".

В июне вместе со своим коллегой по комитету, сенатором-республиканцем Джимом Ришем (Jim Risch) Менендес выступил с заявлением, в котором он жестко предостерег Эрдогана от вторжения в северные районы Сирии. К ним присоединились председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам демократ Грегори Микс (Gregory W. Meeks) и его коллега-республиканец Майкл Маккол (Michael McCaul).

В своем заявлении конгрессмены подчеркнули, что возможное вторжение будет иметь "катастрофические последствия", угрожая сорвать проведение операций против остатков "Исламского государства"* и усугубляя гуманитарный кризис в Сирии.

Недавно с подобными предостережениями выступил и представитель Пентагона.

"Мы решительно выступаем против любых операций Турции на севере Сирии, и мы сообщили Анкаре о своих возражениях, – сказала в июле Дана Строул (Dana Stroul), заместитель помощника министра обороны США по делам Ближнего Востока. – ИГИЛ* сможет извлечь выгоду из этой кампании".

По мнению некоторых убежденных критиков Эрдогана, речь идет о бесконечном цикле, в рамках которого турецкий лидер добивается уступок от Соединенных Штатов и других союзников по НАТО, таких как новые истребители и более жесткая линия в отношении курдских ополченцев, только для того, чтобы ужесточить свои требования в будущем.

"Эти танцы вокруг F-16 – это своего рода “истребительская” дипломатия, и это всего лишь прикрытие того, что происходит на самом деле, – сказал Марк Уоллес (Mark Wallace), основатель группы Turkish Democracy Project, которая резко критикует Эрдогана и его авторитаризм. – Хороший союзник никогда не станет прибегать к шантажу, чтобы получить то, чего он хочет, в поворотные моменты в истории альянса".

* террористическая организация, запрещенная в РФ.